日本都道府县概况

Guideto Japan

广岛县以其牡蛎、（温州）蜜柑和清酒而闻名，它还是广岛和平纪念馆和严岛神社的所在地。

广岛县位于日本本州岛西南端的“中国地方”。境内多山，沿北部边界纵贯着中国山脉。濑户内海构成该县的南部边界，岛屿星罗棋布,风景如画。

广岛县一瞥

创建时间：1871年（前身为备后国、安艺国）

首府：广岛市

人口：280万（截至2020年10月）

面积：8479平方千米

广岛县拥有两处联合国教科文组织世界遗产，它们是纪念1945年8月广岛原子弹事件的广岛和平纪念馆和日本三大传统名胜之一的严岛神社。北部山区遍布徒步旅行等户外活动资源，南部濑户内海沿岸及岛屿则点缀着众多风景胜地。



有“水上神社”之称的严岛神社 ©PIXTA

制造业是广岛县的经济支柱，这里既有造船、汽车等重工业，也有电子等新兴产业。广岛得天独厚的地理位置还使其成为日本国内和国际交通枢纽。在农业方面，该县是日本的蜜柑等柑橘类水果以及和牛的重要产地，鲜美的牡蛎，更是广受日本各地餐馆和家庭的欢迎。此外，作为重要的稻米产区，广岛还以生产清酒而闻名。



海上的牡蛎养殖场，背景为广岛安芸大桥 ©PIXTA



广岛县的官方旅游宣传吉祥物“广岛清盛”（Hiroshima Kiyomori），是以日本平安时代末期的武将和权臣平清盛为原型设计的卡通形象。他与严岛等广岛及周边很多地区都有着深厚的渊源（广岛清盛 ©广岛县）

当地名人

井伏鳟二（1898-1993年），日本小说家、诗人、散文家。他的代表作包括短篇小说《山椒鱼》以及以广岛原子弹事件为背景的小说《黑雨》（两部小说均被约翰•贝斯特翻译成英文出版）。

丸木位里（1901-1995年），日本画家。他是广岛原子弹事件幸存者，后来与妻子丸木俊（1912-2000年）共同创作了组画《原爆图》。

织田干雄（1905-1998年），日本运动员。他在1928年荷兰阿姆斯特丹夏季奥运会中获得三级跳远金牌，成为日本第一位获得奥运金牌的运动员。

（原文英文）

标题图片：广岛和平纪念公园及其周边城市风光 ©PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。