首相菅义伟与东京奥运及残奥会：再次当选首相的剧本崩盘

尽管新冠疫情持续蔓延，但首相菅义伟始终坚持要举办东京奥运及残奥会。因为在他心中早已写好了自己再次当选首相的剧本。然而，还未等到残奥会闭幕，这个剧本就已经草草崩盘。他到底误判了什么呢？

试图将奥运利用于政治而遭到反噬

“本来不该是这样……”。

想必这种悔恨之情，如今时常缠绕在首相菅义伟心中。

众所周知，菅一直期待东京奥运及残奥会的举办能够“有助于巩固自己的政权”。然而到头来非但没能巩固，更为讽刺的是，他甚至被迫在残奥会闭幕前的2021年9月3日宣布不参加自民党党首选举，这也就意味着辞去首相职务——他肯定做梦都没想过会发生这种事情。

那他为何会陷入此种窘境呢？

这里或许存在诸多原因，比如新冠疫情持续蔓延，政府应对行动始终迟缓，等等。但笔者不得不认为，恐怕应该说，这是菅毫不遮掩地利用奥运会来达到其政治目的的企图遭到了反噬。

原本这就是史无前例地在疫情下举办的一届奥运及残奥会。关于举办大会的对错是非，日本民众的态度始终存在严重分歧。但笔者认为，即便是在这种背景下，倘若菅义伟没有如此露骨地将自身的政治野心和奥运会挂钩，恐怕民众会更加坦然地接受本届大会。

那么，菅义伟在奥运会的问题上到底是怎么想的呢？

自去年秋天菅义伟上台以来，他就一直在谋划向奥运会和新冠疫苗借势的政治战略，具体描绘的剧本如下：

①只要能举办东京奥运及残奥会，日本运动员的夺牌高潮就会点燃大会气氛，因新冠疫情而充斥着不满和不信任情绪的日本社会将会迎来新气象；

②而且到了9月，疫苗接种率达到一定程度后，抑制疫情的效果也定会显现出来；

③借着这股东风，在大会闭幕后立刻解散众议院，举行众议院选举；

④只要自民党在众议院选举中保住一定程度的议席，那么在自民党党首选举中再次当选也将十拿九稳——。

如果按照这个剧情发展，或许应该在9月上旬就已经召开临时国会，由首相宣布解散众议院了。然而，事态发展却不尽如人意。

菅内阁的支持率持续下降

多家媒体在奥运闭幕后实施的舆论调查显示，尽管有70%左右的受访者表示“对举办了奥运会感到高兴”，但菅内阁的支持率却在持续下降，创下上台以来的最低水平。关于残奥会，恐怕民意也是同样的状况。

光是这个数字，就直观地让人看出，奥运及残奥会并没有帮助菅义伟巩固政权。这也是他一直轻视民众情感，光想着“用金牌拉升内阁支持率”而遭到的反噬。

菅义伟这种不招人待见的处境也导致自民党内人人自危，特别是年轻议员都很担心“跟着菅首相打不赢即将到来的众议院选战”。

已经走投无路的菅义伟在进入9月以后，一度试图回归最初的剧本，打算在残奥会闭幕后闪电解散众议院，谋求强行突围。但立刻遭到前首相安倍晋三等人的反对，一夜之间就被迫放弃了孤注一掷撞大运的豪赌。

他还提出过人事调整方案，要换掉曾帮助自己上台掌权的功臣、自民党干事长二阶俊博，但后来又觉得不会有什么效果，遂放弃了这个思路，束手无策之后最终只能宣布放弃竞选——。

以上就是这场扑朔迷离的大戏真相。

笔者不禁再次想起新冠疫情开始变得严峻的2020年3月。推迟一年举办东京奥运会的方案是由时任首相安倍晋三和时任东京奥组委主席森喜朗前首相两人私下商量决定的。

按照后来森喜朗的说法，两人会谈时，他曾建议“推迟两年也不失为一个办法”。但安倍表示“日本的技术实力并没有下降。可以研发出疫苗。没问题”，坚持只推迟一年举办。

此前引领旅游业振兴的自负心理

安倍的自民党党首任期将在2021年，也就是今年9月届满。正如笔者在为本网站撰写的另一篇文章（《政治色彩太过浓重的东京奥组委主席换人大戏》）中也曾提到的那样，安倍之所以执着于“推迟一年”，无非是希望以现职首相身份举办奥运会。

结果，安倍因健康原因于去年秋天下台，未能实现个人心愿。自不用说，“可以研发出国产疫苗”这种毫无根据的主观想象也完全落了空。

接过首相位子的菅义伟又如何呢？面对民众对新冠疫情的不安，他只是反复宣称“将举办一届安心、安全的奥运会”，马不停蹄地一路强行推进奥运工作。

到底是为了什么而举办奥运及残奥会？关于举办东京奥运会的意义，日本政府的说辞也是一变再变。

起初，安倍宣称这是一届“复兴奥运”，为的是向世界展示日本走出东日本大地震阴霾的复兴形象，后来不知道从什么时候开始就不再提起，当全球疫情形势变得严峻之后，安倍一改口风，放言“要通过举办奥运会来证明人类战胜了新冠病毒”。

