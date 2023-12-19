日本实际上已成为移民国家？

日本的“移民”政策迎来考验

2019年日本推出“特定技能”在留资格后，实际上已成为“接纳外国移民的国家”。人口减少导致劳动力短缺，再加上少子老龄化问题日益严峻，越来越多的地方政府认识到，“接纳外国人是维系地区社会的必要措施”。笔者指出，为推进多元文化共生，“政府应该从正面向国民说明政策的变化”。

思考“社会存在方式”，应对人口减少

总务省公布的人口动态调查结果显示，截至2023年1月1日，基于居民基本台账统计的日本人口比上一年减少80多万人。照此下去，10年后日本人口将减少800万，这相当于整个大阪府的人口。在此次调查中，包括东京都在内的所有都道府县人口均有所减少，这种情况是首次出现。

秋田县的人口减少率为全国最高。依据居民基本台账整理的秋田县人口统计结果显示，该县人口为941021人，比上一年减少了1.65%。为应对少子老龄化问题，长期以来县政府采取了各种措施，但收效甚微。从各年龄段人口构成看，0到14岁的“儿童人口”占9.26%，15到64岁的“劳动年龄人口”占52.47%，65岁以上的“老年人口”占38.27%。换言之，儿童人数不到一成，近四成是老年人。

2023年5月2日，当地报纸《秋田魁新报》刊发题为《未来人口将减少三成，加快变革迫在眉睫》的社论。社论指出，“必须从根本上改变社会存在方式，包括接纳外国人实现共生”。因为公共养老金制度的适用对象与国籍无关，接纳外国人可增加养老金财政收入来源，弥补劳动力缺口，遏制经济萎缩。

面临人口危机的地方行政区开始认识到接纳外国人的必要，秋田县就是一个例子。而在旅居外国人较多的地区，从上世纪90年代起就已实施促进共生的扶持活动。近年来，随着旅居外国人增多，越来越多的地区开展了支持多元文化共生的活动。

群马县开展“共生推进月”活动

2021年10月，日裔巴西人较多的群马县制定了《多元文化共生共创推进条例》。该条例指出，“为推动群马县实现飞跃式发展，提升民众幸福感，应携手在群马生活的外国人，实现共生共创”。条例对县政府、市町村以及企业在推进多元文化共生方面的责任义务等做出了规定。此外，群马县还将10月定为“群马多元文化共生共创推进月”，制作宣传视频，向民众普及。

东京都新宿区的外籍居民人口比例占12%，该区通过制定条例，成立了“多元文化共生社区建设会议”，以此为平台积极开展工作。“建设会议”有20多名成员，由包含笔者在内的知识分子、地方自治团体负责人等日本居民，以及住在新宿区的外国人社区代表组成。在该会议机制下，成员们经常沟通交谈，帮助外国人解决生活上的问题，促进日本人与外国居民的交流。会议交流结果还上报新宿区区长，并在区行政工作中加以落实。2022年区民调查报告显示，73%的受访者认为多元文化共生活动得到推进。

笔者作为政策直接制定成员参与的另一项工作，是山梨县于2023年5月制定的《山梨多元文化共生社会实现构想》。该构想提出，要提高外国人的日语能力、促进外国人对日本文化和社会制度的理解、增加外国人参与社会活动的机会、加快完善咨询体制和劳动环境等等。为提高在山梨县中小企业工作的外国员工的日语能力，该县设立了“企业支持外国人活跃补助金制度”。制度规定，如果企业新雇佣了外国人，县政府将给予补助，负担外国员工学习日语和与本地居民交流的部分费用。同时，该县还建立了“推进外国人劳动环境合法化网络”，以消除县内企业违规雇佣外国人的现象。

