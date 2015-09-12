В противовес дорогой и изысканной «шефской» или «высокой» кухне, термином бикю-гурумэ (кулинария «категории Б») в Японии называют вкусные и дешевые непритязательные блюда, а также их поклонников и ценителей. Наиболее яркие представители этой кулинарной категории – это рамэн, удон, якисоба, окономи-яки, карэрайсу и гюдон. Но есть и немало других вкусных «народных» блюд.

Дёшево и вкусно

Впервые понятие «кулинария категории Б» появилось в Японии в 1985 году. Бикю-гурумэ – такое название получил традиционный национальный фастфуд и порционный ассортимент «народных» закусочных, простая повседневная еда, дешевая и вкусная. Именно тогда вошел в обиход каламбур: «Цены низкие, приятный вкус. Дорогое должно быть вкусным, но если вкусно то, что дешево – это дорогого стоит!», а в конце 1980-х начался настоящий бум бикю-гурумэ. Словосочетание «категория Б» было взято из мира американского кинематографа, где «фильмами категории Б» назывались малобюджетные, снимавшиеся в течение очень короткого времени киноленты.

Кацу-карэ: свиная отбивная в панировочных сухарях с соусом карэ (японский вариант соуса карри) и рисом

Лапша рамэн, в которой важнейшим вкусовым компонентом является суп, приготовленный на основе соевого соуса, пасты мисо или густого свиного бульона – вариантов множество

Окономияки (© Jiji)

Самые яркие представители кулинарии «категории Б» – рамэн, удон, якисоба, окономияки, такояки, карэрайсу (рис под соусом карри), кацу-карэ, японский гамбургер, домбуримоно (рис с разными топпингами, подаваемый в большой пиале домбури).

С момента взлета популярности в 1980-х годах кулинарии «категории Б» для ее ценителей стали важны не только вкусовые качества блюд, но и внешний вид и внутреннее устройство заведений, а также личность и индивидуальный характер их хозяев. Кухня бикю-гурумэ тесно связана с региональными традициями: многие блюда, приготовленные в рамках местных праздников мацури,становятся настоящими хитами.

Региональная кухня как катализатор регионального возрождения

Победитель 8-го конкурса «B-1 grandprix» – намиэ-якисоба бренда «Намиэ-якисоба Tайкоку» (© Jiji)

Зачастую «народные» блюда с одними и теми же названиями довольно сильно отличаются друг от друга в разных регионах из-за вкусовых особенностей ингредиентов и приправ. Начиная с 2000-х годов в разных местах Японии появились общественные движения, ратующие за возрождение городов на периферии с помощью так называемой «региональной культуры питания», которая в контексте бикю-гурумэ получила название гототи-гурумэ (местная кулинария). В последнее время по всей Японии заметно выросло количество развлекательных культурно-общественных мероприятий, посвященных кулинарным традициям разных регионов.

Пожалуй, одним из самых популярных событий в мире гототи-гурумэ является ежегодный кулинарный конкурс-фестиваль «B-1 grandprix» (ссылка на японском языке), который впервые прошел в 2006 году в городе Хатинохэ в префектуре Аомори. «В» в названии фестиваля – это первая буква английского слова brand (бренд), что отсылает к основной концепции мероприятия: региональная кухня как катализатор возрождения и ребрендинга регионов. В 2010 году количество посетителей, приехавших на двухдневный фестиваль, превысило 400 тыс. человек, и с тех пор не опускалось ниже этого показателя. Рекордное количество гостей «B-1 grandprix» принял на седьмой год своего существования – в 2012 году кулинарное мероприятие, проходившее тогда в Китакюсю в префектуре Фукуока, посетило 610 тыс. человек.

Если вы хотите в полной мере вкусить от кулинарных щедрот Японии, не забывайте во время путешествия по японской глубинке перекусить в местных ресторанах бикю-гурумэ.