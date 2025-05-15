تعد أوساكا العاصمة التجارية لليابان في الغرب، حيث يزورها أربعة من كل عشرة زوار أجانب يأتون إلى اليابان. وفي هذه المقالة سنلقي نظرة على معالم الجذب في هذه المدينة والتي تستضيف هذا العام معرض إكسبو العالمي، ما يضفي ألقا على سحرها اليومي في مجال الطعام والسياحة.

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فرص كثيرة لالتقاط الصور في الشوارع

اختارت صحيفة نيويورك تايمز مدينة أوساكا كواحدة من ”أفضل 52 وجهة سياحية لعام 2025“، لتنضم إلى جانب طوكيو كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية. وتشهد منطقتا الترفيه الرئيسيتان في المدينة وهما كيتا في الشمال ومينامي في الجنوب ازدحاما دائما بزوار قادمين من الخارج.

جسر إبيسو وهو أحد أشهر مواقع التقاط الصور في دوتونبوري. (© سوميسي ناؤتو)

تقع منطقة دوتونبوري في قلب منطقة مينامي (في حي تشوؤ)، حيث تقدم أشهر الأطباق المحلية مثل تاكوياكي (كرات الأخطبوط) وأوكونوميياكي في عدد لا يحصى من المطاعم. تصطف على جانبي الشوارع لوحات إعلانية ثلاثية الأبعاد فخمة تروج لسلطعون البحر والأخطبوط وأسياخ اللحوم المقلية وغيرها، وكل منها يتنافس على جذب الأنظار. ويصطف الزوار أمام لافتة ”غليكو“ الشهيرة وهي إحدى رموز أوساكا، ليلا ونهارا لالتقاط صور تذكارية، بينما تحظى قوارب مشاهدة المعالم السياحية التي تجوب المدينة من القناة بإقبال كبير. وبالقرب من هناك، يجتذب سوق كورومون إيتشيبا (سوق كورومون) حشودا كبيرة من الزوار الأجانب الذين يتطلعون إلى تذوق المأكولات البحرية الطازجة والفواكه أثناء التجول.

توفر رحلة نهر تونبوري مشاهدة إطلالات خلابة على منطقة الترفيه من على سطح الماء. (© سوميسي ناؤتو)

تاكويا دوتونبوري كوكورو وهو متجر بيع تاكوياكي ذو تاريخ عريق يمتد لأربعين عاما. (© سوميسي ناؤتو)

عند التوجه جنوبا، ستصل إلى برج تسوتينكاكو الرمزي في أوساكا (في حي نانيوا). شيّد هذا البرج في الأصل من أجل المعرض الصناعي الوطني الخامس عام 1903، أما الهيكل الحالي فهو من الجيل الثاني، وقد أعيد بناؤه عام 1956 بعد الحرب. وتمتد عند قاعدة البرج منطقة التسوق شينسيكاي، المعروفة بأجوائها الكلاسيكية المحببة. تزخر المنطقة بمطاعم بسيطة تقدم أطباقا مثل الأسياخ المقلية وأحشاء اللحم المشوية، بالإضافة إلى معالم سياحية تبعث على الحنين إلى الماضي مثل ساحات الرماية وصالات العروض المتنوعة، ما يضفي سحرا على الأحياء القديمة. وفي كل زاوية، أينما نظرت سترحب بك التميمة الرسمية لتسوتينكاكو والتي تسمى ”بيليكن“ بابتسامة مُبهجة.

حي شينسيكاي يعج بأجواء احتفالية نابضة بالحياة.(© سوميسي ناؤتو)

بيليكن، شخصية مقدسة ابتكرها فنان أمريكي، ويقال إن فرك القدمين يجلب الحظ السعيد. (© سوميسي ناؤتو)

أما في منطقة كيتا، فيعد مبنى أوميدا سكاي (في حي كيتا) أبرز معالمها، ويقع بالقرب من محطة أوساكا التابعة لشركة JR. يمكن للزوار من منصة الحديقة العائمة، التي ترتفع 173 مترا عن سطح الأرض، الاستمتاع بإطلالة بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة. وبالنظر باتجاه محطة أوساكا، يمكن رؤية حديقة أوميكتا، وهي مساحة خضراء تمتد على 4.5 هكتارات، جاءت ثمرة مشروع إعادة تطوير.

