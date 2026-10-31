Un “parque temático gastronómico sobre ruedas” recorre las calles de Tokio llevando a los pasajeros por algunos de los lugares más famosos de la ciudad mientras disfrutan de sushi en cinta giratoria.

Disfrutar de los paisajes emblemáticos de Tokio y de su pescado

Los turistas que visitan Tokio cuentan con una nueva y emocionante opción turística para probar durante su viaje: el Sushi Bus. Al combinar los recorridos en autobús descubierto y el sushi en cinta giratoria, dos opciones populares entre los visitantes internacionales, esta propuesta única sin duda resultará irresistible para quienes buscan experiencias memorables en Japón.

Los imponentes rascacielos y la torre de Tokio se alzan sobre los pasajeros en esta experiencia a cielo abierto.

El sushi pasa por la cinta giratoria frente a paisajes populares como la estación de Tokio.

Este autobús comenzó a ofrecer sus servicios el 10 de octubre de 2026. La ruta de 70 minutos por la capital comienza cerca de la estación de Tokio, y pasa por lugares emblemáticos como la Torre de Tokio, la torre Tokyo Skytree o el pórtico Kaminarimon en Asakusa. En el segundo piso del autobús con techo descubierto se puede disfrutar simultáneamente de una vista panorámica a cielo abierto y del aire de la metrópolis, así como de una barra de sushi recién preparado en cinta giratoria con vista al exterior. Todos los platos se preparan en la cocina del autobús, que se encuentra en el primer piso. Los paisajes en movimiento y el sushi giratorio ofrecen espacios e instantes perfectos para una fotografía que sin duda vale la pena compartir en redes sociales.

A pesar de tratarse de un bufé, la calidad es una prioridad absoluta. Para el sushi se usan ingredientes frescos traídos directamente desde el mercado mayorista de Toyosu. El menú ofrece 11 variedades de sushi, principalmente con ingredientes clásicos como atún, salmón, besugo, pulpo, gamba y tortilla de huevo, entre otros, de una calidad superior a la de los restaurantes de cinta giratoria tradicionales. Además, tienen previsto aumentar la variedad de sushi en el futuro.

La barra giratoria rodea los asientos.

El sushi recién hecho se transporta en un elevador especial al segundo piso.

Es lógico preguntarse si la salsa de soja podría derramarse de los platos pequeños con el balanceo del autobús. Sin embargo, dado que el vehículo circula por las calles de la ciudad a una velocidad máxima de unos 30 kilómetros por hora, el trayecto es suave y no hay apenas peligro de que la salsa se derrame. Asimismo, en caso de lluvia, se extiende la cubierta transparente del autobús, por lo que no se arruinará la vista ni el sushi. Además, todos los asientos cuentan con salidas de aire acondicionado y cortinillas para el sol, lo que garantiza un viaje cómodo.

La carrocería, de 12 metros de largo, está decorada con la enorme imagen de un nigirizushi de atún. El exterior del autobús atrae la atención de muchas personas que lo ven pasar por las calles. Algunos le toman fotos e incluso saludan a los pasajeros. Otro de los encantos del Sushi Bus es que, además de disfrutar del paisaje, uno se convierte en parte del espectáculo.

Las cortinillas se extienden de forma horizontal y permiten protegerse del sol.

Su apariencia llama la atención. Muchas personas que lo encuentran en la calle piden información con la intención de reservar el autobús completo para uso privado.

Un nuevo tipo de restaurante sobre ruedas

Este peculiar “parque temático gastronómico sobre ruedas” fue ideado y diseñado por la firma Sushi Bus utilizando como base los restaurantes en autobús de Willer Across. Tras dos años y medio de pruebas de seguridad, la fabricación de una banda giratoria estable que funcione incluso con el vehículo en movimiento y una inversión de 100 millones de yenes, el proyecto se pudo materializar.

La cocina se encuentra en el primer piso del autobús.

Se hicieron más de 100 pruebas para garantizar que los platos no se cayeran de su sitio incluso en el caso de un frenado de emergencia.

El único Sushi Bus del mundo hace cinco viajes al día, cada uno con un máximo de 20 pasajeros. La tarifa mínima es de 16.000 yenes (unos 100 dólares) por persona y, aunque no es barata, la demanda para disfrutar de esta experiencia es alta. Yano Tomoyuki, representante de Sushi Bus, comenta que las reservas avanzan viento en popa y, en muchos viajes, las plazas se han agotado por completo.

Agrega que, por el momento, el 70 % de los pasajeros son japoneses, pero que su mercado objetivo es el de los turistas extranjeros, que poco a poco han comenzado a interesarse en sus servicios. La firma tiene previsto remodelar paulatinamente los autobuses restaurante para aumentar el número de viajes y dar servicios en otras ciudades además de Tokio próximamente. Esta experiencia única podría convertirse en un nuevo atractivo turístico en la capital japonesa.

Pasar por debajo de carreteras elevadas en un autobús descapotable añade un toque de adrenalina al viaje.

Los platos con su atractivo diseño han fascinado a los pasajeros, pero no están a la venta. A pesar de esto, hay quienes han pedido que se pongan a la venta para llevarlos como recuerdo.

Para resrvas y detalles se recomienda visitar el sitio web de Sushi Bus.

Reportaje, texto y fotografías: equipo editorial de nippon.com.