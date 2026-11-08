一边吃回转寿司，一边观览东京胜景——一款得未曾有的美食观光巴士，在东京诞生了。它堪称是“移动的美食主题乐园”，能让游客在饱览沿途景色的同时品尝高品质寿司，想必会牢牢俘获访日游客的心。

流动的风景，回转的寿司

乘敞篷巴士观光与享用回转寿司，将这两项在访日游客中人气极高的体验合二为一的“SUSHI BUS（寿司巴士）”，已于10月10日起在东京开行。

出发地在东京站附近的锻治桥停车场，70分钟的行程，就能逛遍东京塔、东京晴空塔、浅草雷门等市内地标。在城市微风轻拂的二层露天席位，窗边设置的上特制轨道，寿司源源不断地传送而来，你可以在享受360度全景视野的同时，不限量地享用由一层厨房现做的新鲜寿司。“流动的风景”与“回转的寿司”交织在同一片空间里，处处都是绝佳的拍照打卡点，让你忍不住想发到社交平台与他人分享。

虽说是畅吃模式，但却丝毫没有在寿司风味上妥协。它选用的是从丰洲市场直送的新鲜食材，以经典的金枪鱼、三文鱼、鲷鱼、虾、章鱼、鸡蛋等为中心，共提供11个品类，品质均比普通回转寿司高出一档，今后还计划进一步增加品种。

寿司传送带环绕整个坐席

现做的寿司用送餐电梯送至二层坐席

有人可能担心小碟子里的酱油在行驶的巴士上会不会洒出来。其实，在普通道路上，巴士仅以约30公里的时速行驶，几乎感觉不到摇晃，因此酱油是不会洒出来的。而且，如果遇到突然下雨，还能关上不遮挡视野的透明车顶，不会破坏寿司的食用体验。此外，全车所有座位都配备了空调出风口和遮阳帘，充分保障了乘客的舒适乘坐体验。

全长约12米的车身上，装饰着巨大的金枪鱼握寿司的图案，吸引着沿途路人的目光，不少人会对着它拍照、挥手。不仅自己能欣赏风景，还能成为被路人“观赏”的对象，这，也是SUSHI BUS独有的魅力。

餐厅巴士的进化形态

这款前所未有的“移动回转寿司店”，以在日本全国布局“餐厅巴士”业务的WILLER公司的车体为基础，由策划运营公司SUSHI BUS开发打造。团队反复验证了行驶中能够保持稳定运转的回转轨道设计与安全性能，耗时两年半并投入约1亿日元资金，最终实现了该项目的商业化落地。

一层是功能齐全的厨房空间

全球仅此一辆的SUSHI BUS每天运营5个班次，每趟限载20人，乘车费用从16000日元起，绝不算便宜，但“特等座”的需求十分旺盛。据SUSHI BUS的法人代表矢野智之介绍，目前预约情况很好，接连出现满员班次。

矢野表示：“目前乘客中日本人占7成，但作为核心目标客群的外国游客的咨询量正在不断增加。我们计划对现有‘餐厅巴士’进行改装，争取尽早增加班次，还希望将运营范围拓展到东京以外的地区。”这份别处体验不到的非日常感，很可能会成为东京观光的新亮点。

视频请看Youtube

详情与预约请访问SUSHI BUS官方网站

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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