日本都道府县概况

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鸟取县以其沙丘而闻名，它还是日本著名漫画家水木茂的故乡。

鸟取县位于本州岛西部的“中国地方”，是日本人口最少的县。日本最大的沙丘便位于毗邻日本海的鸟取县北部海岸。中国山脉从东向西沿着鸟取县南部延伸，该县其余大部分地区都处于高海拔地区。

鸟取县一瞥

创建时间：1881年（前身为因幡国和伯耆国）

首府：鸟取市

人口：55.3万（截至2020年10月）

面积：3507平方千米

位于鸟取县首府鸟取市的山阴海岸国立公园内，有一片绵延16公里的丘地带，这是当地最著名的旅游景点。游客可以爬上沙丘顶部，欣赏海景。作为漫画家水木茂的故乡，境港市设有专门纪念这位漫画大师的博物馆，馆内陈列着许多水木茂作品中出现的妖怪（超自然生物）的青铜雕像。



境港站外的雕像展现了正在创作的水木茂以及他漫画作品中的角色 ©nippon.com日本网

鸟取县以藠头、二十世纪梨等农产品而闻名。此外，它还盛产海鲜，尤其是雪蟹。在当地手工艺品中，传统日本手工制纸“因州和纸”尤为出名。



藠头是鸟取县的人气农产品 ©PIXTA

当地名人

（原文英文）

标题图片：鸟取县著名沙丘地带的日出景观 ©PIXTA

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