Шоколад и сладости западной кухни — конфеты, пирожные и т. п. — очень популярны в Японии, но в японской кухне существует и собственная традиция изготовления сладких блюд. Здесь мы расскажем о пяти известнейших здесь сладостях, которые вы можете попробовать, когда будете в Японии.

Ёкан

Ёкан — одна из древнейших японских сладостей, существующая в разных видах уже больше тысячи лет. Основу её составляет кантэн (агар-агар), который производят из водорослей тэнгуса. Простота и универсальность делают его одним из самых популярных сладких продуктов; в его составе могут использовать сладкие бобы анко, жареные каштаны, батат.

Мандзю

Мандзю можно найти во множестве кондитерских и магазинах сувениров практически в любом уголке страны. Это небольшие пирожные, внешний слой которых делают из пшеничного или рисового теста, а начинку — из бобов анко. Иногда начинка делается из растёртых каштанов или батата.

Данго

Данго — это варёные в воде или на пару сладкие лепёшки, которые в равной степени любят и дети, и взрослые. Делают их из клейкой рисовой муки мотигомэко, и часто подают по нескольку штук, нанизанными на деревянные шпажки. В качестве наполнителя или соуса с ними подают бобы анко, подслащенный совевый соус, пасту из зелёных соевых бобов — дадатямамэ.

Касутэра

Касутэра (кастелла) — бисквит, рецепт которого привезли в Японию португальцы в XVI веке. Он твёрже и слаще других типов бисквитов, и часто покрыт сахарной корочкой, которая придаёт пирожному текстуру и дополнительную сладость.

Осируко

Осируко, может быть, и не самая декоративная из японских сладостей, но богатый насыщенный вкус супа из сладких бобов адзуки помогает людям согреться в холодные зимние дни. Обычно его сервируют с лепёшками моти или данго. В холодные месяцы можно даже купить эту сладость в консервированном виде в торговых автоматах.

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Фотографии

Ёкан: Yvonne Yang

Мандзю: JMiu

Данго: Nikushi Nobuhiro

Касутэра: Nakayama Norio

Осируко: Tsuyuguchi Masaaki

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 1 августа 2014 г.)