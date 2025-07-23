数据显示，访日外国游客中约四成都会造访大阪。2025年大阪关西世博会开幕后，整座城市更是一派节日的氛围。本期的VR3D视频将带来大阪热门景点的沉浸式体验，其中包括地标性建筑大阪城、通天阁、立体广告牌妙趣横生的美食街道顿堀等等。

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◆如何观看180°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

遍地皆为打卡点的独特街景

大阪市是不输日本首都东京的国际旅游城市，入选了美国《纽约时报》评出的《2025年必去的52个地方》。两大繁华商业区——北部的“Kita”（北）和南部的“Minami”（南），游人如织，热闹非凡。

Minami的中心道顿堀（中央区）汇聚了许多本地特色的美食店，例如章鱼烧、大阪烧等等，餐饮店门头装饰着巨大的螃蟹、章鱼、炸串等立体广告牌，争奇斗艳，令人眼花缭乱。大阪的地标“格力高广告牌”前，排队拍照打卡的游人络绎不绝，无分昼夜。从河上欣赏繁华街景的顿堀水上观光船也很受游客欢迎。在道顿堀商店街附近的黑门市场，你还可以购买各种新鲜的海鲜和水果，边吃边逛。

1985年开业的章鱼烧名店章鱼家道顿堀KUKURU

再往南走，大阪的地标塔“通天阁”（浪速区）便出现在眼前。它最初是1903年为举办第五届内国劝业博览会(*1)而建造的，现在看到的则是“第二代”，重建于二战后的1956年。通天阁脚下的“新世界”商业街因充满旧日风情而深受欢迎。街道两侧，炸串、内脏料理等提供B级美食的店铺鳞次栉比，此外还有射击场、曲艺表演剧场等，充满人间烟火气息。通天阁的官方吉祥物“比利肯”也以标志性的笑容迎接着八方来客。

熙熙攘攘的新世界商店街

而Kita的地标，则是JR大阪站附近的梅田蓝天大厦（大阪市北区）。在高达173米的空中庭园展望台上，可360度尽览大阪美景。向大阪站方向俯瞰，能将在大阪再开发中建成的占地4.5公顷的“Umekita公园”（梅北公园）尽收眼底。

Umekita公园2024年冬的夜晚灯光秀

除了Kita和Minami，近年来，Nishi（西）也成为了备受瞩目的观光区，大阪关西世博会园区梦洲（大阪市此花区）就位于西部的这片湾区。

人气度与大阪环球影城不相上下的大阪海游馆（大阪市港区），是全球规模最大的水族馆之一，馆内饲养、展示着包括世界上体型最大的鱼类鲸鲨在内的约620种、3万只水生动物。高达三层的“大堡礁”水槽于2024年11月翻新后重新开放，展示着栖息于澳大利亚珊瑚礁中的热带生物，令人叹为观止。

大阪是一座历史名城，古时日本天皇曾在此地建都。最具人气的历史遗址，无疑是大阪城公园（大阪市中央区）。大阪城最初是丰臣秀吉于1585年修建的，后几经被毁、重建，最初的原始遗迹已无踪可寻。如今的大阪城天守阁重建于1931年，而大阪市民仍将其亲切地称为“太阁(*2)先生之城”，以表对在推动大阪商业繁荣中大有贡献的丰臣秀吉的敬意。如今，登城者中超半数为外国游客，人气之高，令人难免要在天守阁顶层的展望台前排长队等候入场。

2024年，大阪府共接待了多达1463.9万人的访日外国游客，创下历史最高纪录。而今年是世博年，全城更是竭尽全力，用“好吃的好玩的”款待八方来客，以期更多游客来访。

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撰文：nippon.com日本网 编辑部

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