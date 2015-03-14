所謂B級美食，是指既好吃又便宜的大眾化美食，最具代表性的，有拉麵，烏龍麵，炒麵，御好燒、咖哩飯、丼物等，和一流廚師用高級食材烹飪出的高價奢侈的菜餚不同，它們可以讓你盡情隨意地一飽口福。另外，對B級美食情有獨鍾的食客，又被稱作B級美食家。

價格「B級」，味道「A級」

「B級美食」一詞最早問世於1985年，指的是簡單的便餐，或者說是傳統的快餐，平時吃的那種既便宜又好吃的大眾飯菜。隨後出現了諸如「味道Ａ級，價格B級。昂貴美味是當然，便宜美味才有價值」等著名的廣告標語，在80年代後期掀起了B級美食熱潮。附帶說一句，B級美食的「B級」，來源於美國電影中的B級片，即指拍攝時間短且製作預算低的影片。

最具代表性的B級美食，有拉麵，烏龍麵，炒麵，御好燒、章魚燒、咖哩飯、豬排咖哩、漢堡、丼物等。

B級美食很多都產生於人們的日常生活及地方各種廟會節慶活動中。不僅是料理，店面、老闆的為人等，也是品味B級美食的一大要素。在最近的B級美食熱中，還誕生了許許多多富於地方特色的新款菜餚。

B級美食振興地方

B級美食也是老百姓的家常飯，很多菜餚雖然名字相同，但由於使用了當地的食材、調味也因地而異，所以它們中很多都成為了獨具各地特色的招牌料理。於是，人們嘗試將這種地區獨特的飲食文化，作為「地區美食」加以重新審視並充分利用，藉此振興當地經濟，這樣的動向自2000年前後開始在日本全國多有所見，而且，近年來全國各地還紛紛舉辦各種美食活動，以提升地區知名度，吸引外來游客。

其中聞名遠近的是2006年2月開辦的青森縣八戶市的B-1冠軍賽，這是一個「以當地美食振興地方經濟」為主旨的盛會。不過，這裏的「B-1」的「B」，意為地區品牌BRAND的B。為振興地方經濟而舉辦的這個美食活動，自2010年第5屆大會以後，2天的會期裏參加人數一直保持在40萬人以上，2012年的第7屆大會（在福岡縣北九州市召開）則創下了61萬人的記錄。

如果你想盡情享受日本的美味，那麼觀光時千萬不可忘記去嚐嚐當地的美食佳餚。