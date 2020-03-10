赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】兵库 夙川河沿绿地

Guideto Japan

夙川河沿绿地是将整条河作为公园开发修建的城市公园。公园全长4公里，其中2.8公里以1200棵染井吉野为中心，栽种着多种多样的樱花树。

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