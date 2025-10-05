日本都道府县概况

位于日本四国岛的香川县，是日本面积最小的县。它拥有丰富的自然景观，日本最著名的庭园之一栗林公园，并且还是美味的赞岐乌冬面的发源地。

香川县是日本面积最小的县。它位于四国岛的东北端，濒临濑户内海，拥有众多的离岛；内陆地区以南部与德岛县接壤处的赞岐山脉为主，沿海地区则平坦而干旱。濑户大桥将香川县和本州岛连接在一起。

香川县一瞥

创建时间：1888年（前身为赞岐国）

首府：高松市

人口：95万（截至2020年10月）

面积：1877平方千米

香川县的大部分地区都位于广阔的濑户内海国立公园境内，包括小豆岛、直岛等热门观光景点以及地形崎岖险峻的五色台高原。高松市的栗林公园是日本著名的景观庭园之一。该县还作为赞岐乌冬面的故乡而闻名美食界。



从高屋神社的石制鸟居俯瞰濑户内海 ©PIXTA

香川县聚集了众多龙头企业，涉及汽车零部件、电气设备、建筑机械和船舶制造等行业。金属加工和模具制造等先进领域，以及化学品和其他基础工业材料，在该县的经济产出中占据相当大的比重。此外，香川县是日本最大的橄榄产地，在当地富含营养的濑户内海海域，还养殖有紫菜和鰤鱼。



小豆岛上的橄榄果园 ©PIXTA

当地名人

（原文英文）

标题图片：从直岛远眺濑户内海 ©PIXTA

