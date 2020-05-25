生活因疫情而改变：痛感“平平常常”的珍贵——“紧急事态宣言”（2）

紧急事态宣言发布后，大家都不得不宅在家里，看到接连关门歇业的商铺和冷冷清清的街道，很多人都会痛感“平平常常”是多么难能可贵。这一次让我们来看看作家、前驻华大使、从事国际医疗活动的护士、前央行掌舵人的所感所想。

我们生活在危机四伏的世界

小川洋子 作家 家住兵库县西宫市

“我计划近期开始在文学杂志上连载文章。这个系列短篇里的故事多多少少都会以不同形式跟剧场扯上关系。工作方面虽然没出太大问题，但我期待已久的舞台公演却全部叫停了。我一直理所应当地认为，只要花了钱就能看到演员们的现场演出，但其实那是太平世界才能享受到的非常奢侈的喜悦，它让我再次深切感受到我们生活在一个危机四伏的世界里。”

“最近重读托马斯·曼的《威尼斯之死》，我才注意到这本书写的是威尼斯传染病流行的故事。游客不见了踪影，城市被封锁，只有主人公被留在了那里。贡多拉游船其实是棺材的隐喻吧。我不禁感叹这不就是现在的意大利嘛。优秀的文学作品中，一定会有死亡的气息或灭亡的预兆这类悲观的视角。明明写的是过去的人和事，却又像是预言了今世在和未来——这样的小说才有永远的生命力吧。”

自发式的行动是“日本特色战术”

宫本雄二 前驻华大使 家住东京都

“读书、散步和思考，这段时间我会这样度过。新冠病毒肆虐全球，必然会给世界经济和全球治理，以及各国的政治、经济和社会带来巨大影响。那些之前我们认为理所当然的一切将会受到质疑。能否在此次灾难煎熬后，让国际社会走向合作而非分裂，这恐怕是摆在我们面前的最大课题吧。”

“这次的紧急事态宣言是必要的。有意见认为应该更早发布宣言，而且哪怕是进一步限制人权，也应该发布‘命令’而不是‘要求’。一般来看，日本紧急事态应对的相关制度建设还比较落后，我认为有必要总结这次的经验，以图进一步的改善和强化。而另一方面，这次采取的不是强制性的，而是依靠国民自觉行动的‘日本特色战术’，它的胜利将会成为民主主义的多样性和坚韧性的写照。”

日本条件优越，但非洲令人担心

白川优子 “无国境医师团”护士 家住东京

“我一直在许多战乱地区近距离接触极限状态，但现在在事务局负责招聘录用工作。我从不久前就开始在家工作了，但一想到战乱地区饥不果腹、在风雨飘摇中无家可归的人们，我会感到即便进入紧急事态之后，我还是处在条件很好的环境中。在家可以安心地工作，物流公司和超市的员工为我们充分保障了食物和生活必需品，无需忍受物资短缺之苦。现在附近的健身房暂停营业，说一我买了平衡球等健身器具早晚都在家做负重训练。”

“我在阳台放了很多绿植，每天在绿叶环绕中，边喝着咖啡，边在电脑上干活，还跟同事们开了在线酒局。跟家人亲戚，通过LINE相互问好，比以前联系更密切了。正因为处于这种情况，我更能从生活的些许改善中获得乐趣，并更加重视与他人的联系了。现在我最忧虑的是疫情在非洲的扩大。现在的状况下，派遣医疗人员、寄送援助物资等都变得非常困难了。”

享受“Zoom聚餐”

白川方明 前日本央行行长 家住东京都

“为改善运动不足，我会绕着小石川植物园外围散步，除此以外的其他时间基本都‘闷’在家里。一个很大的变化，是我在家里参加的电视会议越来越多了，其中包括很多取消了的国际会议。刚开始安装APP让我颇费了一番功夫，不过现在也多了不少乐趣。比如大家凑好时间搞个‘Zoom聚餐’(*1)，边吃边聊，不亦乐乎。在即将到来的大学新学期里，我还将生平头一次开授网课。从这个意义来说，我是在茫然不知所措之中慢慢学习适应正常情况下无法体验到的全新生活和工作方式。”

“之前我的《中央银行》一书的英文版编辑工作一直进展缓慢，现在突然有了好多空闲时间，没想到一口气追赶了上来，最近还交稿了。而在读书和信息收集方面，危机也会唤起新的兴趣点，比如西班牙流感盛行时的世界经济、医疗器械等的全球供应链等话题，只要是感兴趣的，我都会找书来看一看，阅读量也增加了。”

标题图片：东京站山手线站台空无一人。4月9日上午10点（拍摄：天野久树）