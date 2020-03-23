【赏樱名胜百选】大阪 大阪城公园
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大阪城公园作为关西屈指可数的“樱花景点”广为人知，园内有大约3000棵樱花树。其中“西丸庭园”以染井吉野为中心有大约300棵，夜间还点亮照明灯。
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大阪府 大阪城公园
- 樱花种类：染井吉野、八重樱
- 数量：大约3000棵
- 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
- 开园时间：昼夜开放（天守阁9：00～17：00、西丸庭园9：00～17：00照明期间开园时间延长）
- 门票：免费进入（天守阁600日元、西之丸庭园200日元）
- 地址：大阪市中央区大阪城
- 官网：大阪城公园
大阪城建于十六世纪末，是由完成统一全国大业的战国武将丰臣秀吉作为大本营修建的。之后，在战争和自然灾害中曾多次被烧毁重建，进入二十世纪后修建为公园，1931年由市民捐款修复了天守阁。今天，公园内有13栋重要文物等很多历史遗迹。天守阁成为历史博物馆，举办各种展览展示着大阪的历史。
本景点更加详细内容如下
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标题图片：大阪城公园中心提供