雪蟹 为何成为冬季味觉之王？

全世界的人都食用螃蟹。欧美人餐桌上常见的是黄道蟹和珍宝蟹，亚洲和澳大利亚多为梭子蟹及其同物种的和乐蟹，当然中国的大闸蟹也不可忘记。不过，恐怕没有哪个国家像日本这样对螃蟹如此情有独钟。日本的螃蟹种类繁多，有毛蟹、勘察加拟石蟹等，而西日本老饕们最青睐的是雪蟹，山阴地方称作“松叶蟹”，福井县称作“越前蟹”。每年人们都期待着螃蟹季节的到来，11月6日解禁日首次竞拍的价格会成为媒体报道的热点。鸟取渔港2019年首次竞拍时，一只螃蟹曾拍出500万日元的高价，虽然是为了烘托喜庆气氛拍卖出的捧场价，却也足以令世人瞠目结舌。





进入冬季，很多人来到濒临日本海的山阴或北陆地方，品尝雪蟹美味，尽享饕餮之乐。个头大的雪蟹蟹壳宽14厘米以上，蟹脚张开宽达80厘米，非常惊人。雪白的蟹脚肉甜美可口，蟹壳内满是极品蟹黄。可以煮食、烤食，也可以制成刺身生食或炸成天妇罗。如果用来做火锅，美味的汤汁也是香气四溢。用这种汤汁煮的杂烩粥是令人感到无上幸福的美味。有不少常客因为迷恋这种美味而努力积攒螃蟹专款，希望每年都能到产地来大饱一次口福。





实现城市全年供应，推出螃蟹火锅

螃蟹受日本人喜爱的历史并不长。从18世纪第一个10年开始在日本海混捕，因为很难保鲜，所以并未进入流通环节，从来没有人考虑过把它们当作商品出售。20世纪60年代进入战后经济高速发展期后，生活在海边的老渔民的记忆也只是“螃蟹这东西，那一带到处都是”。除了煮好后到附近的村庄去卖之外，就是做成罐头，或是给孩子当零食吃，剩下的就只能用作土壤的肥料了。曾经无人问津的螃蟹是何时被谁“发现”的，又是怎样成为冬季味觉之王的呢？

站在大阪南区的繁华商业街道顿堀，“蟹道乐”总店的巨型螃蟹招牌赫然映入眼帘。这是一家人气餐厅，即使没有进过店里，作为大阪有名的去处也是尽人皆知。蟹道乐是1962年由今津芳雄创办的。当时在大阪只能吃到罐装螃蟹，鲜活的螃蟹几乎没人见过，更没人吃过。







蟹道乐的创办者今津芳雄（图片提供：蟹道乐）

今津1915年生于兵库县北部螃蟹产地的一家鱼店。他在当地做生意的过程中了解到螃蟹的价值，萌生出设法把螃蟹运到城市销售的想法。1960年他有机会在大阪开办了一家海鲜食堂，除鱼类之外，还提供煮过的螃蟹，但可能是因为仅限于冬天供应，所以并没有得到特别的好评。

于是他开始动脑筋想办法。首先考虑食堂全年向顾客提供螃蟹。当时的冷冻技术还不发达，螃蟹干燥后会变得干巴巴的，无法用于烹调。今津从“花冰（里面冻着花的冰）”得到灵感，想到了“蟹冰”，成功地制成了冰冻螃蟹。在一个大型铁皮罐中注满水，把生螃蟹放进去，在零下30度的环境中使其冻结。用卡车把里面冻着螃蟹的冰块运到大阪，租借冷库保存起来，到了夏天再解冻提供给顾客。通过这种方式，城市里全年供应螃蟹成为可能。接下来就是在烹调方式上下功夫了。只是简单地煮熟端上餐桌，是成不了招牌菜的，厨师大胆创新，开发出了螃蟹火锅，命名为“螃蟹寿喜锅”。一切准备就绪后，蟹道乐终于在1962年开业了。据店史记载，螃蟹火锅深受好评，获得巨大成功。初次品尝到的螃蟹的滋味，瞬间俘获了爱好美食的大阪人的胃。



