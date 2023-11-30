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栃木县位于东京正北方，地处日本关东地区，以悠久的历史而著称。该县的日光市是日本著名的观光胜地。

栃木县地处日本关东地区，位于东京正北方。它是日本境内八个没有出海口的县之一，其首府宇都宫市以日式饺子闻名远近。位于该县西部的日光市寺庙众多，被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。栃木县北部的盐原地区以温泉和秋叶景观而著称，那须地区则是日本皇家别墅所在地。

栃木县一瞥

创建时间：1873年（历史上曾隶属于下野国）

首府：宇都宫市

人口：193.3万（截至2020年10月）

面积：6408平方千米

栃木县是日本关东地区的一个县，靠近东京，这让其成为日本重要的旅游目的地之一。该县悠久的历史文化吸引着大量国内外游客。日光市境内郁郁葱葱的山峦中，隐藏着众多历史遗迹，其中东照宫供奉着德川幕府的创始人德川家康，从1603年至1867年，德川幕府统治日本长达260多年。1999年，“日光社寺”被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。

栃木县南部和东部地势平缓，该县大部分人口集中在首府宇都宫以及佐野、足利、栃木等城市。该县西部和北部地形以高山为主，包括日光白根山（海拔2578米）和男体山（海拔2486米）以及位于那须地区的茶臼岳（海拔1915米）。茶臼岳是一座仍在喷烟的活火山，日本古代俳句大师松尾芭蕉在诗中描述的“杀生石”就在此地。



茶臼岳迷人的秋色（© Pixta）

栃木县是日本重要的农业产区，粮食和畜牧业产量位居全国前十之列。尤其值得一提的是，该县的干葫芦条、食用土当归以及取自栃木县名的草莓品种“栃乙女”的产量均居日本之首。

该县北部的盐原和那须地区拥有众多温泉胜地，距离东京相对较近，因此成为了短途游行的热门之地。那须还是皇家别墅的所在地，天皇及皇室成员在夏季会前来此地避暑。位于栃木县东南部的益子町是闻名世界的陶瓷产地。



益子町瓷器看似其貌不扬，但却是日本最为知名的陶瓷品牌之一（© Pixta）

位于该县西部的日光市拥有众多神社和寺庙，已经被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。日光东照宫由德川幕府第三代将军德川家光于1636年修建而成，这座庞大的建筑群包括德川幕府创始人德川家康的陵墓。从17世纪初到1867年，日本一直在德川幕府的统治之下。



东照宫保留着很多精美的雕刻装饰，其中最著名的当属“不闻”“不言”“不见”之“三不猿”（© Pixta）

该县的吉祥物“栃丸君”于2009年首次亮相，自2011年起成为栃木县的官方吉祥物。



“栃丸君”（© 栃木县）

当地名人

井深大（1908-1997年），日本著名实业家、索尼公司创始人之一。他与盛田昭夫一起创建了东京通信工业株式会社，该公司于1958年改名为索尼公司。从1950年到1971年，井深大一直担任公司总裁，在此期间，索尼发展成为全球知名企业。从1971年开始，他成为索尼公司董事会主席，直至1976年退休。

石松葛兹（1949年- ），日本拳击手、艺人。他原名铃木有二，1966年首次亮相职业拳台。尽管早期的战绩并不耀眼，石松葛兹却出人意料地在1974年击败罗尔福•冈萨雷斯，荣获世界拳击理事会（WBC）轻量级世界拳王称号。从上世纪70年代开始，他全面转型为媒体名人。

（原文英文）

标题图片：日光东照宫内金碧辉煌的阳明门雕梁画栋（© Pixta）

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