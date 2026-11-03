一邊品嚐迴轉壽司，一邊巡遊觀光名勝──看似理所當然卻前所未見的美食觀光巴士在東京都內誕生。這座能同時欣賞車窗景致並品味高品質壽司的「移動美食主題樂園」，勢將深深擄獲訪日旅客的心。

流動的景色與流轉的壽司

露天雙層巴士觀光行程與迴轉壽司。能同時體驗這兩項深受訪日旅客喜愛項目的「SUSHI BUS（壽司巴士）」，自10月10日起已在東京都內正式上路行駛。

巴士自東京車站附近的鍛冶橋停車場出發，在70分鐘的車程中巡遊東京鐵塔、東京晴空塔、淺草雷門等東京都內的地標景點。在感受都市微風的敞篷2樓客座區，窗邊設置了壽司盤持續巡迴的特製輸送帶。乘客能一邊享受360度全景視野，一邊盡情享用由1樓廚房現捏現做的新鮮壽司。「流動的街景」與「流轉的壽司」交織出的獨特空間，無論從哪個角度取景都是絕佳拍照時機，絕對讓人忍不住想拍照打卡上傳社群媒體。

雖為吃到飽形式，但對壽司的品質絲毫不馬虎，主打從豐洲市場直送的新鮮食材。菜單以經典品項為主，提供品質高於一般迴轉壽司的鮪魚、鮭魚、鯛魚、鮮蝦、章魚、玉子燒等11種品項。未來也預計持續增加更多種類。

環繞整個客座區的迴轉輸送帶

現捏的新鮮壽司透過送餐升降梯送至2樓客座區

行駛中的巴士難免令人擔心醬油是否會從小碟子中灑出，但由於車輛是以時速約30公里在一般道路平穩行駛，幾乎感受不到劇烈晃動，完全不會溢出。若突遇降雨，透明車頂會立即闔上且不影響視野，絕不會讓壽司被雨水打亂興致。此外，全車座位皆配有冷暖氣出風口與遮陽簾，處處展現讓旅客能舒適體驗的貼心考量。

全長約12公尺的車身上，裝飾著巨大的鮪魚握壽司照片。這吸引了沿途路人的目光，紛紛拍照或向車上揮手。像這樣不僅能欣賞風景，同時也能成為「被眾人注目的焦點」，正是SUSHI BUS獨具的魅力之一。