菅义伟也沿用了这种说法。但或许应该指出，对菅来说，举办奥运会不只是“想要留下自己的政治遗产”，他在意的还有其他东西。

菅义伟在就任首相以前，就一直很自负，认为通过放宽日本入境签证发放条件等措施“引领了旅游振兴的是本人自己”。他似乎还考虑过“要把旅游业打造成日本的主要产业”。因此，他盘算着广纳海外游客的奥运及残奥会将会成为促进“观光立国”的又一个催化剂。

让我们回忆一下，他对扶持旅游业的“GoTo Travel”（去旅游）项目是多么牵肠挂肚。即使被批评“会导致疫情扩散”，依然不肯调整政策，对此大家应该都还记忆犹新。

决策迟缓，导致严重混乱

在这样一个菅内阁掌权的背景下，直到2021年3月20日才正式放弃接纳海外观众到场观看奥运会。而决定大多数场馆采用无观众空场形式办赛，是在距离奥运会开幕仅剩15天的7月8日。

始终执着于“国内外游客”的，只有首相菅一个人。恐怕我们也不应该忘记，由于决策迟缓，筹办方针上的急转弯导致大会事务局出现了严重混乱。

至于奥运及残奥会的举办，对疫情扩散造成了多大影响，这还需要今后具体论证。但正如政府疫情防控专家小组负责人尾身茂6月2日在国会上所说，“通常不可能在目前这种全球大流行病蔓延的情况下举行奥运会”，并建议缩小赛事规模，这反映出确实有许多专家对举办奥运一事提出过强烈质疑。

即便如此，菅义伟还是继续一口咬定——“要举办一届安心、安全的奥运会”。可以说，这反倒让民众产生了不安情绪。

另外还频频曝出多起令人难以置信的丑闻，比如开幕式演出负责人小林贤太郎在早年从事搞笑艺人活动时期，曾经拿纳粹德国大屠杀犹太人的黑暗历史当作笑料，相关视频在开幕式前夕被扒出，奥组委只得将其解职。

笔者认为这是具有代表性的一个事件，奥运会被称为“商业奥运”，运营工作全权交给广告代理商，一味重视话题性和趣味性，这种运营方式已经受到了尖锐的质疑。

不合时宜的成功体验

奥运会开幕后，尽管菅义伟不断上演给获得金牌的日本运动员打去祝福电话的戏码，但恐怕许多人早已看透，“这不过是他博取好感的个人秀”。

还有一个让笔者难忘的场面。6月9日，在国会的党首辩论活动中，明明没有人向菅义伟质询，他却开始喋喋不休地讲起了上一次1964年东京奥运会时的往事。

“比如被称为‘东洋魔女’的日本女子排球队选手。当时发明了‘翻滚防守’的技术。我感到人类的能力深不可测。”

笔者对这段记忆和心情也很有共鸣。但我认为，归根到底，他就是忘不了日本往昔的成功体验，摆脱不了“再次实现高速经济增长之梦想”的执念。

此外，笔者还感到，“只要拿出斗志，就能产生无穷力量”这种话本身，就是菅义伟式“自助优先”政治的本质。然而笔者认为，这种思维并不符合当下的时代潮流。

总结和验证东京奥运会

要再次圆梦？要把奥运打造成开辟日本和世界之新时代的契机？此次，思考东京再次举办奥运会的意义问题，难道不该从更早的阶段就先行在政治层面开展讨论吗？

遗憾的是，政界几乎没有开展过这方面的讨论。至于此前一直在举办东京奥运会问题上发挥主导作用的安倍，他在月刊杂志《Hanada》上摆出了政治性和党派观点，表示“在历史认识上被批为反日的人们，强烈反对举办奥运会”，这无异于是在挑动分裂。不得不说，这也是把奥运会用于了自己的政治目的。

东京奥运及残奥会结束后，政界的关注点自然集中到了“菅义伟之后的首相是谁”这个问题上来。然而，政界有必要抓紧总结东京奥运会的意义之所在。当然，我们报纸和电视等媒体也应如此。

历史上第二届东京奥运会留下的遗产是“菅首相下台”——如果仅仅是这样，那就太过可悲了。衷心希望自民党党首选举的候选人尽快剖析奥运会之意义，并重新制定疫情防控对策。

标题图片：菅义伟首相与获得东京奥运会男子60公斤级金牌的高藤直寿选手通电话，2021年7月25日，首相官邸（记者团代表摄影，时事社）

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