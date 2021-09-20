日本“知识”大厦地基脆弱：从“高学历穷忙族”的外聘讲师，看日本大学的现状

获得了博士学位却也只能从事定期工作的“博士后”中，很多人是做“职业外聘讲师”。与全职正式教师相比，外聘讲师的待遇差距很大，就算同时在几所大学兼职任教，生活依然困苦。本文将从外聘讲师的窘境入手，探讨日本大学的结构性问题。

以非正式员工为主，因新冠肺炎疫情陷入困境的人数不胜数。其中，长期受困于工资低、研究条件差的大学外聘讲师们，为了应对各大学疫情期间紧急推动的在线授课，负担进一步加重。

据关西圈和首都圈大学外聘讲师工会表示，2020年随着大学的授课模式紧急切换为在线授课，工会收到很多会员反馈称备课时间大幅增加，工作时间也成倍增加。正式教师和学生购买在线授课的机器设备，可以无条件获得补助。与之相对照的是，很多外聘讲师只能全额自费购买电脑、摄像头、耳机等设备。

终止聘用风潮渐起

青山学院大学名誉教授羽场久美子说，“由于新冠肺炎疫情，外聘讲师的待遇和身份不稳定问题再次凸显，有必要尽快采取对策”，“从上世纪90年代起，外聘讲师问题就一直被提起。但由于他们不同于学生和正式教师，无法开展有组织的问卷调查，难以把握其实际状况。全国究竟有多少名外聘讲师，文部科学省也没有做过官方统计。而且，因国立大学、私立大学、不同大学之间的差距、专业领域、性别、年龄的不同，情况也千差万别，问题十分复杂。”

2021年3月底，羽场教授担任会长的团体JAICOWS（即“改善女性科研人员环境恳谈会”，是由日本学术会议的成员为主组成的团体）发行了一本小册子《外聘讲师的现状！》。这本小册子是JAICOWS在关西圈和首都圈外聘讲师工会的协助下，以2018年1～3月实施的网上问卷调查为基础撰写而成。

“这次调查是配合2013年4月修订的劳动合同法实施五周年这个时间节点而实施的。在终止聘用风潮渐起的情况下，大家的危机感不断增强，最终回收到了700多人的回答。”

修改后的劳动合同法引入了“5年规则”，即在同一单位连续工作5年的定期劳动者如果提出申请，那么下一次更新劳动合同时可以转换为无期聘用合同。“外聘讲师的合同一年一签，本来身份就很不稳定。而顶尖的国立名牌大学和私立名校，总想避免无期聘用，因此就出现了在合同期限满5年之前终止聘用的动向。”

虽然，也出现了因外聘讲师工会努力抗争，大量解聘决定被撤回的情况，但据说直到现在，个别终止聘用的情况仍时有发生。

即便在多所大学兼职，生活仍很困苦

外聘讲师的工资到底有多低呢？JAICOWS问卷调查的结果显示，年收入在150万日元以下的占半数以上（男性59.1%，女性55.6%）。当讲师的收入是主要收入来源的人占半数以上。外聘讲师工会对首都圈主要大学实施的调查显示，外聘讲师每周上一次课（90～120分钟）的报酬为月均2.5～3万日元。如果只教一门课的话，一年收入不过36万日元左右。为了增加课时，他们不得不同时在几所大学兼职任教。即便如此，收入也不到全职正式教师工资的五分之一到十分之一。

羽场教授说，“有很多人在调查问卷的自由留言栏诉说自己的困境，真实呈现了外聘讲师面临的各种实际情况”。比如：“从1990年起时薪基本上就没有涨过……每周上10多堂课，体力上很吃不消（50多岁男性）”“教课之外还要另外打零工，虽然能勉强维持生活，但因为要偿还助学贷款、交保险费，这些负担很重，对将来深感不安（40多岁女性）”“和父母住在一起，生活还算凑合……虽然想去打零工，但和备课的时间相冲突，也没有充足时间做研究（30多岁男性）”“工资低不说，为了备课和研究购买书籍、参加各种学术会议或研究会的费用，全部都要自己负担（30多岁女性）”等等，每一位反馈的声音都很真切。

