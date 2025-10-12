爱媛县
爱媛县位于日本四国岛西部，以盛产蜜柑而闻名，还拥有著名的温泉、优美的自然风光和保存完好的城堡等旅游资源。
爱媛县拥有绵长的海岸线，北至濑户内海，西接宇和海和丰后水道。这里离岛众多，佐田岬是日本最狭长的半岛。县内多山，人口稀少。
爱媛县一瞥
- 创建时间：1873年（前身为伊予国）
- 首府：松山市
- 人口：133.5万（截至2020年10月）
- 面积：5676平方千米
爱媛县的大部分地区都位于足摺宇和海国立公园和濑户内海国立公园范围之内。在这里，游客可以欣赏秀丽的风景，体验各种户外活动。首府松山市以道后温泉闻名远近，还拥有历史悠久的古城堡，吸引着国内外游客纷至沓来。大洲市和宇和岛市也都保留了很多历史遗迹和独具魅力的古老文化遗产。
爱媛县是日本最大的造船企业今治造船的所在地。化工、造纸、纺织和炼油也是该县的重要产业；其经济的重要组成部分，还包括林业、蜜柑种植和珍珠养殖等。另外，该县的砥部町以其陶瓷器而闻名。
当地名人
- 二宫忠八（1866-1936年），日本航空飞行先驱。他设计的飞行器，早美国莱特兄弟数年，成功进行了试飞。
- 大江健三郎（1935-2023年），小说家，于1994年荣获诺贝尔文学奖。
- 中村修二（1954年-），电气工程师。参与发明了蓝色发光二极管，并因此与他人共同摘得了2014年诺贝尔物理学奖。
- 真锅淑郎（1931年-），气象学家。因建立了可以计算二氧化碳浓度变化对全球变暖产生的影响的预测模型，2021年，他与其他两位科学家共同获得了诺贝尔物理学奖。
（原文英文）
标题图片：松山市道后温泉本馆的外观 ©PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。