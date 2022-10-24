人文学科衰退及新冠肺炎疫情引发“知日派人才”培养危机

由于新冠肺炎疫情下的入境限制措施，日本的大门已经对外国留学生关闭了两年多，对美国等国家的研究人员的活动也产生了重大影响。长期“放弃”培养知日派人才的大好机会，可能会对国外日本研究的未来产生负面影响。

日语是“小语种”

在美国的大学里，日本研究横跨文学、历史学等多个专业领域，有着悠久的历史。多数情况下，日本研究作为东亚研究、亚洲研究或现代语言文学（Modern Languages and Literatures）等学科的一个分支，通过日语、历史、文化、社会等方面的各类课程，深入学习专业知识。

20世纪90年代以来，日本经济长期低迷，中国在世界经济格局中崛起。在此等背景下，早在新冠肺炎疫情爆发之前，有识之士就指出了美国的日本研究日益衰落的问题。不过，实际情况还要更加复杂一些。

美国学术团体现代语言协会（Modern Language Association，以下简称“MLA”）定期发布全美大学生和研究生学习外语情况的详细调查结果。该调查结果显示，2016年秋季学期选修日语的学生人数合计68810人，与上次调查（2013年）相比微增3.1%。

在美国的高等教育中，大部分外语科目的选修人数都在减少，而日语和韩语、朝鲜语是其中少有的选修人数增加的语言。但与欧洲的主要语言相比，选修日语（还有韩语、朝鲜语）的学生绝对数量较少，虽有所增加，但人数远不及西班牙语和法语（前者712240人，后者175667人）。可以说，日语在美国依然是外语中的一个小语种。

专业选择着眼于利于就业

现代语言协会计划于2023年发布2021年实施的最新调查的结果。据此我们可以清楚地了解新冠肺炎疫情全球大流行对日语学习者的影响，但我估计日语的选修人数仍在持续微增。

我所供职的威廉玛丽学院，这几年日语学科稳步发展，与日本文学、历史、电影相关的课程也随之很受欢迎。这些科目每个学期的选修学生都会超员。和其他大学的日本研究者交流，也都反映情况类似。现在美国的年轻人，从小就熟悉日本的流行文化，在大学时代学习日语并选修与日本相关的课程，对他们而言是自然而然的选择。

但是，这会有助于培养未来的日本研究人员吗？学习日语和日本文化的学生，学好日语并选择将日本研究作为专业，则又是另外一回事了。现代语言协会的调查结果也显示，一方面选修日语的人数确实在增加，但另一方面，获得日语和日本研究专业学士学位的人数，已从2013年的899人减至2016年的742人，减少了17.5%。这不仅是日本研究面临的问题，更应放到美国高等教育中人文学科衰落这个大背景之中去认识和把握。因为我们从该调查可以看到，其他语种的学士学位人数也都在下降。

美国艺术与科学学院（American Academy of Arts and Sciences）的调查结果显示，2012年至2018年，英语与英语文学、外语与外国文学、历史学、古典文学、语言学、哲学等传统人文学科授予的学士学位数量减少了27%。与此同时，这些学士学位所占比率下降到了4.4%。即便把传播学、性别研究等所有人文领域的学士学位计算在内，也仅占10.2%。

美国的大学学费高涨，相应地，学生和家长们越来越倾向于选择实用性强、与就业直接相关的专业，而文学、外语、历史等专业容易被认为太抽象，对就业没有帮助。在这种背景下，大学的管理者也将巨额预算重点投向“STEM教育”，即科学（science）、技术（technology）、工程（engineering）、数学（mathematics）等四门理工学科的教育，着力吸引学生入学。如前所述，在威廉玛丽学院，日语与日本文化选修课很受欢迎。但选修这些课程的学生，专业大多是计算机科学或商科等，还是以就业为目的，他们很少会继续深造学习日语。

