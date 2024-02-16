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千叶县以岩礁嶙峋的绵长海岸线而著称，这里海产品非常新鲜，而且是海滨休闲胜地。千叶县还是东京迪士尼度假区和东京地区主要国际机场之一成田机场的所在地。

千叶县位于日本太平洋沿岸，西靠东京，主要由房总半岛组成，沿太平洋和东京湾的海岸线长达531千米。除了南部地势较低的房总丘陵外，内陆地区大多相对平坦。该县的西北部地区，包括首府千叶市，属于大东京地区。千叶县的人口在日本全国排名第六。

千叶县一瞥

创建时间：1873年（历史上曾先后隶属于下总国、上总国、阿波国）

首府：千叶市

人口：628.4万（截至2020年10月）

面积：5157平方千米

千叶县是成田国际机场的所在地，因此它成为很多国际游客踏上日本国土的第一站。东京迪士尼乐园和迪士尼海洋乐园坐落在该县的浦安市。千叶县绵长的海岸线让它成为日本最受欢迎的休闲胜地之一。九十九里浜和岩井海岸吸引了冲浪爱好者和享受海滩时光的游客。在铫子、胜埔等港口城市，人们不仅可以欣赏迷人的风光，还可以品尝各类海鲜。



成田机场附近的新胜寺内，矗立着一座三层宝塔（© Pixta）

千叶县土地肥沃，农产品种类丰富，尤其以花生闻名。它还是日本的一个重要渔业中心，工业也是当地经济的一大支柱，其中化工生产、石油炼化、钢铁制造企业主要集中在东京湾沿岸的京叶工业区。



位于房总半岛南端的野岛崎灯塔（© Pixta）

当地名人

（原文英文）

标题图片：太平洋沿岸的御宿町海滨，岩礁共海水一色（© Pixta）

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