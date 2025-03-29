日本都道府县概况

Guideto Japan

奈良县首府奈良市在公元8世纪曾经是日本的国都，它以众多的佛教遗址而著称，其中东大寺以其青铜大佛和悠闲漫步的野鹿而闻名。

位于日本关西地区的奈良县属于内陆地区，除了北部的奈良盆地外，大部分地区为山区。该县大多数人口居住在平坦的北部地区，这里夏季潮湿，冬季严寒，奈良市就位于该地区。纪伊山脉占据了该县的南半部，包括关西地区最高峰八经岳，其海拔为1914米。

奈良县一瞥

创建时间：1887年（前身为大和国）

首府：奈良市

人口：132.4万（截至2020年10月）

面积：3691平方千米

在奈良时代（710-794年）的大部分时间里，奈良市是日本的首都。那一时期，包括佛教在内，日本深受从中国传入的文化的影响。在奈良市的主要佛教遗址中，东大寺以其青铜大佛而闻名，而法隆寺则拥有世界上现存最古老的木结构建筑。奈良还以其悠闲漫步公园和街头的野鹿而闻名。位于奈良市南方的吉野山是日本最著名的赏樱胜地。



奈良公园樱花树下的小鹿 ©PIXTA

得益于悠久的历史，奈良县是日本传统工艺重镇，尤其以制作墨汁和茶拂（用于刷除茶荷上所沾茶末的工具——译注）而闻名。它还是日本最大的袜子和棒球手套生产地，同时也是金鱼养殖的第一大县。用吉野杉（日本杉）的木材边角料制成的一次性筷子也是当地主要产品之一。



数个世纪以来，大和郡山市一直是日本的金鱼养殖中心 ©PIXTA



在日本都道府县的官方吉祥物中，奈良县的“迁都君”认知度非常高。它的外形是长有鹿角的佛陀，融合了该县两项最为著名的地方元素 ©Jiji

当地名人

高市早苗（1961年-），日本自民党政客，曾先后担任日本总务大臣和经济安全保障担当大臣。

河濑直美（1969年-），日本著名导演，其代表作包括《澄沙之味》《原木之森》等，并凭借后者于2007年获得戛纳电影节主竞赛单元评审团大奖。

村田谅太（1986年-），日本职业拳击手，曾在2012年伦敦夏季奥运会上获得男子中量级拳击金牌。

（原文英文）

标题图片：奈良县奈良市东大寺内的青铜大佛 ©PIXTA

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