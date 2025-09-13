日本都道府县概况

山口县位于日本本州岛的西端，以其自然景观、河豚美食以及锦带桥等历史遗迹而闻名。

山口县位于日本本州岛最西端的“中国地方”，东邻岛根县和广岛县。该县拥有一条蜿蜒崎岖的海岸线，从北部的日本海一直延伸到南部的濑户内海，内陆地区主要是森林覆盖的山地。

山口县一瞥

创建时间：1871年（前身为周防国和长门国）

首府：山口市

人口：134.2万（截至2020年10月）

面积：6113平方千米

山口县丰富的自然景观和历史遗迹使其成为广受欢迎的旅游胜地。该县西部的秋吉台高原以喀斯特地貌和石灰岩溶洞奇观而闻名，北部海岸则以陡峭的悬崖而著称，风平浪静的濑户内海水域上散布着诸多离岛。岩国市拥有古代建筑岩国城堡和江户时代(1603-1868年)初期建造的五拱桥“锦带桥”，景色美丽如画。



秋吉台的喀斯特地貌 ©PIXTA

当地工业主要集中在濑户内海沿岸地区，拥有钢铁、化工和机械等领域的龙头企业。北部的古朴小城萩市是历史悠久的陶器生产中心。山口县农业十分发达，盛产各种水果和蔬菜以及高级和牛、大米等。绵长的海岸线，为山口县的渔业提供了得天独厚的发展优势，这里盛产河豚、鳗鱼等美味海产品。



位于萩市的一家类似中国龙窑的“爬坡窑”，通过最底层窑室产生的热量，烧制上方的陶器 ©PIXTA



山口县的官方吉祥物“Choruru”。它尖尖的脑袋代表该县的山脉，绿色、橙色和红色分别象征着山口县的自然风光、美食和历史 ©时事社

当地名人

伊藤博文（1841-1909年），日本首任首相，《明治宪法》的起草者。

宇野千代（1897-1996年），日本著名小说家、随笔作家。尤以自传体小说闻名，其不少作品被翻译成英文出版，包括《阿藩》和《色忏悔》。她凭借小说《阿藩》获得野间文艺奖。

安倍晋三（1954-2022年），山口县最具代表性的政治家。他分别于2006-2007年和2012-2020年出任首相，是日本在位时间最长的首相，2022年遭枪击身亡。

标题图片：岩国市的木制锦带桥 ©PIXTA

