JICA拿出实际行动援助外国劳工：众多企业参与

日本的“移民”政策迎来考验

在日本，有很多产业离开外国人就无法运转。随着技能实习生的剧增，JICA（日本国际协力机构）开始认真应对接纳外国劳工问题。日本国际交流中心执行理事毛受敏浩介绍了外国劳工接纳现状和需要解决的问题。

新冠肺炎疫情导致人员往来停滞，日本政府就接纳外国人的探讨也随之暂停。不过，日本国内最近开始出现了一些新动向。其中之一就是，日本国际协力机构（JICA）主导创设了“负责任的外国劳工接纳平台”。

面对人口减少问题，日本政府积极推进女性与老年人的就业，但在移民政策上仍然没有提出明确方针。截至2019年底，旅居日本的外国人已增至293万人。安倍政权曾在2019年4月通过了《特定技能居留资格制度》，正式接纳外国蓝领工人。但这并未改变一贯主张不实行移民政策的政府方针本身，在如何接纳外国人方面也始终未能明确方向。这种状态一直延续到菅义伟政权。

“负责任的外国劳工平台”

JICA于2020年11月16日创设了“负责任的外国劳工接纳平台”，政府机构、企业、NPO组织齐聚这一平台共同讨论外国劳工接纳问题。会员包括丰田汽车、永旺、7&I控股、软银、亚瑟士（ASICS）、MIKI HOUSE等日本大企业。平台要求会员所属组织、供应链以及关联企业遵守外国劳工有关法令，并给予外国劳工适切的照顾。

众多企业从平台创设之初起就积极参与，其背景在于，由于日本人口减少，对外国劳工的依赖有增无减，同时企业对于联合国可持续发展目标（SDGs）中所包含的加强对供货商和销售商等“供应链管理”的认识日益提高。在平台成立的同时召开的研讨会上，大家还讨论了企业应当如何对待技能实习生以及企业所属供应链在外国劳工雇佣问题上的责任和义务等议题。

群马县聚居着很多日裔巴西人。为此，群马县知事山本一太向研讨会发来寄语，太田市市长清水圣义登台发言。清水市长表示，日裔巴西人已成为包括斯巴鲁公司在内的当地制造企业不可或缺的人才，他们也逐渐在当地定居下来。

来自越南的Phi Hoa也是上台发言者之一。作为公费留学生在大阪大学研究生院完成学业之后，他曾在德勤日本公司工作，帮助日本企业进军越南。现在则创办了一家名为One-Value的公司，为日本企业提供广泛服务。旅居日本的外国人中，有人因疫情丢了工作，加上身负借欠中介的债务，连吃饭都没法保障，结果走上了犯罪道路。因此，他呼吁“日本政府取缔那些掠取巨额中介费的黑心中介，完善相关制度机制以帮助外国人在日便利生活和学习掌握日语”。

JICA理事长北冈伸一在谈到移民政策时强调，日本社会必须作出改变。参议员片山皋月担任自民党“外国劳工等特别委员会”委员长，她指出援助受疫情影响的旅日外国人很重要，对JICA和前述平台发挥作用充满期待。

移民是JICA的基因

在开展日常国际合作业务之外，JICA为什么还要援助旅居日本的外国人呢？JICA本身是日本专责实施政府开发援助（ODA）的机构，以提高发展中国家人民的生活水平为目标。但是，如果旅居日本的40多万外国技能实习生，通过社交网络向各自母国揭露日本黑心企业的恶行，那么无论日本在发展中国家做了多大贡献，其努力也将付诸东流。在如今这个充满变化、全球人员流动的时代里，JICA的活动已经不可能只限定在发展中国家了。

JICA成立于1974年。其前身之一“海外移民事业团”，历史上曾推动了日本人移民南美。可以说，JICA天生拥有应对“移民问题”的基因。此外还包括以下几个因素：①一直以来JICA在全国设有分支机构，与地方政府合作参与地方振兴；②日本的政府开发援助（ODA）预计将来规模将缩小；③政府有意将援助旅居日本外国人事业发展成新的工作机会，为JICA海外协力队队员的再就业提供工作岗位。

日本与东盟关系的变化

笔者特别想指出的是，日本与东盟的关系正从以往的纵向上下关系向横向对等关系转变，在此过程中产生了JICA应该发挥新作用的空间。旅居日本的外国人，除中国、韩国之外，很多来自东盟国家，且增长显著。日本经济持续低迷，而东盟经济发展良好，到21世纪20年代中期，其整体国内生产总值有可能超过日本。

如此一来，东盟将从日本单方面提供技术支援的对象变成互补关系的合作伙伴。日本最大的问题是少子化、老龄化，人口日益减少。通过接纳来自东盟的有为年轻人，让他们积极工作乃至在日本定居，有望为日本的发展注入新活力，成为支撑日本社会基础的人才。

在日本与东盟走向对等关系的过程中，扩大民间草根层面的人员交流，相信也会较大地刺激日本青年成长。届时，将要求JICA不仅仅单纯向发展中国家转让技术，还要成为新时代中联结日本与东盟及发展中国家之间的桥梁，期待它能够起到促进国民相互交流的作用，比如为推进市民交流和友好城市合作牵线搭桥。毫无疑问，这种超越以往那种纵向上下关系下政府开发援助的日本模式，一定会引发世界瞩目。

迈向全面讨论移民政策的一步

JICA创设的“负责任的外国劳工接纳平台”正常运转，可以直接听到外国劳工的心声，为政府机构、企业、NPO组织提供共同探讨的机会，彼此开始克服各自障碍讨论课题和将来，可以说有划时代意义。

当今世界，重视联合国可持续发展目标和应对环境的责任投资（ESG投资）大行其道，已成为潮流。期待以这个平台为契机，企业方面能够更多地自发探讨负责任地接纳外国人才的问题，修改技能实习生制度的时机也变得更加成熟。旅居外国人中技能实习生在占比最大的道县已达20多个，全国范围内技能实习生人数剧增。但实施多文化共生项目的地方政府，多将活动内容限定在日语学习和生活援助方面，对其作为劳工的支持极为有限。对于地方政府来说，平台的意义在于能与企业交换意见、加强合作。希望地方政府能够以此为契机扩大对技能实习生的援助，改变过去那种在多文化共生活动中敷衍了事的做法。

受新冠肺炎疫情影响，日本政府的移民政策依然方向不明确。在此情况下，该平台的创设，能否引发后疫情时代必将到来的移民政策全民大讨论呢？

平台创设之初就已确定，在平台创设的第二年，也就是2021年4月，要重新讨论特定技能制度。期待今后通过平台中的讨论和建议，能够真正形成移民政策的新方向。

标题图片：表现活跃的缅甸实习生 在福井市“花mutsu苑”养老院工作的缅甸技能实习生Myat su Mon（右）与入住的老人交谈（共同社）

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