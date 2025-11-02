福冈县
Guideto Japan文化 历史
福冈县拥有福冈市和北九州市，构成了日本关西地区以西的最大都市圈。由于靠近亚洲大陆，历史上它一直是日本重要的国际交流中心。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
福冈县位于日本九州岛东北部，西临玄界滩，东北濒濑户内海，南接有明海。它通过关门海峡海底隧道和跨海大桥与本州岛相连。该县的内陆地区地形多样，以平原为主，东部和南部则多山地。北九州市以及该县首府福冈市均为工业中心，其中福冈由于邻近亚洲大陆，长期以来一直是日本重要的国际枢纽。
福冈县一瞥
- 创建时间：1871年（前身为丰前国、筑后国和筑前国）
- 首府：福冈市
- 人口：513.5万（截至2020年10月）
- 面积：4987平方千米
福冈县拥有丰富自然和历史景观及其他旅游资源，吸引了大量游客前来探索。该县位于濑户内海国立公园境内，其中包括门司的和布刈（yì）公园。繁华的首府福冈市，以其一排排的“屋台”（露天小吃摊）以及每年7月举行的热闹喧嚣博多祇园山笠祭活动而闻名。曾经的行政中心太宰府市，如今仍保留着众多寺庙以及壮观的天满宫。作为明治时期日本工业现代化的象征，北九州的八幡制铁所等23处工业设施遗址被联合国教科文组织列入了《世界文化遗产名录》。
福冈县是日本西部的经济中心，也是日本汽车及其配套产业高地。其他重要的制造业部门还包括钢铁、化工以及蓬勃发展的生物技术产业。福冈县农业也十分发达，出产大米等粮食作物以及各种水果、蔬菜和园艺植物。渔业也是其核心产业，包括鲷鱼捕捞以及在有明海养殖海苔。
当地名人
- 松本清张（1909-1992年）：高产作家，尤其以推理小说而闻名，其代表作包括《点与线》《砂器》等。
- 高仓健（1931-2014年）：演员，上世纪60年代，因出演黑帮电影而声名鹊起，后来参演了《黑雨》等好莱坞影片，成为国际知名影星。
- 田村亮子（1975年- ）：日本柔道运动员，退役后进入政坛。她在2000年和2004年的奥运会上蝉联女子柔道超轻量级冠军。
（原文英文）
标题图片：福冈市夜晚的露天小吃摊 ©PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。