高知县制定《外国人才确保战略》

还有一些县明确提出接纳外国人，让他们安家落户，以应对人口减少问题。比如高知县于2022年制定了《外国人才确保与活跃战略2.0版》。该战略提出，“外国人是支撑各产业生存与发展的宝贵人才，同时也是地区社会的一份子，接纳和培养外国人，让他们安家落户具有重要意义”。此外，为加强与菲律宾、越南、印度、缅甸等国的关系，确保从这些国家稳定地获取人才，该县于2022年向越南和印度派出了访问团。高知县还开设日语教室，进行教学工具研发和培训等。

有的地方政府认为，仅从自治体层面推动多元文化共生有局限性，希望国家改变相关政策。2021年，长野县议会向中央政府提出制定《多元文化共生相关基本法》，以法律形式“明确政府在接纳外国人问题上的方针”。而长野县安昙野市议会早于县议会一步，对向政府提出的同内容提案进行了表决。

国家在吸纳外国人才方面的政策调整

实际上日本已开始接纳外国人才。2019年自蓝领行业设立特定技能制度以来，日本推出了允许接纳外国劳动者的新在留资格。这表明日本已调整政策方向，开始推行实质意义上的移民政策。

比如，通过特定技能制度接纳外国人的同时，日本还成立了出入境在留管理厅。出入境在留管理厅内设有在留支援处，不仅负责管理出入境事务，还建立了对旅居日本的外国人提供帮助的工作机制。作为相关工作的总指挥部，2020年7月，外国人在留支援中心（FRESC）在东京四谷地区成立。

另外，日本还出台“综合应对措施”，旨在通过吸纳外国人才，实现共生社会，建立日本人与外国人安居乐业的社会。政府统筹各中央部门的外国人支援措施，每年进行修订调整，2023年相关措施已增加到217项。

2022年6月14日举行的“外国人才接收与共生相关阁僚会议”，确立了“实现与外国人共生社会的路线图”，这是重要的政策变化。路线图提出四点工作，一是日语教育相关工作，二是加强面向外国人的信息发布和咨询机制建设，三是针对生命阶段和生命周期的相应帮扶，四是共生社会基础建设相关工作。“针对生命阶段和生命周期的相应帮扶”方面，提出了促进“婴幼儿期”“学龄期”亲子交流、提供可倾诉担忧和烦恼的咨询场所、针对步入老年的外国人宣传介绍养老金制度等多项具体措施，表明政府已以外国人逐步定居为前提，开始推行相关政策。

除了对旅居日本的外国人给予帮扶外，日本还从政府层面吸引外国人来日本安家落户。2020年至2022年期间，厚生劳动省开展了“地区外国人才接收与定居示范工作”，以北海道、群马县、福井县、岐阜县和鹿儿岛县为示范地区，推动当地企业对持有特定技能在留资格的东南亚人进行面试，帮助他们赴日就业和定居。这意味着政府直接参与促进外国人在人口稀疏地区的安家落户。

不告知“变化”的政府

如上所述，随着2019年《入境管理法》的修订，日本政府实际上已允许外国人定居，开始推行移民政策。2022年制定的“路线图”正是该政策的中期战略。但保守派中的部分人表示强烈反对，认为“移民问题将改变日本人国家的存在方式”。问题在于，尽管政府已允许外国人定居，推出实质意义上的移民政策，却并没有向民众和其他国家充分告知这一事实。迄今为止，国家最高领导从未向民众明确表示，日本正在为接纳外国人进行政策调整。

今年，岸田文雄首相出席令和国民会议(*1)一周年纪念大会时，针对人口减少问题表示“必须思考建设与外国人共生的社会”。首相应面向民众具体明确地说明，着眼日本的未来，与外国人共生是唯一选择。今年秋季日本将进行国会议员选举，可以说，政府已迎来需要尽快正视移民政策的时刻。

标题图片：特定技能资格获得者在接受寿司培训。这是经营高级寿司店等餐厅的“银座小野寺”推出的独家寿司培训项目，一名取得特定技能（餐饮）资格的菲律宾人（左前方）正在学习刀的用法，右边是负责指导的寿司师傅（摄于2022年11月15日，东京都世田谷区，时事社）

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