（图片）代谢主义：日本建筑师在经济腾飞时期所描绘的未来形态

20世纪60年代至70年代，一场名为“代谢主义”的建筑运动描绘了日本城市的新形象。其中的代表性建筑之一，就是由著名建筑设计师黑川纪章设计的中银胶囊塔楼，但它终将迎来在2022年被拆除的命运。从战后重建到进入经济腾飞期，在许多年轻建筑师们的划时代创意下，日本诞生了无数风格独特的建筑。半个世纪之后，它们中很多面临着建筑整体老化和人口减少的问题，恐将就此消失。法国摄影师杰里米·斯特拉（Jérémie SOUTEYRAT）用镜头，记录下了它们“活在”周边环境中的倩影。

日本在二战中遭受大范围破坏，足足花费了10年时间，才从焦土状态完成重建，并从20世纪50年代后半期开始进入了经济腾飞期，这种景气局面一直持续到1973年爆发石油危机。在那期间，新一代建筑师们登上历史舞台，肩负城市规划开发重任，推进建设了许多乌托邦式的、引领未来的建筑项目。

丹下健三（1913-2005年）领军的年轻建筑师团体，发起了代谢主义运动，将生物学上的新陈代谢原理引入到大厦和巨型建筑的设计之中。该团体涌现了很多日后成为建筑界大拿的人物。其中的槙文彦（1928年-）和矶崎新（1931年-），分别于1993年和2019年荣获有“建筑界诺贝尔奖”之称的普利兹克奖。

在此向大家介绍几个这项实验性运动中诞生的项目。代谢主义运动最具象征性的知名建筑，莫过于位于东京银座的中银胶囊塔楼。因其离观光景点近，容易被媒体报道，所以勉强留存至今，但已经无法抗拒因建筑老化所带来的重建压力了。



中银胶囊塔楼（黑川纪章设计，1972年竣工）是2021年现存为数不多的代谢主义建筑之一。此为塔楼模型，摆放于关根隆幸在该大楼里拥有的一个房间里。摄于2016年7月23日 © Jérémie Souteyrat

同时期建造的其他大楼，几乎都已经被拆除。因为大楼日益老旧，需要巨额资金用于维护。而对于公共建筑来说，人口减少也会产生重大影响。我从2016年开始着手策划拍摄代谢主义建筑。但此前拍摄的一些建筑后来被拆除了，其他大多数也面临即将被拆除的命运。

尽管代谢主义运动着眼于未来，但从结果来看，也都遵循着推倒又重建的循环，就如同自古延续下来的神道传统一样。

本文中介绍的图片，捕捉到了日本各地残存的代谢主义建筑在其周围环境中存在的“最终面貌”。选自法国Lézard Noir出版社2020年11月出版的摄影集《L’architecture du futur au Japon ： Utopie et Métabolisme》（日本的未来建筑：乌托邦与代谢主义运动）专题策划所拍图片。

何谓代谢主义运动？ 1960年，世界设计大会在东京举行。会上，由年轻的建筑师、设计师组成的团体（成员包括黑川纪章、菊竹清训、槙文彦、大高正人、荣久庵宪司、粟津洁以及评论家川添登等）发布公开宣言《METABOLISM/1960——城市规划提案》。代谢主义就是源于该宣言的一种建筑理念。这种理念是以生物学中细胞的“新陈代谢”为模型，提出城市和建筑都应顺应社会发展和人口增长的现状而有机成长。代谢主义运动作为一个并非发源于欧美圈的建筑运动，闻名世界。

中银胶囊塔楼

设计：黑川纪章（1934-2007年）

地址：东京都中央区银座

竣工时间：1972年

楼体由140个10平方米大小的胶囊舱体组成。据说当初曾以“商务人士的世外桃源”为广告词，在各大商场促销。这其中一个舱体就为关根隆幸所拥有。2005年他和妻子花了400万日元买下一个舱体后，一直参与大楼的保护和再利用项目。

2007年，根据大楼业主投票结果，决定重建。但是，后来项目投资公司倒闭。此后，一部分业主继续出手购买舱体，大楼的保护和再利用活动得以持续开展。2021年春，决定将大楼卖给计划就地重建的房地产公司，预计于2022年3月之后将其拆除。



【左】透过东京高速公路高架桥，可以看到中银胶囊塔楼。摄于2016年10月6日【右】关根隆幸是拥有胶囊舱体的业主之一。摄于2016年7月23日 © Jérémie Souteyrat

国立京都国际会馆

设计：大谷幸夫（1924-2013年）

地址：京都市左京区

竣工时间：1966年

这是日本兴建的首个国立会议设施，1997年在此签署了《京都议定书》。会馆占地面积15.6万平方米，与宝池公园相邻，将日本传统合掌造与现代建筑样式完美融合是其独自特点。除了1966年完工的主馆之外，1985年扩建了活动厅，1998年扩建了Annex厅。这些都是由大谷幸夫及大谷研究室负责设计的。



摄于2016年6月14日 © Jérémie Souteyrat

山梨文化会馆

设计：丹下健三

地址：山梨县甲府市

竣工时间：1966年

该建筑作为山梨日日新闻社、山梨放送等山日YBS集团（山梨放送集团）所属企业的办公大楼使用。屋顶安装着过去用于发射模拟广播信号的巨型天线。由于结构上有圆形支柱和横梁支撑，无需用墙壁隔开楼层，可以更加自由地布局空间。到目前为止，楼层经过扩建改建，建筑面积已经从竣工时的1.8万平方米扩展到了现在的2.19万平方米，充分发挥了代谢主义思想的价值。