放弃了培养知日派人才的大好机会

人文学科面临如此严峻的局面，在这种情况下又爆发了新冠病毒引发的全球疫情大流行。今后，美国的日本研究将发生怎样的变化呢？受疫情影响最明显的是赴日留学。疫情爆发的2020年春季以来，面向外国留学生的签证暂停发放，这一措施延续到了今年年初。今年3月以后，留学签证重新开始发放，但留学并非说走就走，申请方和接收方都需要进行周密的安排和准备。学生留学期间的很多事情都需要事先考虑，比如毕业所需学分、须主修与辅修的科目等等，计划一旦确定就不能轻易更改。比如威廉玛丽学院，虽然与庆应大学、国际教养大学这两所大学签定了交换留学协议，但这项合作要到今年秋季学期之后才能完全恢复。

对日本文化或历史感兴趣的外国本科生和研究生，已经被长期剥夺了通过留学来学习和开展研究的机会。那些憧憬着到日本上学，或者以此为前提认真规划将来职业生涯而入学的学生们，一直期待着下学期就能去日本留学了，但屡屡落空，最终不得不放弃留学。看到这样的情形，作为老师我也很难过。疫情爆发之前，日本政府提出了“留学生30万人计划”的国家政策，强力推动招收外国留学生，却在没有合理、科学的理由下搁浅了两年多，只能说是非常不负责任的行为。

外国留学生是非常宝贵的人才，将来会成为日本研究者，或者从事日语翻译工作，或在日本企业或日本关联企业工作，可为提高日本在国际社会的知名度、增进国际社会对日本的理解做出贡献。现在，以“和食”、动画、漫画为代表的日本文化之所以在世界范围内被广泛接受，当然与日本人自身的努力有关，但不容忽视的事实是，那些有日本留学经历的知日派外国人也为此积极牵线搭桥。长期暂停接收外国留学生，就相当于白白地放弃了培养这类人才的大好机会。

阻碍外国研究人员的活动

媒体对外国留学生无法入境的问题相当关注，对日本政府的入境限制措施也多有批评。不过，另外一个事实是，人们对以日本为研究对象的外国研究人员的日本入境问题不甚了解，也不太关心。截至2022年6月，因商务目的入境日本已经可以申请并取得签证了。因来日本参加国际会议或受日本的大学邀请等原因申请签证，只要日本国内有人接待，外国研究人员也可以取得签证前来日本。也就是说，外国研究人员入境日本，目前在理论和法律上都是可行的。

但是，研究工作毕竟是形单影孤、脚踏实地的工作，不外乎到图书馆、各类研究机构收集资料，与相关人员当面交流，在日本各地开展实地调查。这类研究活动，在日本国内通常不存在所谓负责接待者，多是研究人员自行制定计划，利用夏季休长假等时间，用研究经费或自费前往日本。这种情况下，他们的入境申请无法被日本政府认定为“商务”目的，只能被视为个人“旅游”。目前，日本已经开始接纳来自美国等98个国家和地区的游客，但仅限于参加有导游陪同的团队旅游，个人旅游签证何时恢复发放，目前尚无定数。在威廉玛丽学院研究日本文学和日本史专业的美国同事们，疫情期间一次都没有去过日本，相关研究只能被迫暂停或更改。

如果说外国留学生是未来的知日派，那么外国的日本研究人员就是活跃在当今的知日派。连续两年多时间拒绝他们入境是有弊无利的。他们以日本为研究对象，如果不能在日本进行实地调查，就无法将研究成果汇总成论文或著作发表，也就无法在学术会议上与其他研究人员开展交流。长此以往，以美国为首，国外的日本研究将停滞不前。这将导致国外与日本相关的教育事业质量下降，外国大学生、研究生疏远日本。当今世界全球化发展迅速，要想进一步增进世界对日本文化的理解，广泛普及日本文化，不仅需要日本国内研究人员的努力，国外的研究人员用英语或其他语言发表、传播和出版研究成果，他们的合作和贡献同样必不可少，这是不言自明的。

美国社会中有关日本的认知，是过去几十年里在自由往来的前提下，依靠每一位研究人员的努力构建起来的，如今却濒临危机。这对日本来说也是非常令人担忧的局面。衷心希望日本政府尽快解除入境限制，重新开放自由的研究活动，这应该也是在国外以日本为学习和研究对象的人们的共同心声。

标题图片：2021年11月8日，在成田机场的检疫设施等待办理入境手续（时事社）

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