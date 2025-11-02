日本都道府县概况

Guideto Japan

福冈县拥有福冈市和北九州市，构成了日本关西地区以西的最大都市圈。由于靠近亚洲大陆，历史上它一直是日本重要的国际交流中心。

福冈县位于日本九州岛东北部，西临玄界滩，东北濒濑户内海，南接有明海。它通过关门海峡海底隧道和跨海大桥与本州岛相连。该县的内陆地区地形多样，以平原为主，东部和南部则多山地。北九州市以及该县首府福冈市均为工业中心，其中福冈由于邻近亚洲大陆，长期以来一直是日本重要的国际枢纽。

福冈县一瞥

创建时间：1871年（前身为丰前国、筑后国和筑前国）

首府：福冈市

人口：513.5万（截至2020年10月）

面积：4987平方千米

福冈县拥有丰富自然和历史景观及其他旅游资源，吸引了大量游客前来探索。该县位于濑户内海国立公园境内，其中包括门司的和布刈（yì）公园。繁华的首府福冈市，以其一排排的“屋台”（露天小吃摊）以及每年7月举行的热闹喧嚣博多祇园山笠祭活动而闻名。曾经的行政中心太宰府市，如今仍保留着众多寺庙以及壮观的天满宫。作为明治时期日本工业现代化的象征，北九州的八幡制铁所等23处工业设施遗址被联合国教科文组织列入了《世界文化遗产名录》。



风景如画的白丝瀑布位于福冈县西北部的海滨度假胜地丝岛附近 ©PIXTA

福冈县是日本西部的经济中心，也是日本汽车及其配套产业高地。其他重要的制造业部门还包括钢铁、化工以及蓬勃发展的生物技术产业。福冈县农业也十分发达，出产大米等粮食作物以及各种水果、蔬菜和园艺植物。渔业也是其核心产业，包括鲷鱼捕捞以及在有明海养殖海苔。



采用了博多传统纺织工艺的和服腰带 ©PIXTA

当地名人

（原文英文）

标题图片：福冈市夜晚的露天小吃摊 ©PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。