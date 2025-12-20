日本都道府县概况

鹿儿岛县位于日本九州，拥有无数的岛屿和活火山。作为日本四大主岛最南端的县，它以丰富的旅游资源而著称。

鹿儿岛县位于九州岛的最南端，包括吐噶喇列岛、奄美群岛以及大隅群岛。该县以低矮的丘陵为主，其中一些地区耸立着大型火山，最著名的有雾岛山、开闻岳和日本最活跃的火山——樱岛。鹿儿岛县的南部由萨摩半岛和大隅半岛组成，两者以鹿儿岛湾为界。该县拥有绵延崎岖的海岸线，东侧和南侧濒临太平洋，西侧则面向东海。

鹿儿岛县一瞥

创建时间：1871年（前身为大隅国、萨摩国）

首府：鹿儿岛市

人口：158.8万（截至2020年10月）

面积：9186平方千米

鹿儿岛县境内的大片地区处于不同的国立公园范围内，为游客提供了从森林密布的火山高地到崎岖蜿蜒的海岸线等丰富多样的自然景观。屋久岛和奄美大岛等南部岛屿的自然和文化景观尤其受到游客欢迎。

仙岩园、城山和鹿儿岛水族馆是该县首府鹿儿岛市的著名景点，另外，每年11月2-3日鹿儿岛市会举办盛大的小原祭。该县的其他热门旅游项目和景点还包括指宿温泉的热沙浴、北萨地区令人惊叹的自然风光以及知览地区历史悠久的武士住宅区。



位于种子岛南部的日本最大的航天中心和空间科学技术博物馆 ©PIXTA

鹿儿岛县除了出产日常蔬菜、甘薯、绿茶外，还是芒果、枇杷等喜阳水果的重要产地。畜牧业尤以黑猪和鹿儿岛品牌和牛闻名，林业和渔业也是其重要的经济支柱。工业以食品加工为主，金属、电子和汽车配件制造也占有重要地位。该县传统工艺品种类繁多，最为著名的有陶瓷器、竹制品和锡器。



“萨摩切子”是鹿儿岛县传统的雕花玻璃工艺 ©PIXTA

当地名人

标题图片：樱岛火山喷出的灰烬和烟雾遮蔽了鹿儿岛的天际线 ©PIXTA

