С тех пор, как открылась «новая кухня Японии» – рынок Тоёсу – прошёл уже целый год. Быть может, с этого материала начнётся знакомство с Тоёсу для кого-то из тех, кто еще не успел его повидать?

О самых интересных местах на рынке Тоёсу, которые наверняка придутся по душе как новичкам, так и искушенным ценителям, мы расспросили мистера Цукидзиро – автора блога «Цукидзи-Тоёсумания».

Изображение предоставлено офисом рекламы и планирования Уогаси Ёкотё (Торгового кооператива рынка Тоёсу)

Заведения общественного питания и магазины расположены в трех зданиях рыночного комплекса: в «Зеленом корпусе» (Зона 5), «Корпусе оптовой торговли морепродуктами» (Зона 6) и «Административном корпусе» (Зона 7). При этом в «Зеленном корпусе», где торгуют овощами и фруктами, а также в «Корпусе оптовой торговли морепродуктами» предлагается возможность организованного осмотра. Но в первую очередь посетителю просто необходимо обзавестись такой картой! Её можно получить прямо на ближайшей станции «Рынок» линии «Юрикамомэ». Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Информацию можно проверить здесь.

Прежде всего, поспешим на аукцион тунца!

Если уж выбираться на Тоёсу, то в первую очередь, конечно, хочется посмотреть, как проходит аукцион тунца! Торги проводятся с 5:30 до 6:30 утра, так что придется встать пораньше и поспешить на рынок с первой электричкой. На втором этаже Корпуса оптовой торговли морепродуктами с обзорной галереи понаблюдать за ходом аукциона может любой желающий, но лучше всего рассмотреть это действо можно с так называемой «смотровой площадки» (туда можно попасть только по розыгрышу билетов среди тех, кто подал предварительную заявку). Там-то зритель увидит все так, словно сам участвует в аукционе!

Узнать подробнее о доступе на смотровую площадку и подать заявку можно здесь.

Впечатления редакции

Видеть вблизи ряды из примерно 200 свежих и 1000 замороженных тунцовых туш – впечатляющее зрелище! Торги начинаются по сигналу колокола. Одновременно с сигналом оптовые торговцы, заранее тщательно присмотревшие желанный товар, предлагают цену с помощью особых жестов – тэяри, и тот, кто показал максимальную, одерживает верх. Тунцовые туши стоимостью от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов йен продаются с ошеломляющей быстротой – примерно 5 секунд на каждую.

Перевести дух и угоститься зеленым чаем с японскими сладостями

После раннего осмотра тунцового аукциона самое время немного отдохнуть. В «Мосукэ данго», заведении, появившемся в 31-м году периода Мэйдзи (1898 г.), где подают прибрежные деликатесы, сладости данго из муки дзёсин отборного риса сорта косихикари отличаются особенной нежной текстурой. Запеченные шарики данго трех видов сочетают изысканную сладость бобовой пасты и освежающий вкус соуса из сои. Свежие сладости по сезону меняются каждый месяц. Очень популярны рисовые лепешки моти с добавками, рис с красной фасолью и др. А еще здесь предлагают возможность самостоятельно приготовить себе зеленый порошковый чай маття, которым запивают японские сладости.

На фото слева: десерт «Мосукэ анмицу» (621 йена с налогом), справа вверху: суп с яйцом «Тамадзо» (650 йен с налогом)

Впечатления редакции

Аммицу – мармелад с бобами, все ингредиенты которого (за исключением мандаринов) – домашние. Оценить вкус и упругость агар-агара из трёх отборных видов водоросли тэнгуса нам довелось впервые. Прости, агар-агар, до сих пор мы считали тебя просто прозрачной и скользкой субстанцией. Здесь ты играешь свою роль превосходно! Изумительное сочетание сладости бобовой пасты и сиропа с кислинкой соуса из абрикоса.

В заведении популярны не только сладости, но также онигири, тядзукэ и другие закуски. Тамадзо – суп дзони с щедрым добавлением нежного омлета, его горячий бульон из тунца бонито с морскими водорослями – именно то, что позволить согреться посетителю, поднявшемуся в такую рань. Это угощение, которое вы будете вспоминать.