摄于2016年7月7日 © Jérémie Souteyrat

东光园

设计：菊竹清训（1928-2011）

地址：鸟取县米子市

竣工时间：1964年

面对日本海的皆生温泉，有“山阴的热海”之称。东光园，是当地一家老字号旅馆新建的酒店新馆。由六根巨大的顶梁柱支撑着上层的客房楼层，造型容易让人联想起神殿。各根顶梁柱以加强柱和水平横梁加固支撑，用钢筋水泥重现了传统木结构建筑的构造。设计师菊竹清训是代谢主义运动的创始成员之一。



摄于2016年9月9日 © Jérémie Souteyrat

出云大社厅舍

设计：菊竹清训

地址：岛根县出云市（现已拆除）

竣工时间：1963年

出云大社内的社务所“厅舍”，是在烧毁于1953年的木造办公楼基础上重建的。以出云地区常见的晒稻子木架为意象，在两根巨大的柱子上架起了一根40米长的横梁，造型壮观。重视防火性能，采用了钢筋混凝土的现代工艺，同时又注意整体风格与神社内神圣古老的氛围相协调。2016年11月被拆除，甚为遗憾。



摄于2016年9月9日 © Jérémie Souteyrat

NOA大厦

设计：白井晟一（1905-1983年）

地址：东京都港区麻布台

竣工时间：1963年

该写字楼位于东京塔附近的饭仓十字路口，以黑色圆筒形外观为其显著特征。不少企业的办公室和斐济驻日大使馆等入驻其中。建筑设计师白井晟一二战前曾在柏林大学留学，学习哲学和哥特式建筑设计，在该建筑的设计中投射了他对黑暗与光明的哲学思考。图为在NOA大厦入口大厅仰望所见的天花板。



摄于2016年10月13日 © Jérémie Souteyrat

广岛和平纪念公园

设计：丹下健三等

地址：广岛县广岛市中区

竣工时间：1954年

1949年，日本国会决定，将被原子弹破坏的轰炸中心区域约10公顷土地建成和平纪念公园，同年举行了竞标活动。丹下健三和东京大学研究室的三名成员（浅田孝、大谷幸夫、木村德国）联合提交的设计方案，从约140件应征方案中脱颖而出。丹下健三的方案，是在与东西贯穿广岛市的和平大道垂直相交、正对原子弹轰炸圆顶屋的方向，沿一条直线建造了纪念馆和纪念碑，形成一个广场。这是“代谢主义之父”丹下健三，在发起代谢主义运动的数年之前参与的首批大型项目之一。

相关报道：广岛和平纪念公园：反核与和平的象征



2016年9月10日撮影 © Jérémie Souteyrat

科威特驻日大使馆

设计：丹下健三

地址：东京都港区三田

竣工时间：1970年

广岛和平纪念公园建成16年之后，象征丹下健三国际知名度的建筑，就要数这座科威特驻日大使馆了。以此为契机，丹下健三后来在海湾地区各国参与了许多建设项目。2017年公布了大使馆改建计划，预计2020年4月完工。但到目前为止，还没有着手拆除，改建计划似乎已被取消。



摄于2017年7月7日 © Jérémie Souteyrat

都城市民会馆

设计：菊竹清训

地址：宫崎县都城市（现已拆除）

竣工时间：1966年

作为宫崎县第二大城市都城市开展各类文化活动的据点，40年来一直被市民广泛使用。但由于整体老化，维护费用不断上升，2007年该设施被关闭。因其保有菊竹清训设计的独特形态，被认为是代谢主义建筑的代表作之一，有呼声要求保存该建筑，但最终于2019年7月开始拆除，2020年3月拆除工程完工。



摄于2017年5月8日 © Jérémie Souteyrat

空中之家（Sky House）

设计：菊竹清训

地址：东京都文京区大塚

竣工时间：1958年

菊竹清训亲自设计的住宅（照片中央下方，轿车停放的地方）。该建筑由四根钢筋混凝土墙柱支撑，在空中形成立方体形状的居住空间。刚建成时，周围并没有高楼。可根据周围环境和家庭成员构成的变化不断扩建改建，是代谢主义理论应用在居住空间上的一个实例。



摄于2017年7月6日 © Jérémie Souteyrat

胶囊屋K

设计：黑川纪章

地址：长野县北佐久郡

竣工时间：1973年

黑川纪章为自己和家人在轻井泽附近建造的别墅。中央为钢筋混凝土结构的核心竖井，进入大门上楼梯，直通起居室。在核心竖井四周安装了4个与中银胶囊大楼同款的胶囊舱体，作为两间卧室、厨房和茶室。已经确定，从2021年秋季开始作为住宿设施对外租赁。



摄于2017年4月4日 © Jérémie Souteyrat

静冈新闻·静冈放送东京分社大楼

设计：丹下健三

地址：东京都中央区银座

竣工时间：1967年

大楼高57米，地面部分为12层，位于JR新桥站附近、外堀通和西银座通交汇之处。基于代谢主义思想设计，采用了从圆筒形核心向外延伸出箱型办公室的特殊形态。在第二张照片中处于前方靠左位置。东京高速公路绕楼半圈而过。右手边汐留方向则是中银胶囊塔楼（隐约可见红褐色屋顶）。这两栋建筑落成之初，都是周边一带的最高建筑。



摄于2017年7月7日 © Jérémie Souteyrat

摄影/撰文：Jérémie Souteyrat

标题图片：位于东京都中央区的中银胶囊塔楼，已定于2022年3月之后拆除（摄于2016年7月23日）

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