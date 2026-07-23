“吉伊卡哇”在日本角色大奖中实现三连冠！“拓麻歌子”“蒙奇奇”翻红获奖

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Guideto Japan

风靡全球的“吉伊卡哇”入驻“名人堂”

“日本角色大奖”旨在评选上一年度表现亮眼的卡通角色与授权品牌。在2026年的评选中，“吉伊卡哇”连续第三年拿下最高奖项，成为该奖项历史上首个四度夺冠并入驻“名人堂”的卡通角色。6月17日在东京国际展示场（江东区）举办了颁奖典礼。



（从左到右）“吉伊卡哇”“小八”“乌萨奇”现身互动，庆祝获奖

“吉伊卡哇”最早从社交媒体引爆人气，后凭借动画与各类周边商品全线大爆。在过去一年中，更是持续拓展了版图：首座沉浸式线下体验设施“吉伊卡哇公园”落地东京都丰岛区，官方实体门店相继进入中国、韩国等市场，面向全球43个国家和地区推出的手机应用程序“口袋吉伊卡哇”，累计下载量突破500万次。



和洛杉矶道奇棒球队的联名合作也成为全网热议话题

仅次于大奖的“角色授权奖”，颁给了在国内外风靡数十年并再度走红的电子宠物“拓麻歌子”和毛绒小猴玩偶“蒙奇奇（萌趣趣）”。

颁奖典礼现场，除三组获奖角色外，获得评审委员会特别奖的2025大阪关西世博会官方吉祥物“Myaku-Myaku”也登台亮相，把全场气氛推向高潮。



2025年发售的“拓麻歌子乐园”



拓麻歌子系列中最具代表性的角色“麻每吉‌”和新伙伴“喵吉”



通过Bonbon Drop贴纸等周边产品不断吸纳新粉的“蒙奇奇”



评审委员会称赞“蒙奇奇”等角色是“复古回潮的好范本”



为2025大阪关西世博会授权商品总销售额突破1200亿日元做出贡献的吉祥物“Myaku-Myaku”

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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