Есть и сезонные угощения. На смену летнему десерту какигори – измельченному льду, политому сиропом, пришли осенние лакомства - батат, каштаны, тыква, хурма. Вкус сезона – «Парфе-люкс по-осеннему» (980 йен с налогом). А еще можно попробовать такие осенне-зимние угощения как напиток маття-латтэ и куридзэндзай – клецки с каштаном. В качестве гостинцев можно порекомендовать Куридора – кондитерские изделия, в которых каштан входит как в тесто, так и в начинку из сладкой бобовой пасты, и булочки мандзю с превосходным тыквенным вкусом.

«Мосукэ данго»

Расположен на 3-м этаже Административного корпуса - туда можно пройти по променаду из Корпуса оптовой торговли морепродуктами после осмотра аукциона тунца.

Часы работы: с 05:00 до 15:00; выходные: воскресенье, праздничные дни и выходные дни рынка

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Обед, какой бывает только на рынке! Любителям основательно подкрепиться

Гостям, желающим плотно подкрепиться именно той снедью, что поддерживает силы людей, работающих на рынке, следует заглянуть в «Тонкацу одаясу». Этот ресторан, который когда-то специализировался только на тонкацу – свинине, жареной в масле в сухарном кляре, теперь предлагает жареные блюда из ставриды, креветок, крабов, гребешков, устриц, фугу, серого щекорылого угря – в зависимости от того, что именно приобретет в этот день на рыбном рынке хозяин заведения, а также комплексные обеды с ломтиками сырой рыбы сасими и другими блюдами – тоже каждый день разными. А такие небольшие блюда как сирасуороси (из мальков рыбы и тертого дайкона), магуро-но буцу (из кусочков тунца), адзи-но татаки (из мелко рубленой ставриды с луком и другими добавками) сгодятся и как дополнение к завтраку, и как закуска к чашечке сакэ после завершения трудового дня на рынке. Сложности могут возникнуть только с выбором!

Устрицы какифрай и какибата с рисом и супом мисо составляют комплексный обед «Устричный микс» (1950 йен с налогом)

Впечатления редакции

Наступает сезон устриц! Наш выбор – роскошное сочетание какифрай и какибата, позволяющее лакомиться, не обременяя себя необходимостью выбора. Устрицы – из залива Хирота в префектуре Иватэ. Вкус крупных, упитанных устриц, жареных на сливочном масле – каки-но батаяки (какибата) – зависит именно от их свежести. Какифрай – это хрустящая, податливая сухарная оболочка с сочнейшей устричной мякотью внутри. Маленькая хитрость состоит в том, чтобы первую съесть без ничего, на вторую выжать сок лимона, а третью сдобрить соусом тартар – и поочередно получить удовольствие от трёх разных вкусов! «Устрицы подрастают и набирают вкус к началу года», – заметил шеф. Так что мы еще наведаемся сюда, когда настанет самое время!

Прежде всего, меню отличается разнообразием. Стоит внимательно ознакомиться и с тем, что сегодня подают на обед – на щите у входа, и с постоянным ассортиментом – на доске над стойкой, и с особыми рекомендациями дня – на белой доске. Одно из популярных блюд – крабовые крокеты (на фото справа вверху).

«Тонкацу одаясу»

Расположен на 3-м этаже Корпуса оптовой торговли морепродуктами.

Часы работы: с 5:30 до 15:00 (в немноголюдные периоды до 14:00). Выходные: воскресенья, праздничные дни и выходные дни рынка

