【赏樱名胜百选】大阪 大阪城公园

赏樱名胜百选

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大阪城公园作为关西屈指可数的“樱花景点”广为人知，园内有大约3000棵樱花树。其中“西丸庭园”以染井吉野为中心有大约300棵，夜间还点亮照明灯。

大阪府 大阪城公园

樱花种类： 染井吉野、八重樱

染井吉野、八重樱 数量： 大约3000棵

大约3000棵 历年赏花佳期： 3月下旬 - 4月上旬

3月下旬 - 4月上旬 开园时间： 昼夜开放（天守阁9：00～17：00、西丸庭园9：00～17：00照明期间开园时间延长）

昼夜开放（天守阁9：00～17：00、西丸庭园9：00～17：00照明期间开园时间延长） 门票： 免费进入（天守阁600日元、西之丸庭园200日元）

免费进入（天守阁600日元、西之丸庭园200日元） 地址： 大阪市中央区大阪城

大阪市中央区大阪城 官网： 大阪城公园

大阪城建于十六世纪末，是由完成统一全国大业的战国武将丰臣秀吉作为大本营修建的。之后，在战争和自然灾害中曾多次被烧毁重建，进入二十世纪后修建为公园，1931年由市民捐款修复了天守阁。今天，公园内有13栋重要文物等很多历史遗迹。天守阁成为历史博物馆，举办各种展览展示着大阪的历史。

本景点更加详细内容如下

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标题图片：大阪城公园中心提供

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