“其中有些人同时在便利店等打工。他们过着这样一种生活——白天在大学教书，早晨和深夜到便利店上班。我觉得，这不连过正常人生活的基本人权都无法得到保障了吗？”

不被当作研究人员对待

很多外聘讲师没有资格申请“科研费”(由文部科学省所属的日本学术振兴会拨款资助科研项目)。“文部科学省规定了外聘讲师有申请资格。虽然国家是这么规定的，但最终是否实行取决于各所大学自主判断。很多私立大学认为外聘讲师参与申报会增加学校负担导致学校破产，便以此类原因为由不认可外聘讲师参与申报。”

这些取得了硕士、博士学位的外聘讲师，事实上支撑着日本的大学教育，却受困于低工资的窘境，没办法保障研究时间，拿不到科研资助经费，购买教材的费用也要自己承担，再加上疫情中被迫承受了过于沉重的负担——羽场教授表示，外聘讲师们的如此现状，会直接导致担负国家“知识大厦顶梁柱”重任的大学变得更加脆弱。

“虽然在欧美国家，博士们也不一定能找到大学或研究性质的工作就业。但由于企业和大学关系走得很近，而且他们在文教领域的预算比日本高出不止一个量级，所以博士的工作环境一直以来都还不错。据我所知，美国大学的博士生通过做助教等工作，每个月能赚到30万日元左右。由此，生活费基本得以保障，做研究的时间也很充足。”

为了改善这种现状，具体应该做些什么呢？

“必须改善科研环境，保障外聘讲师申请科研费的资格，给予他们大学研究所客座研究员的地位或头衔。这些与预算无关，是大学方面能够很快做起来的事情。最关键的是要改善工资待遇。博士毕业的人年收入只有150万、200万日元，这也太说不过去了。希望大学也好，国家也好，既然授予了他们博士学位，那就要把他们当作日本的珍宝好好培养”，羽场教授呼吁道。

“从现实来看，在预算有限的情况下，想让大学削减正式教师工资来改善外聘讲师的待遇是不可能的。因此，关键是和企业开展合作。希望企业着眼于全球发展战略，构建能够充分利用年轻研究人员头脑和精力的产学合作机制。最重要的是，希望企业转变思路，把留存利润转化为对大学等科研机构的积极投资。”

羽场教授有很强烈的危机感。她认为众多企业应该投入资金，用以充实资助资金池，既面向能够获得“竞争性资金”的大学，也面向那些私立学校。如若不然，日本的教育和研究水平，不要说与欧美国家相比，甚至有可能被中国、韩国等亚洲邻国甩开距离。

“高学历穷忙族”大量涌现

一直以来，在人们的印象中，外聘讲师是大学教授到所属学校之外的其他学校兼职。而现在，“职业外聘讲师”急剧增加。其背景在于20世纪90年代以来少子化进程不断加深，日本政府推动创办新的大学和院系，实施“研究生院重点化”政策。1992年日本18岁人口达到205万人的顶峰后逐年下降，到2020年已降至约117万人，几乎减半。另一方面，1990年时大学数量为507所，到2020年则增至795所，其中多数为私立大学，并都设有研究生院（根据文科省统计数据）。

这些新创办的私立大学财政基础薄弱，把大量聘用工资较低的外聘讲师作为稳定经营的手段之一。这类私立大学中，有很多学校的外聘讲师数量远超正式教师，甚至有些大学里外聘讲师承担着六成的教学任务。而对于国立大学来说，国家拨付的“运营费交付金”——即教师人头费和研究费，从2004年度起逐年减少，越来越依赖于申报研究课题获得的“竞争性资金”。这就造成国立大学事实上也没有充足资金来增加正式教师名额，只好增聘外聘讲师。而这些外聘讲师的来源，就是因“研究生院重点化”政策而急剧增多的研究生毕业生。

