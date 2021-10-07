真锅淑郎获得诺贝尔物理学奖：日本诺贝尔奖得主一览

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上世纪90年代以后，随着地球高峰会议的召开和《京都议定书》的通过生效，人们开始真正意识到了气候变化和全球变暖是全球性课题。此次获得诺贝尔物理学奖的真锅淑郎1958年赴美，结合大气与海洋数据计算模型，确立了可以模拟气候变化原理的“气候模型”。1971年发表题为《依据大气二氧化碳浓度的上升值预测将来气候变化》的论文，奠定了现代全球变暖和气象研究的基础。

2021年诺贝尔物理学奖揭晓，从理论层面揭示了二氧化碳等温室效应气体将引发全球变暖这一问题的美国普林斯顿大学高级研究员真锅淑郎等三名科学家分享了该奖。

真锅出生在日本，现为美国籍。他成为了第29位获得诺贝尔奖的日本人（包括美国籍的南部阳一郎、中村修二、真锅淑郎和英国籍的石黑一雄在内）；自首位物理学奖得主汤川秀树（1949年）以来，先后还有朝永振一郎（1965年）、江崎玲於奈（1973年）、小柴昌俊（2002年）、南部阳一郎（2008年）、小林诚（2008年）、益川敏英（2008年）、中村修二（2014年）、天野浩（2014年）、赤崎勇（2014年）、 梶田隆章（2015年）获得过该奖，真锅是继他们之后日本第12位诺贝尔物理学奖得主。

真锅淑郎简历

1931年9月21日生于爱媛县新宫村（现在的四国中央市）。1953年毕业于东京大学理学系，1958年获东京大学理学博士学位。1968年成为美国国家海洋与大气管理局高级研究员、美国普林斯顿大学大气海洋科学讲座教授待遇讲师，1972至1980年担任美国国家研究委员会气候变化委员，1985年至1987年担任普林斯顿大学大气海洋科学讲座委员会委员长，1990年当选美国国家科学院院士。

获奖年份 奖项 姓名、成就 2021 物理学奖 真锅淑郎（美国籍） 美国普林斯顿大学高级研究员

成就：建立可以计算二氧化碳浓度变化对全球变暖产生的影响的预测模型 2019 化学奖 吉野彰 旭化成名誉特别研究员

成就：发明锂离子电池 2018 医学生理学奖 本庶佑 京都大学特別教授

成就：发明癌症免疫疗法 2017 文学奖 石黑一雄（英国籍） 作家

成就：创作了一系列强烈诉诸于情感的小说 2016 医学生理学奖 大隅良典 东京工业大学荣誉教授

成就：阐明了分解、循环利用细胞内无用蛋白质的“自噬”原理 2015 物理学奖 梶田隆章 东京大学宇宙射线研究所所长

成就：发现了中微子的振荡 医学生理学奖 大村智 北里大学特別荣誉教授

成就：开发寄生虫传染病治疗药物 2014 物理学奖 赤崎勇 名城大学教授、名古屋大学名誉教授

成就：发明蓝色发光二极管（LED） 天野浩 名古屋大学教授

成就：同上 中村修二（美国籍） 美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授

成就：同上 2012 医学生理学奖 山中伸弥 京都大学iPS细胞研究所所长、教授（获奖时职务）

成就：开发出可以分化为多种组织细胞的“人工多能干细胞（iPS细胞）” 2010 化学奖 根岸英一 美国普渡大学特聘教授（获奖时职务）

成就：在“有机合成中的钯催化交叉偶联反应”方面做出贡献 铃木章 北海道大学名誉教授（获奖时职务）

成就：同上 2008 物理学奖 南部阳一郎（美国籍） 美国芝加哥大学名誉教授

成就：发现“自发对称性破缺机制” 小林诚 高能加速器研究机构名誉教授（获奖时职务）

成就：提出从理论角度阐释了“自发对称性破缺机制”的“小林益川理论” 益川敏英 京都大学名誉教授（获奖时职务）

成就：同上 化学奖 下村修 美国波士顿大学名誉教授（获奖时职务）

成就：发现并开发“绿色荧光蛋白质（GFP）” 2002 化学奖 田中耕一 岛津制作所特别研究员（获奖时职务）

成就：开发出生物高分子质量测定和结构分析方法 物理学奖 小柴昌俊 东京大学名誉教授（获奖时职务）

成就：在全球首次通过设在岐阜县的基本粒子观测装置神冈观测器观测到了中微子 2001 化学奖 野依良治 名古屋大学理学系教授（获奖时职务）

成就：使用手性分子催化剂实现合成手性物质的不对称合成反应的研究 2000 化学奖 白川英树 筑波大学名誉教授（获奖时职务）

成就：发现了导电性塑料聚乙炔 1994 文学奖 大江健三郎 作家

成就：通过《个人的体验》（1964年）等作品，打造出现实与神话紧密融合的想象世界，以具有冲击力的文字刻画出现代人的群像 1987 医学生理学奖 利根川进 美国麻省理工学院教授（获奖时职务）

成就：发现“抗体多样性的遗传机制” 1981 化学奖 福井谦一 京都大学工学系教授（获奖时职务）

成就：提出关于化学反应和分子电子状态的“前线轨道电子理论” 1974 平和奖 佐藤荣作 前首相

成就：提出“无核三原则”等思想，为太平洋地区的和平做出贡献 1973 物理学奖 江崎玲於奈 美国IBM沃森研究所主任研究员（获奖时职务）

成就：在实验中发现了半导体隧道现象 1968 文学奖 川端康成 作家

成就：通过代表作《伊豆的舞女》（1927年）和《雪国》（1935-1937年），以细腻的感受性展现了日本人精神世界的深层内涵 1965 物理学奖 朝永振一郎 东京教育大学教授（获奖时职务）

成就：认为超多时理论可以有效解决氢原子光谱观测数据与预测值的偏差问题，提出了由此发展形成的“可重正化理论” 1949 物理学奖 汤川秀树 京都大学理学系教授（获奖时职务）

成就：从理论层面预言了存在将原子核质子和中子结合起来的粒子——介子

标题图片：美国普林斯顿大学高级研究员真锅淑郎（左）和诺贝尔和平奖得主、因“绿带运动”而广为人知的旺加里･马塔伊出席“KYOTO地球环境殿堂”表彰仪式（时事社，摄于2010年2月）

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