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神奈川县位于东京正南方，是日本工业中心之一。它还以岩石突兀的海岸线、高山和温泉而著称。

神奈川县地处日本关东地区南部，北靠东京。该县长达435千米的漫长海岸线，从东部的东京湾一直延伸至南部的太平洋。按人口计算，神奈川是日本第二大县，其首府横滨是日本全国人口最多的二级行政区。

神奈川县一瞥

创建时间：1868年（历史上曾先后隶属于武藏国和相模国）

首府：横滨市

人口：923.7万（截至2020年10月）

面积：2416平方千米

神奈川县的东北部地区隶属于东京都市圈，这里不仅是该县首府横滨所在地，还包括日本工业重镇川崎。位于该县东南部的三浦半岛拥有嶙峋的礁岸和迷人的海滩。三浦半岛西部是呈巨弧形的相模湾。神奈川县的内陆地区既有人口密集的城市，也有广袤的农田。该县的西半部点缀着旅游胜地箱根以及富士山山麓。



夕阳映照下的东京湾沿岸川崎工业区（© Pixta）

神奈川县工业发达，尤其是东京湾沿岸的京滨工业区聚集着大量工业企业。它还是日本信息产业和医药产业研发中心之一，包括富士通、日产、索尼、武田制药等很多全球性大企业都落户在这里。神奈川县的农业产值相对较低，但得益于其漫长的海岸线，这里的渔业非常发达，其中三浦半岛的三崎港是日本一大金枪鱼捕捞基地。



镰仓大佛。1192年至1333年，这座城市一直是镰仓幕府的所在地（© Pixta）

神奈川县漫长的海岸线吸引着大量游客，他们在这里享受沙滩、阳光和海风。湘南地区是广受东京居民欢迎的度假胜地，这里闻名遐迩的旅游景点包括江之岛、日本封建时代古都镰仓以及冲浪胜地茅崎。该县西部则以小田原城、箱根的群山、湖泊和温泉而著称。



神奈川县的官方吉祥物“神奈川金太郎”以日本民间传说中的人物金太郎为原型。相传，金太郎天生神力，勇敢无畏，在箱根附近的足柄山上长大（© 神奈川县“神奈川金太郎”#41）

当地名人

小泉纯一郎（1942年- ），日本政治家。他曾于2001年至2006年担任日本首相。

猪木宽至（1943-2022年），日本传奇职业摔跤手及摔跤运动推广人，因1976年挑战世界拳王穆罕默德•阿里而闻名。

山田Waka（1879-1957年），日本女权主义先锋、社会改革家。

（原文英文）

标题图片：横滨海湾风光（© Pixta）

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