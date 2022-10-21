北海道魅力度，连续14年雄踞榜首，茨城不再垫底

北海道魅力度，连续14年雄踞榜首，茨城不再垫底旅游
品牌综合研究所实施的地区品牌调查显示，北海道一如既往地优势突出。而第一次排名垫底的佐贺县，是伊万里烧、有田烧等日本代表性陶瓷器的产地；还出产入口即化般口感的“呼子”乌贼、味道和香气均属上乘的有明海苔、芳香甘醇的嬉野茶等，好吃好喝的美食不胜枚举。我们可以把排行榜视作一种消遣娱乐，避免因此产生偏见，来一场发现之旅，找到对自己具有吸引力的地方。10月11日起，“全国旅行支援”活动也已经启动。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
民间调查企业品牌综合研究所实施的《地区品牌调查2022》显示，北海道在全国都道府县中最具吸引力，自开始将都道府县列入该调查的2009年以来，已连续14年雄踞榜首，并且在“旅游意愿度”“（地方特产的）食品想起率”等项目上也排名第一。京都府连续14年位列第二。除了前一年并列第十的长野县降至第12名，以及奈良县和长崎县的排名发生了互换外，前十名的阵容与往年基本一致。
都道府县魅力度排行榜
|排名
|都道府县
|魅力度
|1 (1)
|北海道
|73.3 (73.4)
|2 (2)
|京都府
|57.3 (56.4)
|3 (3)
|冲绳县
|53.6 (54.4)
|4 (4)
|东京都
|49.3 (47.5)
|5 (5)
|大阪府
|43.2 (42.0)
|6 (6)
|神奈川县
|41.6 (40.0)
|7 (7)
|福冈县
|40.8 (37.5)
|8 (9)
|奈良县
|36.9 (33.4)
|9 (8)
|长崎县
|35.8 (33.9)
|10 (10)
|石川县
|33.1 (32.5)
出处：第17次《地区品牌调查2022》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值
此次在都道府县排行榜上垫底的是佐贺县，排名与2021年调查中垫底的茨城县发生了互换。虽然排名有所变化，但名次靠后的整体阵容和往年相比也没有太大变化。
排在第44位（上一年排名相同）的群马县在今年排行榜发布之前，于9月30日公布了一份篇幅超过70页的都道府县魅力度排行榜《验证报告》。该县知事山本一太告诫说：“我们再次明确了一个事实，那就是无法认为此排行榜是准确反映各地魅力度的依据。希望本县和全国民众正确理解”。
都道府县魅力度 后五名
|排名
|都道府县
|魅力度
|43 (42)
|山口县
|15.4 (15.6)
|44 (44)
|群马县
|15.1 (15.3)
|45 (45)
|埼玉县
|14.3 (14.4)
|46 (47)
|茨城县
|13.5 (11.6)
|47 (46)
|佐贺县
|13.2 (12.8)
出处：第17次《地区品牌调查2022》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值
市区町村的魅力度方面，札幌市连续两年名列榜首。函馆市位列第三，小樽市位列第五，北海道有三个城市跻身前十。
市区町村魅力度排行榜
|1 (1)
|札幌市
|63.9 (63.9)
|2 (3)
|京都市
|59.5 (62.0)
|3 (2)
|函馆市
|58.7 (62.8)
|4 (6)
|横滨市
|56.1 (52.0)
|5 (4)
|小樽市
|55.8 (56.1)
|6 (7)
|神户市
|55.7 (50.4)
|7 (5)
|镰仓市
|52.1 (54.8)
|8 (9)
|金泽市
|50.9 (48.6)
|9 (12)
|那霸市
|49.8 (47.1)
|10 (11)
|石垣市
|49.4 (47.7)
出处：第17次《地区品牌调查2022》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值。北海道内行政区域加了底色标注。
地区品牌调查从2006年起每年实施一次。每次针对全国1000个市区町村和47个都道府县，向受访者询问认知度、旅游意愿、居住意愿、地区资源评价等，收集大约35000份回答并进行数值化处理。
标题图片 : PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。