佐贺县位于日本九州西北部，以盛产海鲜而闻名，既有高端鱼类，也有各种海藻产品。

佐贺县位于日本九州西北部，毗邻福冈县和长崎县。该县北临玄界滩，南濒有明海。境内北部和西部地区多山，包括脊振山、多良岳等山脉；东南部则以佐贺平原和白石平原为主。该县人口主要集中在首府佐贺市以及唐津市和鸟栖市。

佐贺县一瞥

创建时间：1871年（前身为肥前国）

首府：佐贺市

人口：81.1万（截至2020年10月）

面积：2441平方千米

尽管佐贺县在日本的都道府县魅力度排行榜中名次较低，但事实上，它拥有迷人的自然风景和历史遗迹。北部蜿蜒崎岖的海岸线以悬崖、洞穴和壮丽的自然景观为特色，而南部有明海沿岸广阔的潮泥滩，是水禽和当地特有水生野生动物的乐园。佐贺县还拥有众多古代遗迹，其中规模最大的当属神崎市吉野里公园内的史前弥生时代聚落遗址。鹿岛市的祐德稻荷神社是日本最著名的稻荷神社之一。该县的嬉野温泉和武雄温泉吸引了大批前来享受温泉沐浴的游客。



位于唐津市的名护屋城遗址。它是16世纪末，武将丰臣秀吉为征战朝鲜半岛而修建的据点 ©PIXTA

佐贺县的支柱产业包括食品加工、电子设备、机床制造等。该县还是日本陶瓷生产中心，尤其以“伊万里烧”和“有田烧”陶瓷器而闻名。有明海海域盛产紫菜，还有富饶的鱼贝类资源；玄界滩海域同样渔业资源丰富，盛产真鲷、鱿鱼、黄尾鱼等。



“有田烧”陶瓷产品 ©PIXTA

当地名人

大隈重信（1838-1922年）：日本政治家。曾经两次出任首相，还创建了早稻田大学。

孙正义（1957年-）：科技领域著名企业家和投资人，创建了软银集团。

原文英文

标题图片：一年一度的佐贺国际热气球节期间，色彩缤纷的热气球在嘉濑川岸边缓缓升入空中 ©PIXTA

