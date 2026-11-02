В Токио запущен уникальный автобус-ресторан, предлагающий экскурсию по знаменитым достопримечательностям и вкусную еду на конвейерной ленте. Этот «передвижной гастрономический аттракцион» непременно покорит сердца гостей Японии.
Суси на фоне сменяющихся пейзажей
«Суси-автобус», позволяющий одновременно насладиться двумя популярными среди иностранных туристов развлечениями, начал свою работу в Токио 10 октября. Туристам предлагают экскурсионную поездку на автобусе с открытым верхом и суси на конвейерной ленте.
В ходе начинающегося от парковки Кадзибаси возле станции Токио 70-минутного тура вы увидите множество достопримечательностей Токио, такие как Токийская башня, Токийская телебашня Skytree и огромные ворота Асакуса Каминаримон. На втором этаже, в открытой зоне отдыха, где можно почувствовать городской бриз, по специальному конвейеру вдоль окон непрерывно движутся тарелки с суси. Вы можете наслаждаться свежеприготовленными суси в неограниченном количестве, любуясь круговым панорамным видом из кухонной зоны на первом этаже. Пространство, где на фоне токийских пейзажей непрерывно проезжают тарелочки с суси, предлагает прекрасные возможности для фотосъёмки. Вам обязательно захочется опубликовать эти фотографии в социальных сетях.
Несмотря на то, что это ресторан с системой «ешь сколько хочешь», повара очень щепетильно относятся к вкусу своих суси, и их главное преимущество – самые свежие ингредиенты, доставляемые напрямую с рынка Тоёсу. В меню 11 видов суси, в основном классические варианты, такие как тунец, лосось, морской лещ, креветки, осьминог и яйцо, но значительно лучшего качества, чем обычные рестораны с конвейерной подачей суси. В будущем они планируют расширить ассортимент.
Хотя кто-то может беспокоиться о том, что при движении неудобно есть и можно пролить, например, соевый соус, но тряски практически нет – автобус едет со скоростью около 30 км/ч по обычным дорогам, и на этот счёт можно быть спокойным. Даже при внезапном дожде прозрачную крышу можно закрыть, при этом всё будет видно по-прежнему, и ваша еда будет в безопасности. Кроме того, каждое сиденье оборудовано вентиляционными отверстиями для кондиционирования и обогрева, а также солнцезащитными шторками – здесь заботятся о комфорте пассажиров.
Автобус длиной примерно 12 метров украшен фотографией гигантских суси из тунца. Это привлекает внимание прохожих, которые фотографируют и машут руками. Автобус очень заметный, и возможность оказаться в центре внимания и помахать рукой в ответ на приветствия прохожих – одна из уникальных особенностей «Суси-автобуса».
Продуманный дизайн автобуса-ресторана
Этот уникальный мобильный ресторан конвейерных суси был разработан компанией SUSHI BUS, занимающейся планированием и эксплуатацией таких автобусов, на основе транспортного средства компании WILLER, которая уже давно управляет автобусами-ресторанами по всей стране. После разработки устойчивой при движении автобуса конвейерной ленты и проведения многократных проверок безопасности для ввода в эксплуатацию потребовалось два с половиной года и бюджет в размере приблизительно 100 миллионов йен.
Единственный в мире автобус SUSHI BUS курсирует пять раз в день, он вмещает всего 20 пассажиров за рейс. Это не дешёвое развлечение, стоимость начинается с 16 000 йен, но спрос на лучшие места всё равно очень высок. По словам Яно Томоюки, генерального директора SUSHI BUS, люди активно бронируют места, и многие рейсы бывают полностью заполнены.
Он с энтузиазмом рассказывает, что сейчас 70% клиентов – японцы, и при этом растёт количество запросов от иностранных туристов, основной целевой группы. Они собираются ещё более усовершенствовать автобус-ресторан, а потом как можно скорее увеличить количество рейсов и начать работу за пределами Токио. Этот необычный автобус, вероятно, станет новой изюминкой токийского туризма.
Для получения подробной информации и бронирования смотрите официальный сайт SUSHI BUS (на английском языке)
Материал, текст и фотографии подготовлены редакцией Nippon.com