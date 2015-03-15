المأكولات الراقية - فئة ب تشير إلى الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة والرخيصة بالمقارنة مع الأطعمة باهظة الثمن المحضرة في مطابخ ومطاعم الدرجة الأولى. يعتبر الرامين، أودون، ياكيسوبا، أوكونوميياكي، الأرز بالكاري، ودونبوري، من الوجبات الراقية - فئة ب النموذجية.

الثمن من ”الفئة ب“ ولكن الذوق ”من الدرجة الأولى“

ظهر مصطلح ”المأكولات الراقية - فئة ب“ لأول مرة في العالم في عام ١٩٨٥. وكانت الوجبات السريعة التقليدية بين المنتجات العامة لأطباق الطعام. ويقال إنها مأكولات شهية شعبية بأسعار أرخص. نشأت طفرة الوجبات الراقية - فئة ب في النصف الأخير من الثمانينات مع عبارات مثل ”طعم الفئة (أ)، والثمن هو الدرجة الثانية. وأن تكون لذيذة وباهظة الثمن فهذا طبيعي. أما رخيصة ولذيذة فهي تستحق التقييم“. بالمناسبة، اشتقت كلمة ”الفئة ب“ من أفلام فئة ب الأميريكية التي تصور بميزانية منخفضة في فترة قصيرة.

الكاتسو على الكاري. بالضبط هي على قائمة فئة ب

الأطعمة النموذجية من فئة ب هي الرامن، أودون، ياكيسوبا، أوكونوميياكي، تاكوياكي، الأرز بالكاري، كاتسوكاري، همبرغر، دونبوري وغيرها.

نكهات مختلفة بالرامن، وصلصة الصويا، ميسو، حتى عظام الخنزير

أوكونوميياكي (جيجي برس)

ويوجد الكثير من المأكولات الراقية - فئة ب التي خرجت من حياة الناس اليومية والمهرجانات المحلية، وليس فقط الطعام بل شخصيات من أصحاب المحلات وأشكال المحلات هي عنصرا مهما للذوق أيضاً. في الطفرة الأخيرة للوجبات الراقية - فئة ب، ولدت قوائم مميزة إقليمية جديدة أيضا.

تنشيط المدينة من خلال الأطعمة المحلية

”ناميئي ياكيسوبا تايكوكو“ في الدور الثامن لسباق الجائزة الكبرى ب ١ (جيجي برس)

إن المأكولات الراقية - فئة ب هو الطعام اليومي لعامة الناس أيضاً، فحتى لو كان لها نفس الاسم، فعندما تستخدم المكونات والتوابل المحلية لتصبح علامة مميزة للمنطقة. هناك أيضا محاولة لتنشيط المناطق بدأت في أجزاء مختلفة من اليابان منذ حوالي عام ٢٠٠٠. وبالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، تم عقد مهرجانات للفت الانتباه للأطعمة المحلية الإقليمية في جميع أنحاء البلاد.

من بينها، ”سباق الجائزة الكبرى ب ١“ الذي بدأ في مدينة هاتشينوهي في محافظة آوموري في فبراير/شباط ٢٠٠٦ كفكرة لـ ”مهرجان تنشيط الأطعمة المحلية في المدينة“ وقد بدأ هذا السباق يحظى بشعبية كبيرة. ومع ذلك، ”ب ١“ هي ”ب“ من Brand في المنطقة المحلية. وقد وصل عدد الزوار في هذا السباق الخاص بتنشيط المناطق إلى أكثر من ٤٠٠ ألف شخص خلال يومي البطولة الخامسة عام ٢٠١٠، ووصل عدد الزوار إلى أكثر من ٦٣٠ ألف شخص في البطولة السابعة عام ٢٠١٢ التي جرت في مدينة كيتاكيوشو في محافظة فوكوكا.

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