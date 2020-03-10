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【赏樱名胜百选】兵库 夙川河沿绿地

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夙川河沿绿地是将整条河作为公园开发修建的城市公园。公园全长4公里，其中2.8公里以1200棵染井吉野为中心，栽种着多种多样的樱花树。
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兵库县 夙川河沿绿地

  • 樱花种类：染井吉野、大岛樱、关山等
  • 数量：大约1660棵
  • 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
  • 开园时间：昼夜开放
  • 饮食：临近住宅区，应注意行为举止
  • 门票：免费
  • 地址：兵库县西宫市大井手町等
  • 官网：西宫市 夙川河沿绿地

樱花被西宫市选定为市花。该市的植物生产研究中心开发了市原创樱花品种“西宫权现平樱”和“夙川舞樱”，培育生产树苗。当然在夙川河沿绿地也可以看到。

夙川河沿绿地邻接着住宅区，因此市要求人们“赏花时注意自己的行为举止”。除了规定应各自带走垃圾、严禁喧哗等基本要求以外，还设定了严禁夜间赏樱地段、部分地区单行道、禁止烧烤使用烟火、禁止占地开宴会等条例。此外，还有一些当地的具体措施，请您在市政网页上确认。

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标题图片：西宫市提供

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