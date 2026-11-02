В Токио запущен уникальный автобус-ресторан, предлагающий экскурсию по знаменитым достопримечательностям и вкусную еду на конвейерной ленте. Этот «передвижной гастрономический аттракцион» непременно покорит сердца гостей Японии.

Суси на фоне сменяющихся пейзажей

«Суси-автобус», позволяющий одновременно насладиться двумя популярными среди иностранных туристов развлечениями, начал свою работу в Токио 10 октября. Туристам предлагают экскурсионную поездку на автобусе с открытым верхом и суси на конвейерной ленте.

Токийская башня, небоскрёбы и суси

В ресторане за окном постоянно сменяют друг друга пейзажи. Сейчас автобус проезжает мимо исторического здания станции Токио

В ходе начинающегося от парковки Кадзибаси возле станции Токио 70-минутного тура вы увидите множество достопримечательностей Токио, такие как Токийская башня, Токийская телебашня Skytree и огромные ворота Асакуса Каминаримон. На втором этаже, в открытой зоне отдыха, где можно почувствовать городской бриз, по специальному конвейеру вдоль окон непрерывно движутся тарелки с суси. Вы можете наслаждаться свежеприготовленными суси в неограниченном количестве, любуясь круговым панорамным видом из кухонной зоны на первом этаже. Пространство, где на фоне токийских пейзажей непрерывно проезжают тарелочки с суси, предлагает прекрасные возможности для фотосъёмки. Вам обязательно захочется опубликовать эти фотографии в социальных сетях.

Несмотря на то, что это ресторан с системой «ешь сколько хочешь», повара очень щепетильно относятся к вкусу своих суси, и их главное преимущество – самые свежие ингредиенты, доставляемые напрямую с рынка Тоёсу. В меню 11 видов суси, в основном классические варианты, такие как тунец, лосось, морской лещ, креветки, осьминог и яйцо, но значительно лучшего качества, чем обычные рестораны с конвейерной подачей суси. В будущем они планируют расширить ассортимент.

Вокруг зоны для посетителей расположен конвейер

Свежеприготовленные суси доставляются в обеденный зал на втором этаже с помощью служебного лифта

Хотя кто-то может беспокоиться о том, что при движении неудобно есть и можно пролить, например, соевый соус, но тряски практически нет – автобус едет со скоростью около 30 км/ч по обычным дорогам, и на этот счёт можно быть спокойным. Даже при внезапном дожде прозрачную крышу можно закрыть, при этом всё будет видно по-прежнему, и ваша еда будет в безопасности. Кроме того, каждое сиденье оборудовано вентиляционными отверстиями для кондиционирования и обогрева, а также солнцезащитными шторками – здесь заботятся о комфорте пассажиров.

Автобус длиной примерно 12 метров украшен фотографией гигантских суси из тунца. Это привлекает внимание прохожих, которые фотографируют и машут руками. Автобус очень заметный, и возможность оказаться в центре внимания и помахать рукой в ответ на приветствия прохожих – одна из уникальных особенностей «Суси-автобуса».

Горизонтальные шторки вверху позволяют отдохнуть в тени

Весь автобус – как огромный суси. Увидев его, некоторые люди интересуются, можно ли его арендовать на время

Продуманный дизайн автобуса-ресторана

Этот уникальный мобильный ресторан конвейерных суси был разработан компанией SUSHI BUS, занимающейся планированием и эксплуатацией таких автобусов, на основе транспортного средства компании WILLER, которая уже давно управляет автобусами-ресторанами по всей стране. После разработки устойчивой при движении автобуса конвейерной ленты и проведения многократных проверок безопасности для ввода в эксплуатацию потребовалось два с половиной года и бюджет в размере приблизительно 100 миллионов йен.

На первом этаже расположена полноценная суси-кухня

До практического использования более 100 раз проводили испытания, чтобы убедиться, что пластины конвейера не будут выпадать даже при резком торможении

Единственный в мире автобус SUSHI BUS курсирует пять раз в день, он вмещает всего 20 пассажиров за рейс. Это не дешёвое развлечение, стоимость начинается с 16 000 йен, но спрос на лучшие места всё равно очень высок. По словам Яно Томоюки, генерального директора SUSHI BUS, люди активно бронируют места, и многие рейсы бывают полностью заполнены.

Он с энтузиазмом рассказывает, что сейчас 70% клиентов – японцы, и при этом растёт количество запросов от иностранных туристов, основной целевой группы. Они собираются ещё более усовершенствовать автобус-ресторан, а потом как можно скорее увеличить количество рейсов и начать работу за пределами Токио. Этот необычный автобус, вероятно, станет новой изюминкой токийского туризма.

Вы также можете испытать острые ощущения во время проезда через подземный переезд

Эти броские, специально разработанные для автобуса тарелочки для суси не продаются, хотя, судя по всему, на них может быть спрос – есть люди, которые хотят купить их в качестве сувениров

Для получения подробной информации и бронирования смотрите официальный сайт SUSHI BUS (на английском языке)

Материал, текст и фотографии подготовлены редакцией Nippon.com