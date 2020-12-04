日本三景之一“宫岛”：秋色尽染的红叶谷公园和弥山的旅游景点

Guideto Japan

・枫叶馒头的故乡宫岛是著名的赏枫区・山麓是列入世界遗产名录的弥山的雄壮大自然景色・弥山观景台、弥山正殿等魅力景点众多

位于广岛县的宫岛，有着“日本三景”之一的美誉。满潮时，鸟居下部没入海中，严岛神社的神殿仿佛悬浮于水面，成为这里最为著名的景观。该岛的正式名称为“严岛”，“宫岛”“安艺宫岛”皆为通称。现在的地名是廿日市市宫岛町。

满潮时，严岛神社大鸟居仿佛悬浮在海面上

1996年，严岛神社连同前面的一片海域以及后方的弥山原始森林一起，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。越来越多的外国游客在参观了广岛县内的世界遗产“原子弹轰炸圆顶屋”与和平纪念公园后，都会顺带到此一游，如今严岛神社已经成为世界级的知名景点。2001年的来访人数约为280万，2017年超过了450万，创历史最高纪录。

（视频）世界遗产 严岛神社 （延时摄影）

往返宫岛的渡轮。右侧隐约可见严岛神社和大鸟居

枫叶馒头故乡“宫岛”的枫叶

所谓“枫叶馒头”，是外形呈枫叶状的红豆馅蛋糕点心，现在已经成为广岛最具代表性的特产，不过最早它其实是宫岛的名产。即便没有去过宫岛，很多人在脑海中也会把“枫叶、宫岛、赏枫名胜”联系在一起。

宫岛有一处叫做“红叶谷公园”的赏枫名胜。公园入口附近有一家名为“岩惣”的老字号旅馆。自江户末期以来，日本皇族及伊藤博文、夏目漱石等文人政客都曾下榻于此。据说，明治时期，旅馆老板娘委托糕点师傅制作一款岩惣独有的茶点，以供客人享用，于是就诞生出了“枫叶馒头”。

在宫岛一些店家，你可以品尝到新鲜出炉的枫叶馒头

红叶谷公园位于严岛神社后方的弥山山脚，从宫岛栈桥的渡轮码头徒步20分钟即可到达。到了秋天，公园里的“日本枫”及变种“大红叶”“山红叶”共约700株竞相染上秋色。11月中旬至下旬，公园迎来最佳赏枫时节。尤其在公园入口的枫叶桥附近，朱红色栏杆和鲜红的枫叶交织出一幅艳丽美景。

红叶谷公园入口的枫叶桥

枫叶桥为溪谷的自然美景增色添彩

弥山的雄壮自然和游览景点

观赏着红中透黄的枫叶美景，朝着红叶谷公园深处信步走去，就来到了宫岛空中索道的红叶谷站。在那里搭乘空中索道，可以从空中一览弥山雄壮的自然风景，鲜红枫叶也随处可见。约10分钟可达榧谷站，在此换乘，约4分钟到达终点站狮子岩站。

穿过枫叶“隧道”，在红叶谷公园里尽情散步

空中索道上放眼远望本州岛

从狮子岩站至弥山山顶，途中分布着多处景点。在车站附近的“狮子岩观景台”，是与山顶的弥山观景台齐名的远眺景点，濑户内海的群岛美景一览无遗。

从狮子岩观景台眺望群岛相连的美景

从车站步行20分钟左右，可以到弥山正殿和灵火堂祭拜。弥山正殿由弘法大师于延历25年（806年）创建。据称，灵火堂守护的佛火，自弘法大师修行以来，燃烧至今1200余年，不曾熄灭，还以“不灭之火”被列入弥山七大奇迹之一。广岛和平纪念公园“和平灯”的火种也采自这个灵火堂。

弥山正殿里安置着国家重要文化遗产大梵钟

取“爱火不灭”之意，人们将灵火堂视为求得良缘的福地。受NPO法人地区活化支援中心认定，这里还当选为“恋人圣地”

灵火堂附近的枫叶

经过堪称奇岩的“不动岩”、“潜岩”，再攀登约10分钟后便能抵达海拔535米的弥山山顶。弥山观景台四周巨岩耸立，富于气势，从这里可以眺望到濑户内海上的群岛以及四国连绵起伏的山峦。壮美的景致，荣获了2015年6月发行的《米其林绿色指南日本版 修订第4版》的三星评价。

左侧山顶上是弥山观景台。四周耸立着巨大的岩石

右前方为“不动岩”，左后方是“潜岩”

除了红叶谷公园之外，宫岛还有以“千叠阁”闻名的丰国神社的五重塔、举办枫叶节的大圣院等人气赏枫场所。要找时间在枫叶最美的时节去宫岛，大概会比较难，但这里一年四季皆有美景，所以欢迎大家随时前来旅游。

透过枫叶，仰望丰国神社的五重塔

樱花季节的宫岛美景也不可错过

宫岛交通

从JR“广岛站”搭乘“山阳本线”至“宫岛口站”，约25分钟达。从“宫岛口”搭乘渡轮约10分钟可达“宫岛”。渡轮运营公司，有宫岛松大汽船公司和JR西日本宫岛渡轮公司两家。

