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福岛县位于日本本州岛，南距东京大约200千米，是日本面积第三大的县。

福岛县位于日本东北地区的最南端。从位于西部会津地区的历史悠久的城下町会津若松，到太平洋沿岸的滨通地区，福岛县广袤的土地上有大量景点可供游客参观。

福岛县一瞥

创建时间：1876年（历史上曾隶属于陆奥国）

首府：福岛市

人口：183.3万（截至2020年10月）

面积：13784平方千米

福岛县是日本全国第三大县，同时在日本东北地区面积排名第二，仅次于岩手县。它东临太平洋，西靠新潟县，几乎横跨本州岛，地形多样，气候各异，西部会津地区为绵延的高山，东部滨通地区为温暖的海滨气候，二者中间的则为中通地区。

福岛县北接宫城县和山形县，南邻群马县、枥木县和茨城县。该县最高峰燧岳海拔2356米，位于尾濑国立公园，横跨福岛县与群马县、枥木县和新潟县的交界处。不过，耸立于该县中部猪苗代湖北侧的磐梯山更为知名，其海拔为1816米。



冬季的磐梯山及其在猪苗代湖的倒影 (© Pixta)

福岛县的经济已经全面现代化，化学、IT设备、运输机械在其制造业中名列前茅。该县广袤的平原和丰富的林业资源也使其成为日本重要的粮食和水果产区，其中桃子产量位居全国第二，稻米产量位于全国第六。

2011年3月11日，东日本大地震给福岛县带来了三重打击：地震造成的破坏、其引发的巨大海啸，以及该县北部海岸福岛第一核电站的堆芯熔毁。直至今日，出于对核辐射的担忧，核电站周边一些地区仍处于无限期禁止居住状态，拆除和安全处置受损反应堆和安全壳建筑的相关工作预计将持续数十年的时间。



福岛第一核电站 (© Pixta)

东日本大地震还给福岛县的渔业造成了沉重打击。出于对核泄漏入海的担忧，日本乃至全球消费者对来自福岛县的海产品唯恐避之不及，尽管当地执行了严格的安全监测。如今，该县的渔业产量仍不足灾难发生前的2010年的一半。

旅游业仍是福岛县重要的经济增长点之一。磐梯山的滑雪胜地、海滨和山地温泉、西部城市会津若松的鹤城和其他历史遗迹，以及位于磐城市的太平洋海岛主题酒店的夏威夷温泉度假村，都吸引着大量游客。从东京乘坐新干线向北一个半小时即可抵达福岛，这里每年举办各种节日祭典，例如具有上千年历史的传统祭典“相马野马追”。



会津若松市春樱掩映下的鹤城 (© Pixta)

福岛县的吉祥物Kibitan以黄眉姬鹟为原型，象征着该县走出“3.11”大地震的阴影。



福岛县的吉祥物Kibitan (© 福岛县)

当地名人

（原文英文）

标题图片：福岛县三春镇的千年古树“三春滝樱” (© Pixta)

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