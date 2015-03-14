所谓B级美食，是指既好吃又便宜的大众化美食，最具代表性的，有拉面，乌东面，炒面，御好烧、咖喱饭、盖浇饭等，和一流厨师用高级食材烹饪出的高价奢侈的菜肴不同，它们可以让你尽情随意地一饱口福。另外，对B级美食情有独钟的吃家，又被称作B级美食家。

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价格“B级”，味道“A级”

“B级美食”一词最早问世于1985年，指的是简单的便餐，或者说是传统的快餐，平时吃的那种既便宜又好吃的大众饭菜。随后出现了诸如“味道Ａ级，价格B级。昂贵美味是当然，便宜美味才有价值”等著名的广告标语，在80年代后期掀起了B级美食热潮。附带说一句，B级美食的“B级”，来源于美国电影中的B级片，即指拍摄时间短且制作预算低的影片。

御好烧 （ 提供：时事通讯社）

最具代表性的B级美食，有拉面、乌东面、炒面、御好烧、煎章鱼丸、咖喱饭、猪排咖喱、汉堡包、盖浇饭等。

B级美食很多都产生于人们的日常生活及地方各种赛会节庆活动中。不仅是料理，店面、老板的为人等，也是品味B级美食的一大要素。在最近的B级美食热中，还诞生了许许多多富于地方特色的新款菜肴。

B级美食振兴地方

B级美食也是老百姓的家常饭，很多菜肴虽然名字相同，但由于使用了当地的食材，调味也因地而异，所以它们中很多都成为了独具各地特色的招牌料理。于是，人们尝试将这种地区独特的饮食文化，作为“地区美食”加以重新审视并充分利用，藉此振兴当地经济。这样的动向自2000年前后开始在日本全国多有所见，而且，近年来全国各地还纷纷举办各种美食活动，以提升地区知名度，吸引外来游客。

其中闻名远近的是2006年2月开办的青森县八户市的B-1大奖赛，这是一个“以当地美食振兴地方经济”为主旨的盛会。不过，这里的“B-1”的“B”，意为地区品牌BRAND的B。为振兴地方经济而举办的这个美食活动，自2010年第5届大会以后，2天的会期里参加人数一直保持在40万人以上，2012年的第7届大会(在福冈县北九州市召开)则创下了61万人的记录。

如果你想饱享日本的美味，那么观光时千万不可忘记去尝尝当地的美食佳肴。