Osaka se encuentra inmersa en un ambiente festivo ante la Exposición Universal de Osaka-Kansai 2025. Somese Naoto nos muestra sus principales atractivos turísticos a través de imágenes en 360º: el emblemático castillo de Osaka, la torre de Tsūtenkaku y la vibrante calle comercial Dōtonbori y oferta gastronómica.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 360 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

Osaka: un destino urbano con encanto fotogénico

La ciudad de Osaka, reconocida por el New York Times como uno de los “52 lugares a los que ir en 2025”, se erige como una metrópoli turística de renombre internacional, a la par con la capital, Tokio. Sus dos principales barrios comerciales, Kita en el norte y Minami en el sur, siempre están repletos de visitantes internacionales.

El puente Ebisubashi, un punto fotográfico en Dōtonbori.

Dōtonbori, en el corazón de Minami (distrito de Chūō), es un hervidero de locales de comida que ofrecen especialidades locales como takoyaki y okonomiyaki. Los llamativos letreros tridimensionales de restaurantes que representan cangrejos, pulpos y kushikatsu compiten por llamar la atención. Frente al icónico anuncio de Glico de Osaka se forman largas colas de personas que desean tomar fotografías conmemorativas, tanto de día como de noche. Los cruceros turísticos que ofrecen vistas de la ciudad desde el río también gozan de gran popularidad. Cerca de la calle comercial Dōtonbori, el Mercado Kuromon atrae a visitantes internacionales que buscan disfrutar de mariscos frescos, frutas y otros alimentos para llevar.

Avanzando hacia el sur, se alza la emblemática torre de Tsūtenkaku (distrito de Naniwa). Originalmente construida para la Quinta Exposición Industrial Nacional, en 1903, la estructura actual es una reconstrucción de 1956. La zona comercial que se extiende a sus pies, Shinsekai, goza de gran popularidad por su ambiente retro. Repleta de restaurantes de comida callejera como kushikatsu y horumon’yaki, con salones de tiro y teatros de artes tradicionales, destila un auténtico espíritu de barrio. El personaje oficial de la torre de Tsūtenkaku, Billiken, recibe por doquier al visitante con una sonrisa.

Shinsekai es un barrio vibrante con un ambiente muy festivo.

Billiken, una deidad concebida por un artista estadounidense, es un símbolo local. Se dice que frotar sus pies trae buena suerte.

Por otro lado, un referente en Kita es el Umeda Sky Building (distrito de Kita), ubicado cerca de la Estación JR Osaka. Su mirador del Jardín Flotante, a 173 metros de altura, ofrece vistas panorámicas de 360 grados. Hacia la estación Osaka se puede apreciar el parque Umekita, de 4,5 hectáreas, surgido de un proyecto de reurbanización.

Desde el mirador del Umeda Sky Building se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Osaka.

Vista nocturna del parque Umekita (iluminación invernal del año fiscal 2024, ya finalizado).

Además de Kita y Minami, la zona costal de la parte occidental Nishi, incluyendo la isla de Yumeshima (distrito de Konohana), sede de la Exposición Universal de Osaka-Kansai, ha ganado atención como nuevo destino turístico.

Junto a Universal Studios Japan, el acuario Kaiyūkan (distrito de Minato) es una atracción muy popular. Alberga y exhibe aproximadamente 30.000 criaturas de unas 620 especies, incluyendo el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, lo que lo convierte en uno de los acuarios más grandes del mundo. La pecera Great Barrier Reef, que abarca tres plantas, fue renovada en noviembre de 2024, y ofrece una impresionante vista de la vida marina tropical que habita en los arrecifes de coral de Australia.

La pecera Great Barrier Reef del acuario Kaiyūkan alberga una diversa y hermosa variedad de corales.

Osaka también es una ciudad con una rica historia, en parte por haber sido capital del país en la antigüedad. Entre los sitios históricos más populares se encuentra el parque del castillo de Osaka (distrito de Chūō). Aunque no quedan vestigios del castillo original construido por Toyotomi Hideyoshi en 1585, la actual torre del homenaje fue reconstruida en 1931. Los habitantes de Osaka, con cariño por Hideyoshi, quien trabajó por la prosperidad de la ciudad mercantil, se refieren a la fortificación como el “castillo de Taikō-san”. Hoy en día, más de la mitad de quienes visitan el castillo son extranjeros, y el mirador de la planta superior de la torre del homenaje es una atracción muy concurrida, con largas colas.

Las altas murallas de piedra que rodean el castillo de Osaka fueron construidas por el shogunato de Tokugawa. Los paseos en barco turístico, que recorren el foso en unos 20 minutos, también son muy populares.

En 2024, la prefectura de Osaka registró una cifra récord de 14.639.000 visitantes extranjeros. Se espera que el año de la Expo atraiga aún más turistas; la ciudad entera se prepara para recibir a los visitantes con su deliciosa comida y entretenidos atractivos.

Conocido por su enorme cabeza de león mitológico, el santuario Namba Yasaka es venerado por su deidad especializada en la protección contra el mal y la prosperidad en los negocios.

El templo Shitennō-ji, que da nombre a la zona de Tennōji, fue fundado en el período Asuka (592-710).

El Salón Público Central de la Ciudad de Osaka, ubicado en Nakanoshima, es un importante bien cultural nacional. Muchos otros edificios de arquitectura moderna dignos de una visita se conservan en la ciudad.

(Artículo redactado por la redacción de nippon.com, y traducido al español del original en japonés.)