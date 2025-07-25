L’hôtel Gracery Shinjuku est déjà bien connu pour son décor lié au plus célèbre des monstres géants et comprenant une gigantesque statue de Godzilla. Dix ans après son ouverture, l’établissement offre désormais aux fans une nouvelle chambre montrant un combat entre Godzilla et King Ghidorah, l’un de ses ennemis récurrents.
La tête de Godzilla, monument emblématique dressé à 50 mètres de hauteur dans le quartier animé de Kabuki-chô, à Shinjuku, continue de fasciner une décennie après son apparition. Surgissant depuis la terrasse du huitième étage du bâtiment de la Tôhô, le monstre pousse des grognements menaçants à l’adresse des passants et accueille les clients de l’hôtel Gracery Shinjuku. Réparti sur les étages 8 à 30 du bâtiment, l’établissement compte 970 chambres et attire une clientèle venue du monde entier : les touristes étrangers représentent à eux seuls environ 90 % de sa fréquentation.
Dès leur arrivée, les visiteurs sont plongés dans l’univers du roi des monstres. Des dioramas et des affiches de films anciens jalonnent les couloirs, donnant à leur séjour un parfum de cinéma. Au dernier étage, la célèbre Godzilla Room propose une suite entièrement décorée sur le thème du monstre, avec mobilier, objets et prestations exclusives pour une immersion totale dans la franchise. Premier hôtel au monde à être entièrement dédié à Godzilla, il est devenu une destination de choix pour les passionnés d’effets spéciaux et les familles adeptes des kaijû.
Le 1er juillet dernier, à l’occasion de son dixième anniversaire, l’hôtel a lancé une toute nouvelle expérience : une chambre aux couleurs du combat entre Godzilla et King Ghidorah. Inspirée des plateaux de tournage des classiques du tokusatsu (films à effets spéciaux), elle permet aux visiteurs de prendre les commandes de l’action. Grâce à un système intégré de contrôle de la lumière et du son, ils peuvent ainsi recréer une scène de combat entre ces deux monstres légendaires. Une aubaine pour les fans qui rêveraient de se glisser dans la peau d’un réalisateur et de mettre en scène leur propre affrontement titanesque… à une échelle de 1/50 !
Pour toute réservation ou demande de renseignements, veuillez visiter le site officiel de l’hôtel Gracery Shinjuku.
(Photo de titre : la nouvelle chambre représentant le combat entre Godzilla et King Ghidorah Room a été dévoilée au cours d’une conférence de presse. Toutes les photos : Nippon.com/Courtesy TM & © Toho Co., Ltd.)