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Но есть и масса других вариантов пообедать так, как можно только на рынке! В ресторане «Тонкацу ятиё» (3-й этаж Административного корпуса), помимо популярного блюда тонкацу эггу, предлагают еще одну «визитную карточку» этого рынка – адзи фрай, ставриду, которую жарят в особом фритюре из сала, говяжьего жира и кукурузного масла. В одной из телевизионных программ с участием мистера Цукидзиро это заведение очень хвалила и мадам Мацуко Дэраккусу. В ресторане европейской кухни стиля ретро-модерн «Рокумэйкэн» (3-й этаж Корпуса оптовой торговли морепродуктами) предлагают необычную яичницу с ветчиной: ветчина полностью покрывает поверхность тарелки, а уже на неё выкладывают яичницу. Эбифрай – жареные во фритюре в сухарной крошке креветки – высятся на тарелке, подобно замковой башне. «Словно исполнились детские мечтания» – замечает мистер Цукидзиро. Соотношение цены и объема порций не разочарует никого. Ещё в наступающем сезоне холодов можно порекомендовать комплексный обед «Мидзутаки тэйсёку» в ресторане «Торито» (3-й этаж Корпуса оптовой торговли морепродуктами) – заведении под непосредственным управлением компании, чье основное занятие-оптовая торговля птицей. Куриный бульон, который варят с самого раннего утра и все восемь часов работы – нечто совершенно особенное!

Лапша рамэн по-рыночному: сезонные предложения продаются без остатка!

Для тех, кому хочется наесться досыта, не потратив слишком много времени, удачный выбор – лапша рамэн китайского ресторанчика «Ядзиман»! В его меню десятки вариантов: множество разновидностей рамэна, обжаренного риса тяхан, обеденных сетов, блюд из риса с топингом - домбури, китайские пельмени на пару сюмаи и т. д. В наступающем сезоне особенной популярностью пользуется каки-рамэн – рамэн с устрицами, и поэтому лапши, из которой варят это блюдо, то и дело не хватает до закрытия ресторана. Заправкой можно выбрать вонтоны с устрицами, а можно только устричный бульон – просто дайте знать хозяйке!

Ниратама-мэн – лапша с луком душистым и яйцом (1.000 йен с налогом)

Впечатления редакции

Известная лапша Ниратама-мэн, как и следует из названия – с топпингом из яйца и лука душистого. Она обильно сдобрена креветками, кальмаром, медузой, репчатым луком.

Рамэн с устрицами, собранными в Дзигодзэн в префектуре Хиросима, отличает богатый аромат и яркий, насыщенный вкус – умами. Густой устричный бульон так хорош, что оставить в чашке хоть каплю – решительно невозможно!

Слева вверху: какирамэн – рамэн с устрицами (1.300 йен с налогом); слева внизу: сюмаи (4 шт. – 720 йен, 2 шт. – 360 йен с налогом). Огромные сюмаи с обилием мяса и лука, подаваемые с соусом накано – еще одно известное блюдо этого заведения.

«Ядзиман»

Административный корпус

Расположен на 3-м этаже Административного корпуса.

Часы работы: с 05:00 примерно до 13:30.

Выходные: воскресенья и праздничные дни, выходные дни на рынке.

Проверить самую свежую информацию можно в Твиттере: ＠toyosu_yajima

＠toyosu_yajima Вебсайт

В старинном ресторане индийского карри «Тюэй», основанном в начальном году эпохи Тайсё (1912 г., Корпус оптовой рыбной торговли, 3-й этаж) готовят карри, не жалея морепродуктов, а в единственном на рынке ресторане итальянской кухни «Томина» (3-й этаж Административного корпуса) очень популярны паста и пицца со свежими дарами моря. Лапша рамэн, рис с соусом карри, паста – все эти блюда порадуют на рынке оригинальным, особенным вкусом. Почерпнуть информацию о всех 39 ресторанах и кафе рынка Тоёсу можно здесь.

Безусловно, гурманов наверняка заинтересуют все эти сведения о том, чем полакомиться на Тоёсу. Но, наверное, сильнее всего посетителей рынка, интересуют суси эдомаэ? Поэтому мы посвятим следующий отдельный выпуск заведениям, где готовят суси, а также сувенирным магазинам.

Помощь в подготовке материала оказывал мистер Цукидзиро. Этот человек по-настоящему влюблён в рынки Цукидзи и Тоёсу – настолько, что бывает там по 3-4 раза в неделю, чтобы поделиться сведениями для гурманов в своем блоге «Хару ва Цукидзи дэ асагохан»

Информация о магазинах в данном материале дана на 25 сентября 2019 г. Отправляясь на рынок, проверьте более свежие сведения.

Материал впервые опубликован 25 октября 2019 года в «Тэрэто пурасу» (TV Tokyo Plus). С оригиналом можно ознакомиться здесь.)

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/

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