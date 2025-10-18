日本都道府县概况

高知县在日本四国岛四个县中面积最大，以其自然风光而闻名，其中包括原始清流四万十川。

日本四国岛上的四个县中，以高知县面积最大。该县南部弧形海岸线面向土佐湾和太平洋，而内陆地区则多山且森林茂密。大部分人口居住在中部的土佐平原，其首府高知市也坐落于此。

高知县一瞥

创建时间：1871年（前身为土佐国）

首府：高知市

人口：69.2万（截至2020年10月）

面积：7103平方千米

高知县旅游资源丰富，其漫长的海岸线上点缀着风景如画的岬角、海滩等众多自然景观。在山区，与爱媛县接壤的天狗高原广袤无垠，以四国喀斯特地形为主。而被誉为日本最后一条清流的四万十川则流经该县西南部。著名的朝圣路线“四国遍路”上，有数座寺庙位于高知县。在首府高知市，有著名的高知城堡、以销售喷枪炙烤的鲣鱼生鱼片等当地美食著称的Hirome市场等热门景点。



四万十川蜿蜒流淌 ©PIXTA

高知县的农业、林业和渔业在其经济产出中占据很大比重。该县是香橙（日本柚子）的主要产地，从香橙中提取的香精可以用于增强从洗澡水到食物等一系列物品的香气。该县还以盛产鲣鱼而闻名，人们采用传统的“一本钓”，即单钩竿钓方式捕捞；此外黑潮（日本暖流）还带了来其他多种海产品。当地的重要产业还包括工业机械制造、造纸和木材加工；传统制造业则包括日本纸、土佐锻造刀具和陶瓷制品。



土佐犬是源自高知县的一种斗犬 ©PIXTA

当地名人