تتيح منصة المراقبة في مبنى أوميدا سكاي إطلالات بانورامية على مدينة أوساكا. (© سوميسي ناؤتو)

حديقة أوميكتا ليلا في شتاء عام 2024. (© سوميسي ناؤتو)

إلى جانب منطقتي كيتا ومينامي، تحظى منطقة نيشي المنطقة الساحلية الغربية التي تضم يوميشيما (حي كونوهانا)، موقع معرض إكسبو 2025 أوساكا كانساي، باهتمام متزايد كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة.

يعد حوض كايوكان الشهير (في حي ميناتو) أحد أبرز معالم الجذب في المنطقة الساحلية، إلى جانب يونيفرسال ستوديوز اليابان. يصنف كايوكان من بين أكبر أحواض الأسماك في العالم، ويضم حوالي 30 ألف كائن بحري من نحو 620 نوعا، بما في ذلك قرش الحوت وهو أكبر أنواع الأسماك في العالم. وقد تم تجديد حوض ”الشعاب المرجانية الكبيرة“ الذي يمتد على ثلاثة طوابق في نوفمبر/نشرين الثاني 2024، ويعرض جوانب من بيئة بحرية استوائية نابضة بالحياة تنتمي إلى الشعاب المرجانية في أستراليا بتفاصيل رائعة.

حوض ”الشعاب المرجانية الكبيرة“ في كايوكان، مملوء بشعاب مرجانية نابضة بالحياة. (© سوميسي ناؤتو)

تعد أوساكا أيضا مدينة عريقة تاريخيا، فقد كانت في يوم من الأيام عاصمة عريقة. ومن المعالم التاريخية البارزة فيها منتزه قلعة أوساكا (في حي تشوؤ). ورغم عدم وجود أي أثر للقلعة الأصلية التي بناها تويوتومي هيدييوشي في عام 1585، إلا أن القلعة الرئيسية الحالية أعيد بناؤها في عام 1931. ومع ذلك، يطلق عليها سكان أوساكا اسم ”تايكو-سان نو شيرو (قلعة تايكو)“ تكريما لهيدييوشي، الذي كان يعرف أيضا بهذا الاسم وساهم بشكل كبير في ازدهار هذه المدينة التجارية. ويشكل السياح الأجانب حاليا أكثر من نصف زوار القلعة، وتحظى منصة المراقبة في الطابق العلوي للقلعة بشعبية كبيرة، ما يجعل الوقوف في طابور انتظار طويل أمرا لا مفر منها.

بنيت الجدران الحجرية العالية المحيطة بقلعة أوساكا من قبل شوغونية توكوغاوا، وهناك جولة بحرية شهيرة مدتها 20 دقيقة تدور حول الخندق المائي للقلعة. (© سوميسي ناؤتو)

استقبلت محافظة أوساكا رقما قياسيا من الزوار بلغ 14.6 مليون زائر من الخارج في عام 2024. ومع اقتراب عام إكسبو، استعدت المدينة لاستقبال المزيد من الزوار، حيث تقدم تشكيلة واسعة من أطباق أوماي-مون (الأطعمة اللذيذة) وأوموروي-مون (التجارب الممتعة والفريدة) لإسعاد ضيوفها من جميع أنحاء العالم.

معبد نانبا ياساكا المشهور برأس أسد عملاق، وهو مكرس لطرد الأرواح الشريرة وتحقيق الازدهار في الأعمال التجارية. (© سوميسي ناؤتو)

معبد شيتيننوجي المشيد في فترة أسوكا، اشتق اسمه من منطقة تيننوجي. (© سوميسي ناؤتو)

قاعة مدينة أوساكا المركزية العامة الواقعة في ناكانوشيما محددة كإحدى الممتلكات الثقافية المهمة للبلاد، وهناك الكثير من المباني الحديثة البارزة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.(© سوميسي ناؤتو)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص من إعداد Nippon.com)