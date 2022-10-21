北海道魅力度，连续14年雄踞榜首，茨城不再垫底

日本信息库

品牌综合研究所实施的地区品牌调查显示，北海道一如既往地优势突出。而第一次排名垫底的佐贺县，是伊万里烧、有田烧等日本代表性陶瓷器的产地；还出产入口即化般口感的“呼子”乌贼、味道和香气均属上乘的有明海苔、芳香甘醇的嬉野茶等，好吃好喝的美食不胜枚举。我们可以把排行榜视作一种消遣娱乐，避免因此产生偏见，来一场发现之旅，找到对自己具有吸引力的地方。10月11日起，“全国旅行支援”活动也已经启动。

民间调查企业品牌综合研究所实施的《地区品牌调查2022》显示，北海道在全国都道府县中最具吸引力，自开始将都道府县列入该调查的2009年以来，已连续14年雄踞榜首，并且在“旅游意愿度”“（地方特产的）食品想起率”等项目上也排名第一。京都府连续14年位列第二。除了前一年并列第十的长野县降至第12名，以及奈良县和长崎县的排名发生了互换外，前十名的阵容与往年基本一致。

都道府县魅力度排行榜

排名 都道府县 魅力度 1 (1) 北海道 73.3 (73.4) 2 (2) 京都府 57.3 (56.4) 3 (3) 冲绳县 53.6 (54.4) 4 (4) 东京都 49.3 (47.5) 5 (5) 大阪府 43.2 (42.0) 6 (6) 神奈川县 41.6 (40.0) 7 (7) 福冈县 40.8 (37.5) 8 (9) 奈良县 36.9 (33.4) 9 (8) 长崎县 35.8 (33.9) 10 (10) 石川县 33.1 (32.5)

出处：第17次《地区品牌调查2022》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值

此次在都道府县排行榜上垫底的是佐贺县，排名与2021年调查中垫底的茨城县发生了互换。虽然排名有所变化，但名次靠后的整体阵容和往年相比也没有太大变化。

排在第44位（上一年排名相同）的群马县在今年排行榜发布之前，于9月30日公布了一份篇幅超过70页的都道府县魅力度排行榜《验证报告》。该县知事山本一太告诫说：“我们再次明确了一个事实，那就是无法认为此排行榜是准确反映各地魅力度的依据。希望本县和全国民众正确理解”。

都道府县魅力度 后五名

排名 都道府县 魅力度 43 (42) 山口县 15.4 (15.6) 44 (44) 群马县 15.1 (15.3) 45 (45) 埼玉县 14.3 (14.4) 46 (47) 茨城县 13.5 (11.6) 47 (46) 佐贺县 13.2 (12.8)

出处：第17次《地区品牌调查2022》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值

市区町村的魅力度方面，札幌市连续两年名列榜首。函馆市位列第三，小樽市位列第五，北海道有三个城市跻身前十。

市区町村魅力度排行榜

1 (1) 札幌市 63.9 (63.9) 2 (3) 京都市 59.5 (62.0) 3 (2) 函馆市 58.7 (62.8) 4 (6) 横滨市 56.1 (52.0) 5 (4) 小樽市 55.8 (56.1) 6 (7) 神户市 55.7 (50.4) 7 (5) 镰仓市 52.1 (54.8) 8 (9) 金泽市 50.9 (48.6) 9 (12) 那霸市 49.8 (47.1) 10 (11) 石垣市 49.4 (47.7)

出处：第17次《地区品牌调查2022》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值。北海道内行政区域加了底色标注。

地区品牌调查从2006年起每年实施一次。每次针对全国1000个市区町村和47个都道府县，向受访者询问认知度、旅游意愿、居住意愿、地区资源评价等，收集大约35000份回答并进行数值化处理。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。