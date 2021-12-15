“魅力度垫底”反倒让人感兴趣，必须要去一游的茨城县

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茨城县人特别低调？为什么会被打上魅力度垫底的烙印？看了下面的照片，你肯定会想去茨城县看看！

神矶鸟居（大洗矶前神社，位于东茨城郡大洗町）

大洗矶前神社是一座古老的神社，相传创建于856年。鸟居矗立在神社前面的巨石之上，传说曾是神明降临过的地方，因而它既是日本人所谓的能量景点，充满着大地的神奇之力，也是绝佳的拍照点。从鸟居前方那波涛汹涌的海面升起的旭日，充满了朝气和能量，显得格外神圣。每年元旦，神职人员都要来这里奉拜新年的第一轮日出。



神矶鸟居（PIXTA）



神矶鸟居（PIXTA）

国营Hitachi海滨公园（位于Hitachinaka市）

公园位于茨城县Hitachinaka市太平洋沿岸，一年四季都可以欣赏到五彩缤纷的花朵。秋季，形似蓬松毛球的红色地肤（扫帚菜），和大波斯菊相映成趣，与蓝天碧海相得益彰，美不胜收。置身于此，不禁想要尽情深呼吸。这里还有可以从100米空中眺望美景的摩天轮、丛林运动广场、露天烧烤广场等各种设施，孩子也能玩得开心。



国营Hitachi海滨公园（PIXTA）



春天里，喜林草将漫山遍野染成美轮美奂的蓝色（PIXTA）

袋田瀑布（位于久慈郡大子町）

与华严瀑布（枥木县日光市）和那智瀑布（和歌山县那智胜浦町）并称为“日本三大名瀑”，高120米，宽73米，气势恢宏。它还有一个“四度瀑布”的别名，至于来由，一种说法是因为水流沿四阶岩壁飞落而下，另一种说法是因为西行法师到访此地时曾赞不绝口地表示，一年四季必须各来一次，否则无法体会真正的妙趣。

正如西行所言，瀑布在各个季节会呈现出不同的风姿，让人总想多来几次。在冬季尤为寒冷的年份，整个瀑布会冻结成“冰瀑”，呈现出仿若时间静止般的神秘景象。

（由于存在暖冬倾向，所以并非每年都结冰。茨城观光网会发布瀑布结冰的相关信息）



袋田瀑布



袋田瀑布



袋田瀑布的冰瀑（PIXTA）

偕乐园（位于水户市）

与兼六园（金泽市）、后乐园（冈山市）并称为“日本三大名园”。据传由江户时代水户藩第九代藩主德川齐昭下令建造，希望与领地内的老百姓同享游园之乐，由此取名“偕乐”。

园内种有大约100个品种共3000株梅树，每年2月下旬到3月中旬的“梅花节”期间，总会吸引大批游客前来欣赏游玩。



偕乐园（PIXTA）



偕乐园的庭园池塘

筑波山（位于筑波市）

这座灵山拥有男体山（871米）和女体山（877米）两座山峰。在日本百座名山中高度最低，有一些难度较低的登山路线，新手或拖家带口也可以轻松体验爬山乐趣。乘坐索道或缆车到山顶悠闲眺望美景也是一个不错的选择。在大气透明度良好的晴天，还可以望见东京和富士山。



筑波山

霞浦（横跨霞浦市、土浦市、行方市等）

仅次于琵琶湖（滋贺县）的全国第二大湖，面积占到茨城县的三分之一。历史上原本是入海口，近代初期因实施了改变利根川流向的利根川东迁工程等，霞浦河口被填埋截断，形成了现在的状态。

明治时期到昭和40年代初期，当地渔民曾使用高9米、宽16米的巨型船帆捕捞西太公鱼和小齿日本银鱼。虽然现在已经改用配备了马达的拖网渔船，但夏季到秋季期间还是可以看到化身为游船的帆船。



霞浦上的帆船（PIXTA）

牛久大佛（位于牛久市）

底座高20米，立像高100米的巨型佛像。这是全世界最大的青铜立像，已获得吉尼斯世界纪录认证。即使底座高度不计算在内，佛像高度也是自由女神像（40米）的2.5倍。



牛久大佛（PIXTA）

标题图片：天空鸟居（大洗矶前神社的鸟居）

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