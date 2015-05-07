Los menús “3 B” (buenos, bonitos y baratos) de Japón nada tienen que ver con la alta cocina de los chefs más destacados que utiliza ingredientes de primera calidad. Es más bien una cocina que se puede disfrutar fácilmente y por un precio muy asequible, pero igualmente deliciosa. Son platos que disfrutan muchas personas entre los que típicamente se incluyen el ramen, el udon, el yakisoba, el okonomiyaki, el curry o el donburi entre otros.

Sabor de primera a un precio muy asequible

La palabra B-kyū gurume, que hace referencia a los menús buenos, bonitos y baratos (3 B), apareció por primera vez en 1985 en Japón. Se trata de comida rápida tradicional, cocina popular y deliciosa de un solo plato que se puede comer habitualmente por un precio reducido. El lema “Sabor de primera a un precio de segunda. Es natural que lo caro sea bueno. Por eso lo bueno, bonito y barato tiene tanto valor”, que se asocia con estos menús, tuvo una gran repercusión en la segunda mitad de la década de 1980. Dicho sea de paso, la expresión B-kyū fue tomada de las B movies, las películas de bajo presupuesto, filmadas en poco tiempo, nacidas en los Estados Unidos.

Un filete empanado, normalmente de cerdo, encima de un plato de curry, el típico Katsukarē. Un plato típico de los menús baratos.

Ramen de diversos sabores: shōyu, miso, tonkotsu... entre otros.

Okonomiyaki ©Jiji

Los menús 3 B típicos son ramen, udon, yakisoba, okonomiyaki, takoyaki, curry, katsukarē, hamburguesas, donburi, etc.

Hay muchos menús que han surgido del día a día de los japoneses y de los festivales que se celebran en las distintas regiones. Además de la comida en sí, la apariencia de los establecimientos y la personalidad de sus propietarios forman también parte del encanto de los menús 3 B. Hoy vivimos un boom de los menús 3 B, y en cada provincia están apareciendo numerosos platos nuevos con la especialidad del lugar.

Menús 3 B para revitalizar las regiones

En la octava edición del B-1 Grandprix / Namie yakisoba taikoku. ©Jiji

Hoy muchos menús 3 B populares que se comen a diario que, aunque tengan el mismo nombre, incluyen ingredientes y sabores propios de localidades concretas y han logrado convertirse en el plato insignia de la región. Alrededor del año 2000 comenzó un movimiento para reconsiderar este tipo de gastronomía original de cada localidad como “delicias regionales” y servirse de ellas para la revitalización de las ciudades de provincia en mucha localidades simultaneamente. Además, últimamente se están celebrando eventos que reúnen las especialidades de cada región en todos los puntos del país.

De hecho, goza de una gran popularidad el certamen B-1 Grandprix que tuvo lugar su primera edición en febrero de 2006 bajo el concepto del Festival ¡Revitalicemos las Ciudades con las Especialidades Gastronómicas! (Gotōchi gurume de machi okoshi no saiten!) en Hachinohe, en la prefectura de Aomori. En este caso, la B en B-1 es de la “marca regional” (brand, en inglés).

Desde que comenzó este evento para la revitalización de las ciudades, el número de asistentes a partir de su quinta edición en 2010, durante los dos días que dura el mismo, ha superado siempre las 400.000 personas, y en su séptima edición en 2012, celebrada en la ciudad de Kitakyūshū en Fukuoka se registró una asistencia de 610.000 personas.

Si desean disfrutar del auténtico sabor de Japón, no olviden comprobar cuál es la especialidad regional de su destino turístico.