تنتشر الشوكولاتة والحلوى الغربية بشكل كبير في اليابان، ولكن اليابان لها أيضاً مسلّيات تقليدية خاصة بها والتي تلبي شهيتك من الحلوى. هناك أنوع هائلة من الحلوى، من تقليدية قديمة تمثل مناطق مختلفة من اليابان إلى مسليات حلوة يعشقها الأطفال. إنها حلوى يابانية تمتع الفم وتسر العين وتدغدغ الحواس. في هذه المقالة نستعرض خمسة أصناف من الحلوى قد ترغب في تجربتها عندما تزور اليابان في المرة القادمة.

يوكان Yōkan

وهي واحدة من أقدم أنواع الحلوى في اليابان، فقد استمتع الناس بأكل أشكالها المتعددة على مدار أكثر من ١٠٠٠ عام. وتصنع من ”كانتين Kanten“ وهي مادة هلامية مشتقة من مغلي العشب البحري ”تنغُسا Tengusa“، ونظراً لبساطتها والقدرة على صنع أشكال متعددة منها، فقد أصبحت هذه الحلوى واحدة من أكثر أنواع الحلوى شعبية في اليابان. تشمل بعض مكونات اليوكان على ”أنكو Anko“ أو معجون الفاصولياء الحمراء، والكستناء المعاملة بالبخار، والبطاطا الحلوة.

مانجو Manjū

وهي واحدة من أكثر أنواع الحلوى انتشاراً في اليابان وهي السلعة الرئيسية في محلات الهدايا في المقاصد السياحية الموجودة في كافة أنحاء البلاد. وهي كعكة معاملة بالبخار بحجم قضمة واحدة، تغطي بطبقة رقيقة من طحين القمح أو الأرز على الأغلب، وتُحشى بالأنكو. كما يمكن أن تُحشى أيضا بالبطاطا الحلوة أو معجون الكستناء.

دانغو Dango

وهي واحدة من أنواع الحلوى الشائع تناولها في ”أوقات تناول المسلّيات Snack-time“ من قبل الشباب وكبار السن. وهي كرات مغلية أو معاملة بالبخار وتصنع من ”موتشيغوميكو Mochigomeko“ أو طحين الأرز الدبق، وغالباً ما تُشَكُ على أسياخ من القصب ”كوشي Kushi“ وتُغطى بطبقة من الأنكو، أو صوص الصويا المُحلى، أو معجون فول الصويا الخضراء ”داداتشاماميه Dadacha mame“

كاسوتيرا Kasutera أو Castella

وهي كعكة إسفنجية أُدخلت إلى اليابان أول مرة من قبل البرتغاليين في القرن السادس عشر. وهي أكثر تماسكاً وحلاوة من غيرها من أنواع الكعك الإسفنجي، وغالبا ما تغطى بطبقة رقيقة من حبيبات السكر الخشنة والتي تضاف لتعطي الكعكة شكلها ومن أجل التحلية.

أوشيروكو Oshiruko

قد لا تكون من أكثر أنواع الحلوى اليابانية أناقة، ولكن النكهة الغنية والقوية لحساء الفاصولياء الحمراء ”أزوكي Azuki“ هذه، يجعل من تناولها وسيلة شائعة للمحافظة على الجسم دافئاً في أيام الشتاء الباردة. وغالباً ما تقدم مع كعكة الأرز ”موتشي Mochi“ المشوية أو مع حلوى دانغو. وخلال الشهور الباردة، تتوافر في ماكينات الشراء الآلية معلبات تحوي أصنافاً عديدة من هذه الحلوى.

وإذا كنا قد أثرنا شهيتك للحلوى ، فقم بالإطلاع على المقالات ”الشهية“ التالية على موقع Nippon.com.

اوبوسيدو: تقليد من حلويات الكستناء والثقافة المحلية

تشتهر مدينة أوبوسيه الواقعة في محافظة ناغانو بالحلوى وثمار الكستناء. كما تفخر بثقافتها الفريدة وتأثيرات تعود إلى رموز عصر إيدو مثل الفنان كاتسوشيكا هوكوساي، كما أن الكثير من الشركات التي تديرها عائلات متواجدة هناك حتى يومنا الحالي. وفي السنوات الأخيرة، اجتمعت تلك الشركات معاً لاستعادة الأجواء التاريخية لمدينة أوبوسيه، مما يضمن اتصال ماضيها الغني بالتقاليد بالمستقبل.

Toraya: A Sweet, Centuries-old Success Story (بالإنكليزية)

مضى على شركة تورايا نحو ٥٠٠ عام في صناعة الحلوى. وتتطلع الشركة الآن إلى نشر الحلوى اليابانية (واغاشي) في الخارج أيضاً. في هذه المقالة نتعرف كيف تمكنت هذه الشركة الغنية بالتقاليد من مجاراة عالم دائم التغير.

مصدر الصور:

يوكان: Yvonne Yang

مانجو: JMiu

دانغو: Nikushi Nobuhiro

كاسوتيرا: Nakayama Norio

أوشيروكو: Tsuyuguchi Masaaki

(المقالة الأصلية منشورة على صفحة الفيسبوك باللغة الإنكليزية. وإذا أحببتها، فادخل على صحفة الفيسبوك باللغة العربية وضع إعجابا).