长崎县
Guideto Japan文化 历史
长崎县位于日本九州岛。数百年间，它一直是日本与世界交流的重要门户，其秀丽的山川岛屿间散落着很多重要的历史遗迹。
长崎县位于九州岛的西北部，东面与佐贺县接壤，拥有绵延曲折的海岸线，其长度在日本所有都道府县中位居第二，沿岸分布着数百个岛屿。东部的岛原半岛濒临有明海，西部远海上有五岛列岛，西北部对马海峡中则坐落着壹岐岛和对马岛。县内多山，包括云仙岳、多良岳、国见岳。
长崎县一瞥
- 创建时间：1869年（前身为肥前国、壹岐国、对马国）
- 首府：长崎市
- 人口：131.2万（截至2020年10月）
- 面积：4131平方千米
几个世纪以来，长崎县在日本的对外关系中发挥了举足轻重的作用，其文化影响至今仍在当地的风俗与饮食中随处可见，比如春节期间举办的长崎灯笼节、由葡萄牙传教士带入日本后经过改良和发展的长崎蛋糕（日式卡斯提拉）等。长崎县是基督教传教士最早开始在日本传教的地区之一，平户岛和五岛列岛上至今仍保留了很多历史悠久的教堂和其他宗教建筑遗址，这些场所于2018年入选了联合国教科文组织的世界文化遗产名录。岛原半岛不仅是徒步旅行的理想场所，同时还拥有众多温泉和历史遗迹；而豪斯登堡主题公园，则再现了荷兰小镇的风貌。首府长崎市区的出岛遗址，见证了日本锁国时期唯一的对外开放港口的历史，另外还建有纪念1945年8月原子弹爆炸的公园和博物馆。
长崎县三面环海，海洋资源丰富，渔业发达，盛产沙丁鱼、黄尾鱼和竹荚鱼。此外，鲷鱼等水产养殖业也蓬勃发展，海产品加工和食品产业同样发达。代表性农牧业产品包括柑橘、枇杷以及和牛等。长崎的造船业位居世界领先水平，其他制造业还包括机械、金属加工和纺织等。以“三川内烧”和“波佐见烧”为代表的陶瓷器生产，则是该县重要的传统产业。
当地名人
- 楠本Ine（1827-1903年）：日本历史上第一位执业女西医，其父亲菲利普·弗朗兹·冯·西博尔德是出生在德国巴伐利亚的医生和博物学家，母亲为艺伎楠本泷。
- 村上龙（1952年-）：小说家，其被翻译成外文的小说包括《无限近似于透明的蓝》《寄物柜婴儿》等。
（原文英文）
标题图片：长崎市历史悠久的大浦天主堂 ©PIXTA
