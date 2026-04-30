江户东京博物馆重新开放：翻新纪念特展《大江户礼赞》，名家杰作汇聚一堂

Japan in Photos

Guideto Japan

沉浸式体验“繁花江户”

东京都江户东京博物馆（墨田区）于3月底完成翻新改建，时隔约4年重新对外开放。新冠疫情前，这里年均接待访客达百万人次；此次随着这一著名景点的回归，再结合在国技馆观看大相扑比赛、参观Sumida北斋美术馆等，以江户风情而闻名的两国地区，有望迎来更多的游客。



焕然一新的江户东京博物馆

翻新改建后的江户东京博物馆强化了视觉效果。来到入口处，迎接游客的是江户与东京街景动画，底层架空柱构成的开放空间投射着投影影像。常设展厅的展品中，新增了明治时期银座服部钟表店（现和光）等大型复原模型，让人产生一种仿佛穿越时空的观展体验。此外，展馆还支持利用个人智能手机收听13种语言的导览系统，对外国游客来说，便利性也得到了提升。



以鸟居为设计灵感的大门

4月25日至5月24日举办的翻新纪念特展《大江户礼赞》，精选了35万件馆藏品中的约160件精品，展现了歌舞伎、相扑、花街柳巷吉原等江户人创造的文化。其中甲胄、刀剑、和服、消防服等实物展品也很丰富，观众可以从中直接感受到武士与市民文化。而东洲斋写乐、喜多川歌麿、葛饰北斋等浮世绘名作汇聚一堂，同场展出，也实属机会难得，非常值得一看。



可以对比鉴赏写乐、北斋和歌麿作品的豪华展览



在浮世绘的夜空中投影出烟花的拍照打卡点



曾经的江户城市英雄“消防员”的道具与服装



武士家庭的嫁妆“御诞生人形”



江户后期出版的畅销书《南总里见八犬传》

江户东京博物馆翻新纪念特展《大江户礼赞》

地点 ：江户东京博物馆（东京都墨田区横网1-4-1）1层特展厅

：江户东京博物馆（东京都墨田区横网1-4-1）1层特展厅 展期： 2026年4月25日至5月24日

2026年4月25日至5月24日 时间： 9：30至17：30（周六至19：30） ※入场截至闭馆前30分钟

9：30至17：30（周六至19：30） ※入场截至闭馆前30分钟 休馆日： 每周一（5月4日除外）、5月7日

每周一（5月4日除外）、5月7日 票价：一般1300日元、大学生/专科生1040日元、65岁以上650日元、高中生以下免费 ※ 详情请看官网

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。