日本政府认为要想在全球化中保持国际竞争力，有必要培养掌握高端知识和技术的人才，因此推动实施研究生“倍增计划”，但对于如何利用这些博士实现职业发展却毫无规划。在没有完善的社会承接机制情况下，大量涌现了以“职业外聘讲师”形式存在的“高学历穷忙族”。

孤立无援的外聘讲师们

20世纪90年代中期成立的关西圈和首都圈外聘讲师工会，逐渐成为外聘讲师就终止聘用、不当解雇等问题与大学谈判的强力外援。2013年，早稻田大学曾计划在修改后的劳动法实施之前，大批量终止聘用即将年满五年的外聘讲师。首都圈外聘讲师工会带头提起刑事诉讼和控告，经过四年时间的斗争，双方达成了有利于外聘讲师的和解协议。但时至今日，还能看到各类大学在想尽一切办法，意图避免将外聘讲师的劳动合同转为无期劳动合同。

现在，对于新聘讲师，以5年为上限进行聘用的倾向越来越明显。比如，立命馆大学新创设了独有的“授课讲师制度”，规定与讲师签订1年期合同，最多可以续约4次。也有大学主张，连续工作十年以上的讲师才有权利要求转成无期合同。

工会的目标是与大学方面耐心谈判以解决问题，诉讼只是最终手段。工会也一直坚持以集体谈判的方式寻求改善讲师的待遇。但同时，很多外聘讲师并没有加入工会，处于孤立无援的境地，无法向别人倾诉自己的烦恼和担忧。

松村比奈子（法学博士，在拓殖大学等校担任外聘讲师）2000年加入了首都圈大学外聘讲师工会，从2006年起担任了十多年委员长。她说，“很多人在45岁之前不加入工会。因为45岁之前，外聘讲师还是有机会转正为正式教师的。很多人到了40多岁，发现转正的大门已经关闭，这才下决心加入工会。很多人虽然成为了工会会员，但在集体谈判中不想突出自己的名字。因为那样容易使自己在工作中受到排挤，或遭受学生投诉等等，大学方面可以随便寻找一些理由终止聘用。”

文科博士后的悲剧

2000年以来，随着理科“博士后问题”日益严重，外聘讲师的窘境在一定程度上为社会所了解。但松村比奈子说，博士后问题其实早在50年前就有人提出过。

“《朝日新闻》在1972年刊发的文章《研究生虽然毕业了……》中写道，企业并不欢迎研究生毕业生。但20世纪90年代以来，同时创设研究生院的新办私立大学不断涌现。其中大部分都是文科。在重视理科的日本社会，文科博士后的情况比理科严峻得多。”

过去也曾有过报道，有的文科博士后研究不顺利，找不到工作，生活拮据，精神上走投无路，最后自杀身亡。2016年自杀的一位43岁女性研究人员，专治日本思想史，她写的有关佛教的著作获得过日本学术振兴会奖等，取得了突出业绩，然而却被20多所大学拒绝录用。为了摆脱困境，她与网上认识的男子登记结婚，但婚姻生活很快就破裂了。2019年，《朝日新闻》以《文科博士“进则毁”》为题刊登报道了此事，引起了极大关注。

最近，理科方面，文部科学省和企业合作，实施与就业联动的实习等支援活动，而文科无人理睬。

“既然已经培养了那么多的博士，就必须打造就业支援机制，不然就是浪费人才和税金。对于外聘讲师，希望至少能够保障其作为研究人员正常生活的工资和环境。像现在这样任由发展下去，差距太严重了。为此，强烈要求文部科学省推动调查职业外聘讲师的实际情况。因为，如果没有官方数据作依据，就很难推动将其作为政治课题去寻求解决办法。”

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