في قلب حي كابوكيتشو النابض بالحياة في طوكيو، يواصل فندق ”غراسيري شينجوكو“ إثارة عشّاق الوحوش العملاقة من حول العالم، مستمدًا إلهامه من أيقونة السينما اليابانية غودزيلا. وبعد مرور 10 سنوات على افتتاحه، يكشف الفندق عن إضافة مثيرة: جناح جديد يضع النزلاء وجهًا لوجه مع ملحمة ملتهبة بين غودزيلا وغريمه الشرس ”الملك غيدورا“، ليمنح الزوار تجربة إقامة لا تُنسى وسط أجواء سينمائية ملحمية.

يرتفع رأس مجسّم غودزيلا العملاق شامخًا على ارتفاع 50 مترًا في سماء منطقة كابوكيتشو النابضة بالحياة في حي شينجوكو بطوكيو، ليُشكّل معلمًا مميزًا لا يمكن تجاهله، حتى بعد مرور 10 سنوات على ظهوره الأول. يخرج رأس الوحش الشهير من شرفة الطابق الثامن لمبنى ”شينجوكو توهو“، مطلقًا هديره المدوّي في أوقات محددة من اليوم، وكأنه يراقب المدينة ويرحب بزوارها، ما يمنح المنطقة طابعًا سينمائيًا فريدًا.

يتصل المجسم بفندق ”غراسيري شينجوكو“ الذي يشغل الطوابق من 8 إلى 30 من المبنى، ويضم 970 غرفة صُمّمت بعناية لتلبية احتياجات السياح المحليين والدوليين. ويُعد الفندق محطة شهيرة لعشّاق غودزيلا، خاصة مع وجود ”غرفة غودزيلا“ الخاصة، التي تتضمن ديكورًا مستوحى بالكامل من السلسلة الشهيرة، بما في ذلك مجسم عملاق ليده داخل الغرفة، مما يتيح للضيوف تجربة إقامة غامرة.

منذ افتتاح الفندق في عام 2015، اكتسب شعبية كبيرة بين الزوار القادمين من الخارج، إذ يُشكّل الأجانب نحو 90% من نزلائه، ويقصدونه ليس فقط بسبب موقعه المركزي في شينجوكو، بل أيضًا بفضل أجوائه الترفيهية المرتبطة بأحد أشهر رموز الثقافة الشعبية اليابانية. بذلك، لم يصبح رأس غودزيلا مجرد عنصر ديكوري، بل رمزًا سياحيًا وثقافيًا يربط بين السينما والضيافة في قلب العاصمة اليابانية.

فندق غرايسي شينجوكو ورأس غودزيلا الضخم. يمكن للضيوف الاستمتاع بمنظرٍ قريب من ردهة الطابق الثامن. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة)

تعرض الردهة مجموعة من ملصقات الأفلام التي تغطي السلسلة، بالإضافة إلى زي غودزيلا حقيقي استُخدم في التصوير. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة.)

منذ لحظة دخول الضيوف، ينغمسون في عالم غودزيلا. حيث تصطف المجسمات وملصقات الأفلام القديمة في القاعات، ممهدةً بذلك أجواءً مثالية لإقامة سينمائية. ويضم الطابق العلوي غرفة غودزيلا الشهيرة، وهي جناح زاخر بديكورات مستوحاة من الوحوش، ووسائل راحة، ولمسات حصرية تنقل الضيوف إلى قلب سلسلة الأفلام. وبصفته الفندق الوحيد في العالم المستوحى من سحلية غودزيلا العملاقة، فهو وجهة مرغوبة للغاية بين عشاق المؤثرات الخاصة والعائلات التي تعشق الـ كايجو أو الوحوش العملاقة.

وفي الأول من يوليو/ تموز، واحتفالاً بالذكرى العاشرة لانطلاقه، أطلق الفندق تجربةً جديدةً كلياً: غرفة غودزيلا في مواجهة الملك غيدورا. مستوحاة من ديكورات أفلام الـ توكوساتسو الكلاسيكية (المؤثرات الخاصة)، حيث تُتيح هذه الغرفة للضيوف التحكم في أحداثها. فمن خلال أدوات التحكم المدمجة في الإضاءة والصوت، يُمكن للزوار إعادة تمثيل مشهد قتالي بين اثنين من وحوش الـ كايجو الأسطوريين. إنها تجربةٌ مثاليةٌ لمحبي غودزيلا الذين يرغبون في تصوير مواجهةٍ ملحميةٍ بين وحوشهم بمقياس 1:50.

زُيّنت قاعات وممرات المصاعد في الطابق العلوي بالكامل على الطراز الـ غودزيلي. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة.)

في الغرفة الجديدة التي تضم ديكورات غودزيلا في مواجهة الملك غيدورا، يُمكن تفعيل المؤثرات الخاصة كالأضواء والزئير بضغطة زر. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة.)

لا تزال غرفة غودزيلا الأصلية من الأماكن المفضلة لدى المعجبين. حتى الحمام مُصمم بالكامل بطابع خاص. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة.)

تتوفر منتجات غودزيلا بإصدارات محدودة في الردهة. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة.)

لا تفوتوا قائمة المقهى المُصممة بطابع خاص والمُقدمة في ردهة الفندق. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة.)

للحجز والتفاصيل، قم بزيارة الموقع الرسمي للفندق official Hotel Gracery Shinjuku website

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تم الكشف عن الغرفة الجديدة التي تضم تصميمات غودزيلا في مواجهة الملك غيدورا في المُعاينة الصحفية. (© Nippon.com، تي إم و © شركة توهو المتحدة)