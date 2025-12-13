日本都道府县概况

宫崎县位于日本九州岛，这里四季气候宜人，以其壮丽的海岸风光以及与日本最古老传说的深厚渊源而闻名。

宫崎县位于九州岛东南部的太平洋沿岸，境内多山，包括雾岛锦江湾国立公园内高耸的雾岛山脉火山峰峦。首府宫崎市和第二大城市都城市分别位于中部和西南部的广阔平原上。海岸线绵延400多公里，沿岸许多海滩是绿海龟的重要栖息地。

宫崎县一瞥

创建时间：1871年（前身为日向国）

首府：宫崎市

人口：107万（截至2020年10月）

面积：7734平方千米

宫崎县北部的高千穗町，是太阳女神天照大神为躲避顽劣的弟弟须佐之男而藏身的地方，这是日本神话中的一个重要事件。这里还是风景如画的高千穗峡所在地，陡峭的悬崖和飞泻的瀑布相映成趣；高千穗神社则夜间表演的神道音乐舞蹈“夜神乐”而闻名。南部的日南海岸是游客和冲浪者的热门目的地。沿岸分布着多个离岛，岛上亚热带植被茂盛，还栖息着成群的野生日本猕猴。许多职业运动队常在宫崎县举办季前训练营，吸引着来自全国各地的粉丝。



天岩户神社的天安河原岩洞。相传，天照大神藏身之后，众神在此商议对策，让天照大神现身以恢复世界光明 ©PIXTA

受惠于肥沃的土壤和温和的气候，宫崎县的农业非常发达。主要农产品包括黄瓜、青椒等蔬菜，还盛产芒果等水果。畜牧业、林业和渔业也是支柱产业。此外，该县在化肥、木浆、合成纤维、电子设备制造等领域居于国内领先地位。



日向鉾岛烧陶制风铃 ©PIXTA



宫崎县官方吉祥物“Miyazaki-ken”以狗形象设计而成，分别代表该县的著名特产。从左到右分别为Hī-kun、Mū-chan和Kā-kun（Miyazaki-ken ©宫崎县）

当地名人

小村寿太郎（1855-1911年）：日本外交官。日俄战争（1904-1905年）结束后，他作为日本代表参加了朴茨茅斯和谈。

高木兼宽（1849-1920年）：医学博士，海军军医。创办了日本第一所护士学校以及东京慈恵会医科大学，发明了治疗脚气病的方法。

（原文英文）

标题图片：沿着日南海岸绵延的“鬼之洗衣板”岩层地貌 ©PIXTA

