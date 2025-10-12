日本都道府县概况

爱媛县位于日本四国岛西部，以盛产蜜柑而闻名，还拥有著名的温泉、优美的自然风光和保存完好的城堡等旅游资源。

爱媛县拥有绵长的海岸线，北至濑户内海，西接宇和海和丰后水道。这里离岛众多，佐田岬是日本最狭长的半岛。县内多山，人口稀少。

爱媛县一瞥

创建时间：1873年（前身为伊予国）

首府：松山市

人口：133.5万（截至2020年10月）

面积：5676平方千米

爱媛县的大部分地区都位于足摺宇和海国立公园和濑户内海国立公园范围之内。在这里，游客可以欣赏秀丽的风景，体验各种户外活动。首府松山市以道后温泉闻名远近，还拥有历史悠久的古城堡，吸引着国内外游客纷至沓来。大洲市和宇和岛市也都保留了很多历史遗迹和独具魅力的古老文化遗产。



壮美的大洲城 ©PIXTA

爱媛县是日本最大的造船企业今治造船的所在地。化工、造纸、纺织和炼油也是该县的重要产业；其经济的重要组成部分，还包括林业、蜜柑种植和珍珠养殖等。另外，该县的砥部町以其陶瓷器而闻名。



柑橘园在爱媛县随处可见 ©PIXTA



爱媛县的官方吉祥物“Mican”（ 蜜柑），是由小狗和蜜柑组合而成的卡通形象 ©爱媛县，Mican #502009

当地名人

标题图片：松山市道后温泉本馆的外观 ©PIXTA

