作为新宿歌舞伎町的地标而为人喜爱的巨型哥斯拉头像装置，在距地面50米的高空俯瞰着这片喧嚣热闹的娱乐区，设置十年后的今天，它依然气场十足，给人带来强大的视觉冲击力。以这个“举世闻名的怪兽之王”哥斯拉为主题的新宿格拉斯丽酒店（位于新宿东宝大厦的8-30层，共970间客房），是一家大约九成客人都来自外国的人气酒店。
踏入酒店，迎接你的是哥斯拉立体透视模型和历年电影海报；酒店的顶层，则为游客提供了融入哥斯拉主题设计的客房，从室内装饰到软性服务，哥斯拉无处不在。作为世界独一无二的“哥斯拉主题公园型酒店”，它受到了特摄迷和爱好“怪兽”的亲子家庭的极力推崇。
为纪念开业十周年，酒店于7月1日新推出了“哥斯拉大战基多拉国王”主题客房。它以特摄工作室为原型，让你在客房内就能亲自操控灯光和音响，以1:50的比例执导并重现两大怪兽交战的场面。化身为电影导演的你，一旦沉浸在图片和视频的拍摄之中，恐会通宵达旦，不舍入睡。
在东京市中心与哥斯拉共度的夜晚，定将成为你旅途中难忘的一幕而铭刻于心底。
费用及预订等详细信息，请参看新宿格拉斯丽酒店官网
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
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