※JR西日本宫岛渡轮公司运行的“大鸟居航班”渡轮，上午9点10分至下午4点10分之间，从宫岛口出发，近距离途经“大鸟居”。

采访/撰文/图片：黑岩正和

位于广岛县的宫岛，有着“日本三景”之一的美誉。满潮时，鸟居下部没入海中，严岛神社的神殿仿佛悬浮于水面，成为这里最为著名的景观。该岛的正式名称为“严岛”，“宫岛”“安艺宫岛”皆为通称。现在的地名是廿日市市宫岛町。饅超

满潮时，严岛神社大鸟居仿佛悬浮在海面上

1996年，严岛神社连同前面的一片海域以及后方的弥山原始森林一起，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。越来越多的外国游客在参观了广岛县内的世界遗产“原子弹轰炸圆顶屋”与和平纪念公园后，都会顺带到此一游，如今严岛神社已经成为世界级的知名景点。2001年的来访人数约为280万，2017年超过了450万，创历史最高纪录。

（视频）世界遗产 严岛神社 （延时摄影）

往返宫岛的渡轮。右侧隐约可见严岛神社和大鸟居

枫叶馒头故乡“宫岛”的枫叶

所谓“枫叶馒头”，是外形呈枫叶状的红豆馅蛋糕点心，现在已经成为广岛最具代表性的特产，不过最早它其实是宫岛的名产。即便没有去过宫岛，很多人在脑海中也会把“枫叶、宫岛、赏枫名胜”联系在一起。

宫岛有一处叫做“红叶谷公园”的赏枫名胜。公园入口附近有一家名为“岩惣”的老字号旅馆。自江户末期以来，日本皇族及伊藤博文、夏目漱石等文人政客都曾下榻于此。据说，明治时期，旅馆老板娘委托糕点师傅制作一款岩惣独有的茶点，以供客人享用，于是就诞生出了“枫叶馒头”。

在宫岛一些店家，你可以品尝到新鲜出炉的枫叶馒头

红叶谷公园位于严岛神社后方的弥山山脚，从宫岛栈桥的渡轮码头徒步20分钟即可到达。到了秋天，公园里的“日本枫”及变种“大红叶”“山红叶”共约700株竞相染上秋色。11月中旬至下旬，公园迎来最佳赏枫时节。尤其在公园入口的枫叶桥附近，朱红色栏杆和鲜红的枫叶交织出一幅艳丽美景。

红叶谷公园入口的枫叶桥

枫叶桥为溪谷的自然美景增色添彩

弥山的雄壮自然和游览景点

观赏着红中透黄的枫叶美景，朝着红叶谷公园深处信步走去，就来到了宫岛空中索道的红叶谷站。在那里搭乘空中索道，可以从空中一览弥山雄壮的自然风景，鲜红枫叶也随处可见。约10分钟可达榧谷站，在此换乘，约4分钟到达终点站狮子岩站。

穿过枫叶“隧道”，在红叶谷公园里尽情散步

空中索道上放眼远望本州岛

从狮子岩站至弥山山顶，途中分布着多处景点。在车站附近的“狮子岩观景台”，是与山顶的弥山观景台齐名的远眺景点，濑户内海的群岛美景一览无遗。

从狮子岩观景台眺望群岛相连的美景

从车站步行20分钟左右，可以到弥山正殿和灵火堂祭拜。弥山正殿由弘法大师于延历25年（806年）创建。据称，灵火堂守护的佛火，自弘法大师修行以来，燃烧至今1200余年，不曾熄灭，还以“不灭之火”被列入弥山七大奇迹之一。广岛和平纪念公园“和平灯”的火种也采自这个灵火堂。

弥山正殿里安置着国家重要文化遗产大梵钟

取“爱火不灭”之意，人们将灵火堂视为求得良缘的福地。受NPO法人地区活化支援中心认定，这里还当选为“恋人圣地”

灵火堂附近的枫叶

经过堪称奇岩的“不动岩”、“潜岩”，再攀登约10分钟后便能抵达海拔535米的弥山山顶。弥山观景台四周巨岩耸立，富于气势，从这里可以眺望到濑户内海上的群岛以及四国连绵起伏的山峦。壮美的景致，荣获了2015年6月发行的《米其林绿色指南日本版 修订第4版》的三星评价。

左侧山顶上是弥山观景台。四周耸立着巨大的岩石

右前方为“不动岩”，左后方是“潜岩”

除了红叶谷公园之外，宫岛还有以“千叠阁”闻名的丰国神社的五重塔、举办枫叶节的大圣院等人气赏枫场所。要找时间在枫叶最美的时节去宫岛，大概会比较难，但这里一年四季皆有美景，所以欢迎大家随时前来旅游。

透过枫叶，仰望丰国神社的五重塔

樱花季节的宫岛美景也不可错过

宫岛交通

从JR“广岛站”搭乘“山阳本线”至“宫岛口站”，约25分钟达。从“宫岛口”搭乘渡轮约10分钟可达“宫岛”。渡轮运营公司，有宫岛松大汽船公司和JR西日本宫岛渡轮公司两家。

※JR西日本宫岛渡轮公司运行的“大鸟居航班”渡轮，上午9点10分至下午4点10分之间，从宫岛口出发，近距离途经“大鸟居”。

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采访/撰文/图片：黑岩正和